"Everything Everywhere All at Once" ist Oscar-Favorit

Hollywood/Wien - Das schräge Science-Fiction-Abenteuer "Everything Everywhere All at Once" vom Regieduo Dan Kwan und Daniel Scheinert geht als Topfavorit in die 95. Oscar-Gala am 12. März. Der Film erhielt elf Nominierungen, wie am Dienstag in Hollywood bekanntgegeben wurde. Dahinter folgen "Im Westen nichts Neues" sowie "The Banshees of Inisherin" mit neun Nennungen. Während Marie Kreutzers "Corsage" nicht nominiert wurde, darf sich die österreichische Editorin Monika Willi Hoffnung machen.

Polen beantragt Leopard-Exportgenehmigung in Berlin

Warschau/Berlin/Kiew (Kyjiw) - Im Ringen um die Lieferung von Leopard-Kampfpanzern in die Ukraine setzt Polen die deutsche Regierung mit einem offiziellen Exportantrag nun ganz konkret unter Zugzwang. Die polnischen Regierung reichte den Antrag am Dienstag bei der deutschen Bundesregierung ein. Berlin will den Antrag nun "mit der gebotenen Dringlichkeit" prüfen, wie ein Regierungssprecher mitteilte. Mehr Waffen für die Ukraine forderte auch NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg bei einem Besuch in Berlin.

Lage nach Schneefällen in Kärnten normalisiert sich

Graz/Klagenfurt - Die starken Schneefälle im Süden Österreichs haben in der Nacht auf Dienstag zu Störfällen bei über 200 Trafo-Stationen in der Südweststeiermark geführt. Etwa 2.000 Haushalte waren daher laut Urs Harnik-Lauris, Sprecher der Energie Steiermark, Dienstagmittag noch ohne Strom. In Kärnten normalisierte sich die Lage, am Dienstagabend waren noch 1.000 Haushalte ohne Stromversorgung.

Schuldspruch nach Zugsunglück in NÖ mit einem Toten

Wiener Neustadt/Münchendorf - Ein Zugsführer ist am Dienstag wegen des Bahnunglücks von Münchendorf (Bezirk Mödling) mit einem Toten und mehreren Verletzen am Landesgericht Wiener Neustadt schuldig gesprochen worden. Der 53-jährige Lokführer erhielt wegen fahrlässiger Gemeingefährdung sechs Monate bedingte Haft. Der Zug war vor acht Monaten statt den vorgeschriebenen höchstens 60 mit 145 km/h unterwegs gewesen und entgleiste. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Großbrand im Gewerbegebiet von Hörsching

Hörsching - Bei einem Großbrand im Gewerbegebiet von Hörsching (Bezirk Linz-Land) sind am Dienstag rund 120 Feuerwehrleute im Einsatz gestanden. In der Werkshalle einer großen Firma war kurz nach Mittag bei Heißarbeiten Feuer ausgebrochen, die Rauchentwicklung war enorm, schilderte Einsatzleiter Stefan Hofer der APA. Am Nachmittag wurde "Brand aus" gegeben, verletzt wurde niemand.

"Vollständige Stadt" aus der Römerzeit in Ägypten entdeckt

Kairo - Ägyptische Archäologen haben nach eigenen Angaben im Zentrum von Luxor eine rund 1.800 Jahre alte "vollständige Stadt aus der Römerzeit" entdeckt. Es handle sich um die "älteste und bedeutendste Stadt", die am Ostufer des Nils entdeckt wurde, erklärte der Leiter des Obersten Antikenrats, Mustafa Wasiri, am Dienstag.

Untreue-Ermittlungen um Spanische Hofreitschule eingestellt

Wien - Die Staatsanwaltschaft Wien hat ein Ermittlungsverfahren im Zusammenhang mit Untreue-Vorwürfen gegen die frühere Spitze der Spanischen Hofreitschule eingestellt. Behördensprecherin Nina Bussek bestätigte der APA am Dienstagnachmittag einen entsprechenden Bericht der "Kurier" (Online-Ausgabe). Es gebe keinen tatsächlichen Grund zur weiteren Verfolgung der drei Beschuldigten, daher sei gemäß �190 Ziffer 2 StPO die Verfahrenseinstellung erfolgt, sagte Bussek.

