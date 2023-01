7.000 Haushalte in Südösterreich wegen Schnee ohne Strom

Graz/Klagenfurt - Die starken Schneefälle im Süden Österreichs haben in der Nacht auf Dienstag zu Störfällen bei über 200 Trafo-Stationen in der Südweststeiermark geführt. Etwa 2.000 Haushalte waren daher laut Urs Harnik-Lauris, Sprecher der Energie Steiermark, Dienstagmittag noch ohne Strom. 5.000 Haushalte waren in Unter- und Mittelkärnten betroffen, hieß es vom Landesenergieversorger Kelag. 140 Monteure standen teilweise die ganze Nacht über in Kärnten im Einsatz, um die Schäden zu beheben.

Polen beantragt Genehmigung Berlins für Leopard-Lieferung

Warschau/Berlin/Kiew (Kyjiw) - Polen hat in Berlin offiziell beantragt, eigene Leopard-2-Kampfpanzer an die Ukraine liefern zu können. Deutschland habe "unsere Anfrage bereits erhalten", twitterte der polnische Verteidigungsminister Mariusz Blaszczak am Dienstag. Er rief Berlin dazu auf, sich "der Koalition von Ländern anzuschließen, die die Ukraine mit Leopard-2-Panzern unterstützen". Parallel dazu forderte auch NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg bei einem Besuch in Berlin die Lieferung neuer Waffen.

Fünf Gouverneure und vier Vize-Minister in Ukraine entlassen

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die Korruptionsvorwürfe in der Ukraine haben Konsequenzen für mehrere stellvertretende Regierungsmitglieder, Gouverneure und hochrangige Beamter. Fünf Gouverneure und vier Vize-Minister wurden am Dienstag ihrer Ämter enthoben, wie die Regierung in Kiew mitteilte. Darunter war der stellvertretende Verteidigungsminister Wjatscheslaw Schapowalow. Die EU-Kommission fordert die Ukraine inzwischen zu weiteren Anstrengungen im Kampf gegen Korruption auf.

Großbrand im Gewerbegebiet von Hörsching

Hörsching - Bei einem Großbrand im Gewerbegebiet von Hörsching (Bezirk Linz-Land) sind am Dienstag laut Landesfeuerwehrkommando zwölf Feuerwehren aus umliegenden Gemeinden im Einsatz gestanden. Die Einsatzkräfte waren gegen 13.00 Uhr zu einer großen Firma gerufen worden. Eine riesige Rauchsäule war weithin zu sehen. Zur Ursache des Feuers und zu etwaigen Verletzten war zunächst nichts bekannt.

Mietervereinigung übt scharfe Kritik an Maklergesetz-Novelle

Wien - Die SPÖ-nahe Mietervereinigung hat sich die Maklergesetz-Novelle (Stichwort: Bestellerprinzip bei der Maklergebühr) angesehen und ein sehr ernüchterndes Fazit gezogen: Die Änderungen zur kritisierten Version vom Frühjahr 2022 sind marginal, die Vorschläge der Mietervereinigung wurden nicht aufgegriffen, Umgehungskonstruktionen sind weiterhin möglich und das beanstandete Beweisthema blieb ebenso unverändert wie der Strafrahmen bei Verstößen niedrig.

Schuldspruch nach Zugsunglück in NÖ mit einem Toten

Wiener Neustadt/Münchendorf - Ein Zugsführer ist am Dienstag wegen des Bahnunglücks von Münchendorf (Bezirk Mödling) mit einem Toten und mehreren Verletzen am Landesgericht Wiener Neustadt schuldig gesprochen worden. Der 53-jährige Lokführer erhielt wegen fahrlässiger Gemeingefährdung sechs Monate bedingte Haft. Der Zug war vor acht Monaten statt den vorgeschriebenen höchstens 60 mit 145 km/h unterwegs gewesen und entgleiste. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

SPÖ legt vor Sondersitzung Paket vor

Wien - Die SPÖ hat wenige Tage vor der niederösterreichischen Landtagswahl ein Anti-Teuerungspaket vorgelegt, das im Rahmen der morgigen Sondersitzung des Nationalrats mittels "Dringlichem Antrag" diskutiert und abgestimmt wird. Dieses geht von einem Aussetzen der CO2-Steuer über ein Einfrieren der Richtwert- und Kategorie-Mieten bis zu einem Gaspreisdeckel für Betriebe wie Haushalte. Auch soll die Mehrwertsteuer auf Lebensmittel des täglichen Bedarfs vorübergehend fallen.

Österreichischer Krebsreport zeigt Fortschritte

Wien - Der aktuelle "Österreichische Krebsreport", der am Dienstag bei einer Pressekonferenz in Wien präsentiert wurde, zeichnet ein durchaus positives Bild der Versorgung. Innovationen kämen bei den Patienten an, was sich auch bei den gestiegenen Überlebensraten ablesen lässt. Doch zugleich wäre die Hälfte aller Krebs-Todesfälle durch bessere Vorsorge vermeidbar, sagte Paul Sevelda, Präsident der Österreichischen Krebshilfe. "Die beste Krebstherapie ist, ihn nicht zu bekommen."

