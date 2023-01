Marie Kreutzers "Corsage" nicht für Auslandsoscar nominiert

Hollywood/Wien - Zuletzt hatten die meisten Beobachter mit dieser Entscheidung gerechnet: Marie Kreutzers Sisi-Drama "Corsage" hat es nicht auf die Liste der letzten fünf Werke im Rennen um den Auslandsoscar 2023 geschafft. Als genereller Favorit für die Preisverleihung am 12. März in Hollywood kristallisierte sich bei der Bekanntgabe der Nominierungen am Dienstag unterdessen der Sci-Fi-Film "Everything Everywhere All at Once" mit elf Nennungen heraus.

Polen beantragt Leopard-Exportgenehmigung in Berlin

Warschau/Berlin/Kiew (Kyjiw) - Im Ringen um die Lieferung von Leopard-Kampfpanzern in die Ukraine setzt Polen die Bundesregierung mit einem offiziellen Exportantrag nun ganz konkret unter Zugzwang. Die polnischen Regierung reichte den Antrag am Dienstag bei der deutschen Bundesregierung ein. Berlin will den Antrag nun "mit der gebotenen Dringlichkeit" prüfen, wie ein Regierungssprecher mitteilte. Mehr Waffen für die Ukraine forderte auch NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg bei einem Besuch in Berlin.

Fünf Gouverneure und vier Vize-Minister in Ukraine entlassen

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die Korruptionsvorwürfe in der Ukraine haben Konsequenzen für mehrere stellvertretende Regierungsmitglieder, Gouverneure und hochrangige Beamter. Fünf Gouverneure und vier Vize-Minister wurden am Dienstag ihrer Ämter enthoben, wie die Regierung in Kiew mitteilte. Darunter war der stellvertretende Verteidigungsminister Wjatscheslaw Schapowalow. Die EU-Kommission fordert die Ukraine inzwischen zu weiteren Anstrengungen im Kampf gegen Korruption auf.

7.000 Haushalte in Südösterreich wegen Schnee ohne Strom

Graz/Klagenfurt - Die starken Schneefälle im Süden Österreichs haben in der Nacht auf Dienstag zu Störfällen bei über 200 Trafo-Stationen in der Südweststeiermark geführt. Etwa 2.000 Haushalte waren daher laut Urs Harnik-Lauris, Sprecher der Energie Steiermark, Dienstagmittag noch ohne Strom. 5.000 Haushalte waren in Unter- und Mittelkärnten betroffen, hieß es vom Landesenergieversorger Kelag. 140 Monteure standen teilweise die ganze Nacht über in Kärnten im Einsatz, um die Schäden zu beheben.

Schuldspruch nach Zugsunglück in NÖ mit einem Toten

Wiener Neustadt/Münchendorf - Ein Zugsführer ist am Dienstag wegen des Bahnunglücks von Münchendorf (Bezirk Mödling) mit einem Toten und mehreren Verletzen am Landesgericht Wiener Neustadt schuldig gesprochen worden. Der 53-jährige Lokführer erhielt wegen fahrlässiger Gemeingefährdung sechs Monate bedingte Haft. Der Zug war vor acht Monaten statt den vorgeschriebenen höchstens 60 mit 145 km/h unterwegs gewesen und entgleiste. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

SPÖ legt vor Sondersitzung Paket vor

Wien - Die SPÖ hat wenige Tage vor der niederösterreichischen Landtagswahl ein Anti-Teuerungspaket vorgelegt, das im Rahmen der morgigen Sondersitzung des Nationalrats mittels "Dringlichem Antrag" diskutiert und abgestimmt wird. Dieses geht von einem Aussetzen der CO2-Steuer über ein Einfrieren der Richtwert- und Kategorie-Mieten bis zu einem Gaspreisdeckel für Betriebe wie Haushalte. Auch soll die Mehrwertsteuer auf Lebensmittel des täglichen Bedarfs vorübergehend fallen.

Großbrand im Gewerbegebiet von Hörsching

Hörsching - Bei einem Großbrand im Gewerbegebiet von Hörsching (Bezirk Linz-Land) sind am Dienstag laut Landesfeuerwehrkommando zwölf Feuerwehren aus umliegenden Gemeinden im Einsatz gestanden. Die Einsatzkräfte waren gegen 13.00 Uhr zu einer großen Firma gerufen worden. Eine riesige Rauchsäule war weithin zu sehen. Zur Ursache des Feuers und zu etwaigen Verletzten war zunächst nichts bekannt.

Verfassungsschützer im Prozess um Anschlag in Wien vernommen

Wien - Der Prozess gegen sechs mutmaßliche Unterstützer des Attentäters von Wien, der am 2. November 2020 in der Wiener Innenstadt vier Passanten getötet und 23 Menschen verletzt hatte, ist am Dienstag mit der Aussage eines Experten vom Wiener Landesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (LVT) fortgesetzt worden. Der auf Extremismus und Terrorismus spezialisierte Beamte legte LVT-Erkenntnisse zum Viertangeklagten dar, die sich primär auf Gedächtnisprotokolle stützten.

Wiener Börse tendiert im Verlauf mit Zuwächsen, ATX mit plus 0,2 %

Wien - Der Wiener Aktienmarkt hat sich am Dienstag im Verlauf mit leichten Zuwächsen gezeigt. Der ATX stieg bis 14.00 Uhr um 0,2 Prozent auf 3.325,37 Einheiten. Die Wirtschaft im Euroraum ist zu Jahresbeginn überraschend in die Wachstumsspur zurückgekehrt. Während diese Entwicklung von Investoren einerseits positiv gesehen wird, erhöht sie auch die Wahrscheinlichkeit einer Zinsanhebung von 50 Basispunkten beim Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank (EZB) kommende Woche.

