Deutschland liefert 14 Leopard-Panzer an Ukraine

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Berlin - Deutschland liefert der Ukraine 14 Kampfpanzer vom Typ Leopard-2-A6. Das teilte der Sprecher der deutschen Regierung, Steffen Hebestreit, am Mittwoch mit. Zudem erteilt die deutsche Bundesregierung anderen Staaten die Genehmigung zur Lieferung eigener Leopard-Panzer an die Ukraine. Der deutsche Kanzler Olaf Scholz habe dies am Mittwoch im Bundeskabinett verkündet. Der Entscheidung waren monatelange Debatten vorausgegangen.

Verfrühte Sitzungspremiere im renovierten Hohen Haus

Wien - Nach fünf Jahren renovierungsbedingter Pause ist der Plenarsaal des Nationalrats am Mittwoch wieder zu parlamentarischem Leben erweckt worden. Kurz nach 10 Uhr eröffnete Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) eine von der SPÖ erwirkte Sondersitzung. Vor dem Dringlichen Antrag der Sozialdemokraten wurde noch schnell ein Gesetz beschlossen, nämlich die Ausweitung der Stromkostenbremse für Haushalte mit mehr als drei Personen. Das Vorhaben sorgte auch gleich für Hader.

Höhere Strafen für Darstellung von Kindesmissbrauch geplant

Wien - Die Regierung hat am Mittwoch ein Maßnahmenpaket zum Schutz von Kindern und Jugendlichen präsentiert. So sollen die Strafen für die Darstellung von Kindesmissbrauch erhöht werden. Damit reagiert die türkis-grüne Koalition auf die Causa um den Schauspieler Florian Teichtmeister, der sich wegen Besitzes von Missbrauchsdarstellungen vor Gericht verantworten muss. Vorgesehen sind höhere Strafen sowohl für den Besitz, als auch für die Herstellung und Verbreitung solcher Bilder.

70-Jährige in Graz von Hunden des Enkels fast totgebissen

Graz/Deutschlandsberg - Eine 70-Jährige ist Dienstagnachmittag in Graz in ihrer eigenen Wohnung von den belgischen Schäferhunden ihres Enkels attackiert und lebensgefährlich verletzt worden. Der 26-Jährige hatte seine Großmutter offenbar nur wenige Minuten mit den Tieren allein gelassen, um sein Fahrzeug aus der Garage zu holen. Als er wieder zurück kam, fand er die schwer verletzte, aber noch ansprechbare Pensionistin. Sie wurde noch am Abend stundenlang operiert, meldete die Polizei am Mittwoch.

Brasilien: "Genozid"-Verdacht nach Tod von Indigenen-Kindern

Rio de Janeiro - In Brasilien hat die Polizei nach dem Tod von etwa hundert Kindern im Indigenen-Schutzgebiet der Yanomami Ermittlungen wegen des Verdachts auf Völkermord eingeleitet. "Wir denken, dass es sehr klare Hinweise darauf gibt, dass dieser indigenen Bevölkerung Nahrungs- und Sanitärhilfe verweigert wurde", sagte Justizminister Fl�vio Dino am Dienstag (Ortszeit) im Fernsehen. Die Ermittlungen richteten sich unter anderem gegen für das Gebiet zuständige Beamte.

Suche nach 14-Jährigem in Deutschland: Polizei fand Leiche

Hannover - Nach dem Verschwinden eines 14-jährigen Burschen aus Wunstorf bei Hannover im deutschen Bundesland Niedersachsen ist eine Leiche gefunden worden. Das bestätigte die Polizei. Ob es sich bei dem Toten um den vermissten Burschen handelt, war zunächst unklar. Ermittelt wird gegen einen ebenfalls 14-jährigen Jugendlichen wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts.

Pflegeheim-Prozess in NÖ: Beschuldigte bestritten Vorwürfe

St. Pölten - Ein mehrtägiger Prozess um Vorfälle in einem Pflegeheim in Sitzenberg-Reidling (Bezirk Tulln) ist am Mittwoch am Landesgericht St. Pölten gestartet. Den vier Angeklagten - drei Frauen und einem Mann - wird vorgeworfen, Bewohner körperlich misshandelt, gequält, missbraucht, beschimpft und bespuckt zu haben. Weiters sollen zusätzliche Medikamente verabreicht worden sein, um Patienten ruhigzustellen. Das Quartett bekannte sich zu Beginn der Schöffenverhandlung nicht schuldig.

Corona-Welle in China mit 4,8 Mio. Infektionen vor Höhepunkt

Peking - Die massive Corona-Welle in China erreicht ihren Höhepunkt. Nach Modellrechnungen könnte die Zahl der täglichen Neuinfektionen bis spätestens Freitag auf einen Spitzenwert von 4,8 Millionen pro Tag gestiegen sein, bevor sie wieder abnimmt. Das berichtete das in London ansässige Forschungsinstitut Airfinity. Die Zahl der Toten dürfte den Berechnungen zufolge am Donnerstag mit 36.000 am Tag ihren höchsten Stand erreichen.

