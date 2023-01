Deutschland liefert 14 Leopard-Panzer an Ukraine

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Berlin - Deutschland liefert der Ukraine 14 Kampfpanzer vom Typ Leopard-2-A6. Das teilte der Sprecher der deutschen Regierung, Steffen Hebestreit, am Mittwoch mit. Zudem erteilt die deutsche Bundesregierung anderen Staaten die Genehmigung zur Lieferung eigener Leopard-Panzer an die Ukraine. Der deutsche Kanzler Olaf Scholz habe dies am Mittwoch im Bundeskabinett verkündet. Der Entscheidung waren monatelange Debatten vorausgegangen.

Höhere Strafen für Darstellung von Kindesmissbrauch geplant

Wien - Die Regierung hat am Mittwoch ein Maßnahmenpaket zum Schutz von Kindern und Jugendlichen präsentiert. So sollen die Strafen für die Darstellung von Kindesmissbrauch erhöht werden. Damit reagiert die türkis-grüne Koalition auf die Causa um den Schauspieler Florian Teichtmeister, der sich wegen Besitzes von Missbrauchsdarstellungen vor Gericht verantworten muss. Vorgesehen sind höhere Strafen sowohl für den Besitz, als auch für die Herstellung und Verbreitung solcher Bilder.

Höflicher Teuerungsschlagabtausch im Parlament

Wien - Die Rezepte zur Bekämpfung der Teuerung bleiben unterschiedlich. Das hat eine von der SPÖ beantragte Sondersitzung des Nationalrats bewiesen. SP-Klubobfrau Pamela Rendi-Wagner erhob Forderungen wie einen Gaspreisdeckel oder das Einfrieren der Mieten, während Kanzler Karl Nehammer (ÖVP) im Sinne künftiger Generationen davor warnte, das Budget zu überfordern. Gleichzeitig zählte er die Entlastungsmaßnahmen der Koalition auf. Die Opposition zeigte sich damit nicht zufrieden.

Wiener Tourismus bleibt weiter unter Vorkrisenniveau

Wien - Im dritten Jahr der Coronapandemie hat der Wiener Tourismus wieder mehr Gäste, Nächtigungen und Umsätze verzeichnet, ist aber 2022 weiter unter dem Niveau von vor der Krise gelegen. Kaufkräftige Gäste aus Asien fehlen nach wie vor, der russische Angriffskrieg in der Ukraine lässt weniger Touristen aus diesen Ländern kommen. Wiens Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke sprach dennoch von einer Trendumkehr. Im Dezember sei man bereits bei 90 Prozent des Niveaus von 2019 gelegen.

Erster Streik gegen Meloni, Italiens Tankstellen geschlossen

Rom - Die italienische Premierministerin Giorgia Meloni ist mit dem ersten Streik seit ihrem Amtsantritt im Oktober konfrontiert. Italiens Tankstellenpächter sind am Dienstagabend in einen 48-stündigen Streik getreten. Sie protestieren damit gegen eine "beschämende Verleumdungskampagne" sowie die ihrer Ansicht nach schlechten Maßnahmen der Regierung in der Energiekrise, wie drei Gewerkschaften mitteilten.

14-Jähriger soll Gleichaltrigen in Deutschland getötet haben

Hannover - Ein 14-Jähriger aus Wunstorf bei Hannover im deutschen Bundesland Niedersachsen soll von einem gleichaltrigen Freund getötet worden sein. Der seit Dienstagabend vermisste Jugendliche sei nach einer mehrstündigen Suchaktion tot aufgefunden worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit. Im Rahmen der Ermittlungen habe ein Freund des Burschen gegenüber der Polizei angegeben, diesen getötet zu haben, hieß es. Zum Motiv lagen vorerst noch keine Erkenntnisse vor.

Freispruch in Prozess um Verleumdung eines ÖVP-Politikers

Wien - Ein 26-Jähriger ist am Mittwoch am Wiener Landesgericht vom Vorwurf, einen Wiener Kommunalpolitiker verleumdet und gegen den ÖVP-Vertreter falsch ausgesagt zu haben, nicht rechtskräftig freigesprochen worden. Der Mann hatte den deutlich älteren Mann wegen sexueller Belästigung angezeigt. Die Staatsanwaltschaft Wien stellte die Ermittlungen gegen den Politiker ein - wegen Verjährung, wie Norbert Haslhofer, der Verteidiger des 26-Jährigen, sagte.

Pflegeheim-Prozess in NÖ: Beschuldigte bestritten Vorwürfe

St. Pölten - Zum Start eines mehrtägigen Prozesses um Vorfälle in einem Pflegeheim in Sitzenberg-Reidling (Bezirk Tulln) haben sich die vier Angeklagten am Mittwoch am Landesgericht St. Pölten nicht schuldig bekannt. Dem Quartett - bestehend aus drei Frauen und einem Mann - wird in der Schöffenverhandlung vorgeworfen, Bewohner körperlich misshandelt, gequält, missbraucht, beschimpft und bespuckt zu haben. Zusätzliche Medikamente sollen verabreicht worden sein, um Patienten ruhigzustellen.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red