EU-Minister einigten sich auf neues Iran-Sanktionen

Brüssel - Die EU-Staaten haben sich der schwedischen Ratspräsidentschaft zufolge am Montag auf neue Sanktionen gegen den Iran verständigt. Diese würden sich gegen "diejenigen richten, die die Unterdrückung vorantreiben", hieß es auf Twitter laut Reuters. Die EU verurteile das brutale und unverhältnismäßige Vorgehen der iranischen Behörden gegen friedliche Demonstranten. Seit Mitte September geht die Führung des Iran mit Massenverhaftungen und Todesurteilen gegen Demonstranten vor.

Leopard-Panzer-Lieferung für die Ukraine weiter unsicher

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die Entscheidung über eine Lieferung von Leopard-Kampfpanzern an die Ukraine ist weiter offen. "Der Entscheidungsprozess läuft und den werden wir jetzt abwarten müssen", sagte Deutschlands Verteidigungsminister Boris Pistorius am Sonntagabend in der ARD-Sendung "Anne Will". Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock von den Grünen zeigte sich offen für eine Lieferung von Leopard-Panzern an die Ukraine durch Polen - dessen Präsident sie umgehend ankündigte.

Bachmann-Filmbiografie heuer im Berlinale-Wettbewerb

Berlin/Wien - Das heimische Filmschaffen wird bei der am 16. Februar startenden 73. Berlinale durchaus stark vertreten sein. Wie im Vorjahr werden 18 Arbeiten im Wettbewerb um einen der Bären kämpfen, wie bei der Präsentation am Montag enthüllt wurde. Margarethe von Trottas Filmbiografie "Ingeborg Bachmann - Reise in die Wüste", in der Starschauspielerin Vicky Krieps die Kärntner Autorin verkörpert, ist hier als österreichische Koproduktion mit im Rennen.

Ende von Medikamentenengpass erst mit Ende der Grippewelle

Wien - In der Diskussion um die aktuelle Arzneimittelknappheit hat der Verband der pharmazeutischen Industrie (Pharmig) am Montag die Anpassung der Medikamentenpreise in Österreich an die Inflation gefordert. Zudem brauche es die Rückholung der Produktion nach Europa, hieß es bei einer Pressekonferenz in Wien. In der akuten Lage werde aber nur ein Ende der Erkältungswelle Entspannung bringen. 612 Arzneiprodukte waren Montagfrüh eingeschränkt verfügbar, 340 davon nicht lieferbar.

Im Chorherr-Prozess werden heute Urteile fallen

Wien - Im Prozess gegen den ehemaligen Grün-Politiker Christoph Chorherr und zahlreiche Mitangeklagte haben am Montag die Schlussplädoyers begonnen. Damit ist fix, dass es heute Urteile geben wird. In seinem Plädoyer gestand der Vertreter der Anklagebehörde zwar auch Fehler ein, sprach aber weiterhin korruptives Verhalten an - und verwies sogar auf die Schilderungen von Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache im Ibiza-Video. Die WKStA sieht sich im Prozess als die "Stimme der Opfer".

Nehammer und Karner besuchen bulgarisch-türkische Grenze

Plowdiw - Bundeskanzler Karl Nehammer und Innenminister Gerhard Karner (beide ÖVP) sind am Montag zu einem Besuch in Bulgarien eingetroffen. Nehammer wurde von Präsident Rumen Radew auf dem Flughafen Plowdiw mit militärischen Ehren empfangen. Im Anschluss flogen Nehammer und Karner per Helikopter gemeinsam mit Radew und dem bulgarischen Innenminister Iwan Demerdschiew an die bulgarisch-türkische Grenze, um sich ein Bild von der Lage an der EU-Außengrenze zu machen.

4,9 Prozent mehr CO2-Emissionen 2021 gegenüber 2020

Wien - Die Treibhausgasemissionen sind im Pandemiejahr 2021 gegenüber dem Pandemiejahr 2020 um 4,9 Prozent gestiegen. Das geht aus den am Montag veröffentlichten Zahlen des Umweltbundesamt hervor. Das Umweltministerium kommentierte den Anstieg mit "erwartungsgemäß". Ein wesentlicher Grund liege im Wiedererstarken der österreichischen Wirtschaft. Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) sieht dennoch Grund zu Optimismus: "Unsere Maßnahmen zeigen erste Wirkung", sagte sie.

Starker Schneefall sorgt in Kärnten für Probleme

Klagenfurt - Starker Schneefall hat am Montag in Kärnten am Montag für Probleme bei der Stromversorgung und im Verkehr gesorgt. Laut Landesalarm- und Warnzentrale (LAWZ) gab es bis Mittag rund 100 Feuerwehreinsätze wegen umgestürzter Bäume, wegen Unfällen und Fahrzeugbergungen. Auf höher gelegenen Straßen galt vielerorts Schneekettenpflicht, etwa über den Wurzenpass (B109), oder die Katschberghöhe (B99). Rund 5.000 Haushalte waren gegen 12.00 Uhr ohne Strom.

