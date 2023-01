Freisprüche im Chorherr-Prozess

Wien - Der ehemalige Grün-Politiker Christoph Chorherr sowie alle mit ihm angeklagten Personen sind am Montag am Straflandesgericht Wien freigesprochen worden. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) hatte Chorherr Amtsmissbrauch und Bestechlichkeit vorgeworfen, mehreren Unternehmern Bestimmung zum Amtsmissbrauch und Bestechung. Die Entscheidung ist nicht rechtskräftig.

EU-Minister einigten sich auf neue Iran-Sanktionen

Brüssel - Wegen der anhaltenden schweren Menschenrechtsverletzungen im Iran haben die Außenminister der EU-Staaten ein viertes Sanktionspaket beschlossen. Es trifft insgesamt 37 Personen und Organisationen, die für die brutale Unterdrückung von Protesten nach dem Tod der 22-jährigen Mahsa Amini verantwortlich gemacht werden, wie die EU am Montag mitteilte. Zuletzt hatte vor allem die Hinrichtung von Demonstranten für Entsetzen gesorgt.

Starker Schneefall sorgt in Kärnten für Probleme

Klagenfurt/Spielfeld - Starker Schneefall hat am Montag in Kärnten für Probleme bei der Stromversorgung und im Verkehr gesorgt. Bis zu 5.000 Haushalte waren ohne Strom, auf Landes-, Bundesstraßen und Autobahnen sowie auf Bahnstrecken gab es Behinderungen. Erst in der zweiten Nachthälfte soll es zu schneien aufhören, Schulkinder im Bezirk Völkermarkt haben für Dienstag aber bereits vorsorglich schneefrei bekommen.

Nehammer fordert von EU Geld für Grenzschutz in Bulgarien

Plowdiw - Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) will von der EU-Kommission zwei Milliarden Euro zur Unterstützung für Bulgariens Grenzschutz einfordern. Bei einem Besuch mit Präsident Rumen Radew in Elchowo an der bulgarisch-türkischen Grenze forderte Nehammer am Montag außerdem EU-Rechtsänderungen, wie eine Zurückweisungsrichtlinie. Radew nannte den Ausschluss seines Landes aus dem Schengenraum "nicht gerecht". Er zeigte sich dennoch von einer raschen Lösung überzeugt.

Koran-Verbrennung: Erdogan gegen NATO-Beitritt für Schweden

Helsinki/Stockholm/Brüssel - Schweden kann nach einer Koran-Verbrennung in Stockholm nach Aussage des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan nicht mit einer Unterstützung der Türkei für einen NATO-Beitritt rechnen. "Wenn ihr der türkischen Republik oder dem religiösen Glauben der Muslime keinen Respekt zollt, dann könnt ihr von uns in Sachen NATO auch keine Unterstützung bekommen", sagte Erdogan am Montag in Ankara.

Pilotprojekt für landeseigenen Wohnbau im Burgenland

Eisenstadt - Das Burgenland steigt über die Landesgesellschaft SOWO Burgenland (So Wohnt Burgenland) in den Wohnbau ein. Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) will damit leistbare Wohnungen, Reihenhäuser und Bungalows zur Verfügung stellen, die zum Errichtungspreis und nicht zum meist höheren Verkehrswert zum Zeitpunkt des Kaufs angeboten werden. Bei drei Pilotprojekten soll noch heuer der Baustart erfolgen, so Doskozil am Montag bei einer Pressekonferenz.

Bundespräsident würdigte Lichtermeer-Jubiläum

Wien - Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat am Montag an das Lichtermeer am Wiener Heldenplatz vor 30 Jahren erinnert. "Hunderttausende standen Anfang 1993 Seite an Seite am Heldenplatz und setzten ein weithin sichtbares Zeichen für Menschlichkeit und gegen Rassismus", betonte Van der Bellen in einer Aussendung. Die Kundgebung war Startpunkt für den Verein "SOS Mitmensch", dem das Staatsoberhaupt am Montag persönlich zum 30. Geburtstag gratulierte.

NEOS wollen U-Ausschuss-Verlängerung fix nicht zustimmen

Wien - Die NEOS wollen einem von SPÖ und FPÖ angekündigten Verlängerungsantrag des ÖVP-Korruptions-Untersuchungsausschusses über den 1. Februar hinaus nun fix nicht zustimmen. Das wäre aber nötig, um den Ausschuss durch eine (sich ohnehin nicht abzeichnende) Mehrheitsentscheidung weiter tagen zu lassen. Mit dem Verlängerungsantrag würden "die parteipolitischen Spielchen weiter fortgesetzt", begründete NEOS-Fraktionsführerin Stephanie Krisper ihr Nein.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red