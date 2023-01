Scholz und Macron wollen EU-Reformen vorantreiben

Paris - Nach erheblichen Spannungen in den letzten Monaten haben Deutschland und Frankreich am 60. Jahrestag des Elys�e-Vertrags die Bedeutung ihrer Freundschaft für die Zukunft Europas beschworen. Der französische Präsident Emmanuel Macron sagte am Sonntag bei einem Festakt in der Pariser Sorbonne-Universität, Deutschland und Frankreich seien für ihn wie "zwei Seelen in einer Brust". Mit dem deutschen Kanzler Olaf Scholz forderte er eine selbstbewusstere Rolle der EU in der Welt.

Nehammer und Karner fahren zur bulgarisch-türkischen Grenze

Sofia - Bundeskanzler Karl Nehammer und Innenminister Gerhard Karner (beide ÖVP) besuchen am Montag die bulgarisch-türkische Grenze. Nehammer forderte vor der Bulgarien-Reise mehr EU-Unterstützung beim Schutz der Außengrenze. Dabei geht es insbesondere um EU-Mittel für einen Grenzzaun auf bulgarischer Seite nach dem Vorbild Griechenlands.

Zehn Tote laut Polizei bei Schüssen in Kalifornien

Los Angeles - Angst und Fassungslosigkeit nach tödlichen Schüssen am Rande einer Feier zum chinesischen Neujahrsfest im US-Bundesstaat Kalifornien: In einem Club in Monterey Park, einer östlichen Vorstadt der Pazifikmetropole Los Angeles, hat ein Schütze am Samstagabend (Ortszeit) das Feuer eröffnet, mindestens zehn Menschen getötet und weitere verletzt. Die Neujahrsfeierlichkeiten, die eigentlich bis zum Sonntag andauern sollten, wurden abgesagt.

Womöglich Urteile im Chorherr-Prozess am Montag

Wien - Der Prozess gegen den ehemaligen Grünen-Politiker Christoph Chorherr und zahlreiche Mitangeklagte könnte am kommenden Montag erstinstanzlich abgeschlossen werden. Sollte die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) nicht weitere Beweisanträge stellen, ist in dieser Causa mit Urteilen zu rechnen. Die Verhandlung im Großen Schwurgerichtssaal des Landesgerichts für Strafsachen ist bis 14.00 Uhr ausgeschrieben.

Anschlag auf Regierungssitz in Somalia nach Stunden beendet

Mogadischu - Somalische Sicherheitskräfte haben einen Terrorangriff auf ein Regierungsgebäude in der Hauptstadt Mogadischu nach knapp sechs Stunden beendet. Alle sechs Angreifer der islamistischen Terrormiliz Al-Shabaab seien getötet worden, teilte das Informationsministerium am Sonntagabend mit. Außerdem seien zwei Sicherheitskräfte und sechs Zivilisten ums Leben gekommen. Vier weitere Menschen wurden demnach verletzt.

Mordprozess um mehr als 20 Jahre alten Fall in Graz

Graz - Ein mehr als 20 Jahre altes Verbrechen wird ab Montag im Grazer Straflandesgericht bereits zum zweiten Mal verhandelt. 2001 ist ein Italiener in der Steiermark tot aufgefunden worden, doch erst 2015 kamen erste Hinweise zur Aufklärung des Falls. 2019 wurden zwei Männer wegen Mordes rechtskräftig verurteilt. Die Ermittler hatten aber immer vier Personen im Visier - nun stehen auch die mutmaßliche Auftraggeberin und der zweite als direkter Täter Verdächtige vor Gericht.

Hauseinsturz in Aleppo fordert 16 Menschenleben

Aleppo - Beim Einsturz eines Wohnhauses in der syrischen Stadt Aleppo sind mindestens 16 Menschen ums Leben gekommen. Das berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Sana am Sonntag. Vier weitere Menschen seien verletzt worden. In dem fünfstöckigen Gebäude sei vermutlich Wasser ausgetreten und ins Fundament gelaufen, hieß es. Zudem sei es in der Nähe zu Explosionen gekommen, sagte ein Anrainer. Retter suchten nach weiteren Opfern unter den Trümmern.

