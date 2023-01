Sieben Tote nach Schüssen an zwei Tatorten in Kalifornien

Los Angeles (Kalifornien)/Half Moon Bay - Im US-Bundesstaat Kalifornien sind erneut mehrere Menschen Opfer tödlicher Schusswaffengewalt geworden: Diesmal hat es eine ländliche Gemeinde im Norden des Westküstenstaates getroffen. An zwei Tatorten in Half Moon Bay kamen am Montag sieben Menschen ums Leben. Eine weitere Person wurde lebensgefährlich verletzt, teilte die Polizei am Montagabend mit. Der mutmaßliche Schütze, ein 67-jähriger Mann, sei festgenommen worden, sagte Sheriff Christina Corpus. Das Motiv war unklar.

Kreml schickt drei weitere Infanterie-Divisionen in Ukraine

Moskau/Kiew (Kyjiw) - Russland wird nach Angaben des neuen russischen Generalstabschefs Waleri Gerassimow drei weitere motorisierte Infanterie-Divisionen in den ukrainischen Regionen Cherson und Saporischschja einsetzen. Moskau zufolge wurden die Regionen im September annektiert. "Das Hauptziel dieser Arbeit ist es, den Schutz der Souveränität und der territorialen Integrität unseres Landes zu gewährleisten", sagte Gerassimow der Online-Nachrichtenseite "Argumenti i Fakti".

10.000 Haushalte in Südösterreich wegen Schnee ohne Strom

Graz/Klagenfurt - Die starken Schneefälle im Süden Österreichs haben in der Nacht auf Dienstag zu Störfällen bei knapp 190 Trafo-Stationen in der Weststeiermark geführt. Etwa 4.000 Haushalte waren daher laut Urs Harnik-Lauris, Sprecher der Energie Steiermark, Dienstagfrüh ohne Strom. 5.000 Haushalte waren in Unter- und Mittelkärnten betroffen, hieß es vom Landesenergieversorger Kelag. 140 Monteure standen teilweise die ganze Nacht über in Kärnten im Einsatz, um die Schäden zu beheben.

Hollywood gibt Oscar-Nominierungen bekannt

Hollywood/Wien - Am Dienstag wird es ernst. Ab 14.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit gibt die Academy of Motion Picture Arts and Sciences in Los Angeles bekannt, welche Filme heuer zu den 95. Oscars nominiert werden. Besonderes Augenmerk richtet Österreich dabei auf die Frage, ob Marie Kreutzers Sisi-Film "Corsage" am 12. März in Hollywood um die Auslandsoscar mitrittert. So findet sich das Werk derzeit mit 14 anderen auf der Shortlist für den besten nicht englischsprachigen Film.

76-Jähriger in der Raab umgekommen - Obduktion angeordnet

Feldbach - Ein 76-Jähriger aus dem Bezirk Südoststeiermark ist am Montag nach einem Sturz in die Raab bei Feldbach ums Leben gekommen. Ein 29-Jähriger hatte seine Hilferufe gehört, hatte ihn mit Hilfe von Spaziergängern ans Ufer gezogen und Erste Hilfe geleistet. Der Pensionist starb jedoch trotz Reanimierungsversuchen einer Notärztin. Vorerst war die Identität unklar gewesen, erst als seine Familie ihn als abgängig meldete, klärte sich das. Laut Polizei wurde eine Obduktion angeordnet.

Nach Festnahme von Capo demonstriert Sizilien gegen Mafia

Rom - Nach der Festnahme der Nummer eins der Mafia, Matteo Messina Denaro, macht Sizilien gegen das organisierte Verbrechen mobil. So ist am Mittwoch (18.00 Uhr) eine Anti-Mafia-Demonstration in der westsizilianischen Kleinstadt Campobello di Mazara geplant, in der der Boss seine letzten Monate auf der Flucht verbracht hatte. "Sizilien gehört uns und nicht der Cosa Nostra", lautet das Motto des Protests.

Weißes Haus verteidigt sich in Bidens Geheimdokumente-Affäre

Washington - Nach einem erneuten Dokumentenfund hat das Weiße Haus abermals das Vorgehen von US-Präsident Joe Biden in der Affäre um die Geheimunterlagen verteidigt. Der Präsident habe dem Justizministerium den Zugang zu seinem Haus freiwillig gewährt, sagte Ian Sams, ein Sprecher des Rechtsberaters des Weißen Hauses, am Montag (Ortszeit). Am Wochenende war bekannt geworden, dass Ermittler in Bidens Haus im US-Staat Delaware auf weitere Geheimdokumente gestoßen waren.

Musk verteidigt Tweets in Prozess zu Anlegerklage

Palo Alto (Kalifornien)/San Francisco - Tesla-Chef Elon Musk hat vor Gericht seine umstrittenen Tweets aus dem Jahr 2018 verteidigt, die ihm eine potenziell teure Anlegerklage eingebrockt haben. Er sei damals ehrlich gewesen, versicherte Musk in San Francisco. Verhandelt wird eine Sammelklage von Anlegern zu Musks überstürzter Ankündigung, den Elektroauto-Hersteller von der Börse nehmen zu wollen. Die Kläger werfen Musk Betrug vor, der sie um Geld gebracht hat.

