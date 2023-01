Deutschland liefert 14 Leopard-Panzer an Ukraine

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Berlin - Deutschland liefert der Ukraine 14 Kampfpanzer vom Typ Leopard-2-A6. Das teilte der Sprecher der deutschen Regierung, Steffen Hebestreit, am Mittwoch mit. Zudem erteilt die deutsche Bundesregierung anderen Staaten die Genehmigung zur Lieferung eigener Leopard-Panzer an die Ukraine. Der deutsche Kanzler Olaf Scholz habe dies am Mittwoch im Bundeskabinett verkündet. Der Entscheidung waren monatelange Debatten vorausgegangen.

Verfrühte Sitzungspremiere im renovierten Hohen Haus

Wien - Nach fünf Jahren renovierungsbedingter Pause ist der Plenarsaal des Nationalrats am Mittwoch wieder zu parlamentarischem Leben erweckt worden. Kurz nach 10 Uhr eröffnete Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) eine von der SPÖ erwirkte Sondersitzung. Der großen Worte waren offenbar bei der Wiedereröffnung des Hauses zuletzt schon genug gesprochen worden. Der Auftakt der Sitzung war wie der jeder anderen. 175 der 183 Mandatare ließen sich die Rückkehr nicht entgehen.

Brasilien: "Genozid"-Verdacht nach Tod von Indigenen-Kindern

Rio de Janeiro - Nach dem Tod von etwa hundert Kindern im Indigenen-Schutzgebiet der Yanomami sind in Brasilien Ermittlungen wegen "Genozid"-Verdachts eingeleitet worden. Dies gab Justizminister Fl�vio Dino am Dienstag im Fernsehen bekannt. "Wir denken, dass es sehr klare Hinweise darauf gibt, dass dieser indigenen Bevölkerung Nahrungs- und Sanitärhilfe verweigert wurde." Die Ermittlungen richteten sich unter anderem gegen für das Gebiet zuständige Beamte.

Warnstreik am Flughafen Berlin - 9 Flüge in Wien betroffen

Berlin - Am Flughafen Berlin-Brandenburg (BER) hat einer der folgenreichsten Warnstreiks der vergangenen Jahre begonnen. Das bestätigte ein Verdi-Sprecher Mittwochfrüh. Die Gewerkschaft rief die 6.000 Beschäftigten der Flughafengesellschaft, der Bodenverkehrsdienste und der Luftsicherheit auf, bis 23.59 Uhr die Arbeit niederzulegen. Dadurch kann am Mittwoch kein Passagierverkehr am BER abgewickelt werden. Ursprünglich geplant waren 300 Starts und Landungen mit etwa 35.000 Passagieren.

Corona-Welle in China mit 4,8 Mio. Infektionen vor Höhepunkt

Peking - Die massive Corona-Welle in China erreicht ihren Höhepunkt. Nach Modellrechnungen könnte die Zahl der täglichen Neuinfektionen bis spätestens Freitag auf einen Spitzenwert von 4,8 Millionen pro Tag gestiegen sein, bevor sie wieder abnimmt. Das berichtete das in London ansässige Forschungsinstitut Airfinity. Die Zahl der Toten dürfte den Berechnungen zufolge am Donnerstag mit 36.000 am Tag ihren höchsten Stand erreichen.

Mordverdacht in Mürzzuschlag: Ex-Partner leugnet Tat

Mürzzuschlag - Nachdem Dienstagnachmittag eine 34-Jährige in Mürzzuschlag mit tödlichen Verletzungen im Keller eines Wohnhauses gefunden worden ist, hat die Polizei Mittwochfrüh ihren 33-jährigen Ex-Partner vernommen. "Er streitet die Tat ab", sagte Polizeisprecher Fritz Grundnig. Die Obduktion sei indessen noch nicht abgeschlossen. Daher könne noch immer nicht gesagt werden, mit welcher Waffe die Frau derart schwer verletzt wurde. Es wurde aber ein Messer mit abgebrochener Klinge entdeckt.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red