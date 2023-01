Mutmaßlicher Schütze nach Bluttat in Kalifornien tot

Torrance - Der mutmaßliche Täter eines Schusswaffenangriffs mit zehn Toten in einem Tanzlokal im US-Staat Kalifornien ist tot. Die Polizei fand den 72-Jährigen Sonntagnachmittag nach stundenlanger Suche leblos in seinem Lieferwagen, wie Sheriff Robert Luna bei einer Pressekonferenz mitteilte. Er habe sich mit einer Waffe das Leben genommen, als eine Sondereinheit der Polizei seinen Wagen umstellte. Weitere Verdächtige gebe es nicht.

FPÖ-Abwerzger präferiert derzeit Koalition mit SPÖ

Innsbruck - Tirols FPÖ-Obmann Markus Abwerzger würde derzeit eine Koalition der Freiheitlichen mit der SPÖ nach der nächsten Nationalratswahl präferieren. "Eine Koalition mit der Volkspartei ist wegen der Wesensstruktur der Bundes-ÖVP nur schwer vorstellbar", sagte er im APA-Gespräch. Lob gab es für Burgenlands SPÖ-Landeshauptmann Hans Peter Doskozil. Dieser gehöre zu den "vernünftigeren Kräften innerhalb der SPÖ", mit ihm an der SPÖ-Spitze wäre eine Zusammenarbeit "durchaus möglich".

Rettungskräfte in England streiken erneut

London - Zum dritten Mal innerhalb weniger Wochen legen Rettungskräfte in England und Wales am Montag die Arbeit nieder. Bis zu 15.000 Notärzte, Rettungswagenfahrer und Beschäftigte von Notrufzentralen streiken für höhere Löhne und bessere Arbeitsbedingungen. Zudem gehen etwa 5.000 Beschäftigte von Kliniken in Liverpool in den Ausstand. Akute Notfälle aber sollen behandelt werden. Der britische Gesundheitsdienst NHS ist chronisch unterfinanziert und unterbesetzt.

Womöglich Urteile im Chorherr-Prozess am Montag

Wien - Der Prozess gegen den ehemaligen Grünen-Politiker Christoph Chorherr und zahlreiche Mitangeklagte könnte am Montag erstinstanzlich abgeschlossen werden. Sollte die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) nicht weitere Beweisanträge stellen, ist in dieser Causa mit Urteilen zu rechnen. Die Verhandlung im Großen Schwurgerichtssaal des Landesgerichts für Strafsachen ist bis 14.00 Uhr ausgeschrieben.

Nehammer und Karner fahren zur bulgarisch-türkischen Grenze

Sofia - Bundeskanzler Karl Nehammer und Innenminister Gerhard Karner (beide ÖVP) besuchen am Montag die bulgarisch-türkische Grenze. Nehammer forderte vor der Bulgarien-Reise mehr EU-Unterstützung beim Schutz der Außengrenze. Dabei geht es insbesondere um EU-Mittel für einen Grenzzaun auf bulgarischer Seite nach dem Vorbild Griechenlands.

Mordprozess um mehr als 20 Jahre alten Fall in Graz

Graz - Ein mehr als 20 Jahre altes Verbrechen wird ab Montag im Grazer Straflandesgericht bereits zum zweiten Mal verhandelt. 2001 ist ein Italiener in der Steiermark tot aufgefunden worden, doch erst 2015 kamen erste Hinweise zur Aufklärung des Falls. 2019 wurden zwei Männer wegen Mordes rechtskräftig verurteilt. Die Ermittler hatten aber immer vier Personen im Visier - nun stehen auch die mutmaßliche Auftraggeberin und der zweite als direkter Täter Verdächtige vor Gericht.

