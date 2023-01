Berlin macht Weg frei für Kampfpanzer-Lieferungen an Ukraine

Warschau/Berlin/Kiew (Kyjiw) - Nach langem Zögern liefert Deutschland Leopard-Kampfpanzer an die Ukraine. Auch wird anderen Ländern gestattet, solche Panzer an Kiew abzugeben. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Dienstag in Berlin aus Koalitionskreisen. Zuvor hatten "Spiegel" und ntv darüber berichtet. Aus den USA kamen zuvor Berichte, dass US-Präsident Joe Biden nun doch die Lieferung von M1-Abrams-Panzern erwägt. Die US-Regierung bestätigte die Berichte am Dienstag nicht.

"Weltuntergangsuhr" nur noch 90 Sekunden vor Mitternacht

Washington - Angesichts unverhohlener Atomdrohungen des russischen Präsidenten Wladimir Putin sind die Zeiger der sogenannten "Weltuntergangsuhr" auf 90 Sekunden vor Mitternacht vorgestellt worden. Damit änderten die Forscherinnen und Forscher des Bulletin of the Atomic Scientists am Dienstag die symbolische Zeit bis zum Untergang der Erde von bisher 100 Sekunden erstmals seit drei Jahren.

Verfrühte Sitzungspremiere im renovierten Hohen Haus

Wien - Vier Tage vor der niederösterreichischen Landtagswahl tritt der Nationalrat auf Ersuchen der SPÖ zu einer Sondersitzung zusammen. In einem "Dringlichen Antrag" werden diverse Anti-Teuerungsmaßnahmen wie ein Einfrieren der Mieten, eine Befreiung der Grundnahrungsmittel von der Mehrwertsteuer oder ein Aussetzen der CO2-Steuer gefordert. Bemerkenswert ist die Sitzung aber vor allem, weil es das erste Plenum nach der Rückkehr ins Parlamentsgebäude am Ring ist.

Frau in Mürzzuschlag tödlich verletzt in Keller gefunden

Mürzzuschlag - Eine 34-Jährige ist am Dienstag in Mürzzuschlag (Bezirk Bruck-Mürzzuschlag) mit letztendlich tödlichen Verletzungen im Keller eines Mehrparteienhauses gefunden worden, von einem Tötungsdelikt wird ausgegangen. Wie die Landespolizeidirektion Steiermark mitteilte, soll die Frau zuvor mit einem Mann in Streit geraten sein, Sprecher Fritz Grundnig sagte gegenüber der APA, der 33-jährige Ex-Mann des Opfers und einer weitere Person seien festgenommen worden.

Heimbewohner gequält und missbraucht: Prozessstart in NÖ

St. Pölten - Vier frühere Pflegehelfer eines Heims in Sitzenberg-Reidling (Bezirk Tulln) müssen sich ab Mittwoch vor dem Landesgericht St. Pölten verantworten. Die Anklagepunkte betreffen Quälen oder Vernachlässigen wehrloser Personen, fortgesetzte Gewaltausübung und sexuellen Missbrauch von wehrlosen oder psychisch beeinträchtigten Personen. Betagte Bewohner sollen geschlagen worden sein. Angeklagte sollen Bewohnern sedierende Medikamente verabreicht haben, um ruhigere Dienste zu haben.

Prozess nach Missbrauchsvorwürfen gegen Wiener ÖVP-Politiker

Wien - Am Wiener Landesgericht für Strafsachen müssen sich am Mittwoch zwei junge Männer wegen Verleumdung verantworten. Sie hatten einen Kommunalpolitiker der Wiener ÖVP wegen Vergewaltigung bzw. versuchten Missbrauchshandlungen angezeigt. Der Mann bestritt die Vorwürfe, die Staatsanwaltschaft stellte - wie Behördensprecherin Nina Bussek der APA bestätigte - schon im Vorjahr ein gegen ihn gerichtetes Ermittlungsverfahren ein.

Bulgarien wählt am 2. April wieder Parlament

Sofia - Nach drei gescheiterten Anläufen zur Bildung einer Regierung steht Bulgarien abermals vor einer Neuwahl. Als Termin für die fünfte Parlamentswahl binnen zwei Jahren nannte Präsident Rumen Radew am Dienstagabend den 2. April. Zuvor hatte die Vorsitzende der Sozialisten, Kornelia Ninowa, dem Staatschef mitgeteilt, dass auch ihre Partei keine Regierung bilden konnte.

Schütze tötet mindestens drei Menschen in Tankstelle in USA

Olympia (Washington) - Wieder tödliche Waffengewalt in den USA: Ein Mann hat im Geschäft einer Tankstelle im US-Bundesstaat Washington mindestens drei Menschen erschossen. Vor der Tankstelle in der Stadt Yakima im Westen des Landes habe der Mann in der Nacht zu Dienstag schließlich noch in ein Auto gefeuert und ein mögliches viertes Opfer verletzt oder getötet, sagte Polizeichef Matt Murray bei einer Pressekonferenz. Der Schütze sei dann mit diesem Auto geflüchtet.

