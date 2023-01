Deutschland liefert 14 Leopard-Panzer an Ukraine

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Berlin - Deutschland liefert der Ukraine 14 Kampfpanzer vom Typ Leopard-2-A6. Das teilte der Sprecher der deutschen Regierung, Steffen Hebestreit, am Mittwoch mit. Zudem erteilt die deutsche Bundesregierung anderen Staaten die Genehmigung zur Lieferung eigener Leopard-Panzer an die Ukraine. Der deutsche Kanzler Olaf Scholz habe dies am Mittwoch im Bundeskabinett verkündet. Der Entscheidung waren monatelange Debatten vorausgegangen.

Höhere Strafen für Darstellung von Kindesmissbrauch geplant

Wien - Die Regierung hat am Mittwoch ein Maßnahmenpaket zum Schutz von Kindern und Jugendlichen präsentiert. So sollen die Strafen für die Darstellung von Kindesmissbrauch erhöht werden. Damit reagiert die türkis-grüne Koalition auf die Causa um den Schauspieler Florian Teichtmeister, der sich wegen Besitzes von Missbrauchsdarstellungen vor Gericht verantworten muss. Vorgesehen sind höhere Strafen sowohl für den Besitz, als auch für die Herstellung und Verbreitung solcher Bilder.

Höflicher Teuerungsschlagabtausch im Parlament

Wien - Die Rezepte zur Bekämpfung der Teuerung bleiben unterschiedlich. Das hat eine von der SPÖ beantragte Sondersitzung des Nationalrats bewiesen. SP-Klubobfrau Pamela Rendi-Wagner erhob Forderungen wie einen Gaspreisdeckel oder das Einfrieren der Mieten, während Kanzler Karl Nehammer (ÖVP) im Sinne künftiger Generationen davor warnte, das Budget zu überfordern. Gleichzeitig zählte er die Entlastungsmaßnahmen der Koalition auf. Die Opposition zeigte sich damit nicht zufrieden.

Iran verhängt Gegensanktionen - EU-Mandatar Mandl betroffen

Teheran/EU-weit/Brüssel - Nach neuen EU-Sanktionen hat der Iran Gegensanktionen verhängt, etwa gegen den ÖVP-EU-Abgeordneten Lukas Mandl. Wie das Außenministerium in Teheran am Mittwoch mitteilte, wurden insgesamt 34 Personen und Organisationen auf eine Sanktionsliste gesetzt, darunter weitere Europaparlamentarier, die Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo und zwei deutsche Offiziere. Der Iran wirft ihnen "Unterstützung von Terrorismus" sowie "Einmischung in die inneren Angelegenheiten" vor.

Es bleibt bei zehn Jahren Haft für Neonazi-Rapper "Mr. Bond"

Wien - Es bleibt bei zehn Jahren Haft wegen nationalsozialistischer Wiederbetätigung für den Neonazi-Rapper "Mr. Bond". Das Wiener Oberlandesgericht (OLG) hat am Mittwoch die Strafberufung des 38-Jährigen gegen seine erstinstanzliche Verurteilung zurückgewiesen, teilte Behördensprecher Leo Levnaic-Iwanski auf APA-Anfrage mit. Es sei auch die vom Erstgericht angenommene "besondere Gefährlichkeit des Täters" sowie die "besondere Gefährlichkeit der Taten" bestätigt worden.

14-Jähriger soll Gleichaltrigen in Deutschland getötet haben

Hannover - Ein 14-Jähriger aus Wunstorf bei Hannover im deutschen Bundesland Niedersachsen soll von einem gleichaltrigen Freund getötet worden sein. Der seit Dienstagabend vermisste Jugendliche sei nach einer mehrstündigen Suchaktion tot aufgefunden worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit. Im Rahmen der Ermittlungen habe ein Freund des Burschen gegenüber der Polizei angegeben, diesen getötet zu haben, hieß es. Zum Motiv lagen vorerst noch keine Erkenntnisse vor.

Pflegeheim-Prozess in NÖ: Beschuldigte bestritten Vorwürfe

St. Pölten - Zum Start eines mehrtägigen Prozesses um Vorfälle in einem Pflegeheim in Sitzenberg-Reidling (Bezirk Tulln) haben sich die vier Angeklagten am Mittwoch am Landesgericht St. Pölten nicht schuldig bekannt. Dem Quartett - bestehend aus drei Frauen und einem Mann - wird in der Schöffenverhandlung vorgeworfen, Bewohner körperlich misshandelt, gequält, missbraucht, beschimpft und bespuckt zu haben. Zusätzliche Medikamente sollen verabreicht worden sein, um Patienten ruhigzustellen.

Weltweite Störungen bei Microsoft Teams und Outlook

Frankfurt/Redmond (Washington) - Bei einer weltweiten Störung sind am Mittwoch zahlreiche Online-Dienste von Microsoft für mehrere Stunden ausgefallen. Gestört waren etwa die Bürokommunikations-Plattform Teams und der E-Mail-Service Outlook.com - aber auch das Videospiel-Netzwerk rund um die Xbox-Konsole. Nachdem ein fehlerhaftes Update rückgängig gemacht wurde, kamen die betroffenen Dienste am späten Vormittag (MEZ) nach und nach wieder online.

Wiener Börse baut Verluste im Verlauf aus, ATX verliert 0,2 %

Wien - Der Wiener Aktienmarkt hat seine Verluste am Mittwochnachmittag etwas ausgebaut. Gegen 14.00 Uhr stand der Leitindex ATX mit 3.321,03 Punkten 0,24 Prozent tiefer. Die Stimmung in den Chefetagen deutscher Firmen hat sich nach dem Jahreswechsel den vierten Monat in Folge aufgehellt. Während Bawag (plus 0,8 Prozent) und Erste Group (plus 1,2 Prozent) zulegten, büßten die Titel der Raiffeisen International 0,6 Prozent ein.

