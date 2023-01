Dieb österreichischer Meldedaten in den Niederlanden gefasst

Wien/Amsterdam - Ein Hacker in den Niederlanden hat neun Millionen österreichische Meldedaten gestohlen und im Internet zum Verkauf angeboten. Der Datendiebstahl selbst im Umfeld der GIS wurde bereits im Mai 2020 bekannt, nun ist er auch geklärt: Im vergangenen November wurde ein "ganz dicker Fisch" in den Niederlanden verhaftet, auf dessen Konto der Diebstahl gegangen sein dürfte, wie Experten des Bundeskriminalamtes (BK) am Mittwoch Journalisten mitteilten.

Zwei Tote bei Messerattacke in Zug in Deutschland

Hamburg - Bei einer Messerattacke in einem Regionalzug von Kiel nach Hamburg sind zwei Menschen getötet und fünf verletzt worden. Das sagte die Innenministerin von Schleswig-Holstein, Sabine Sütterlin-Waack, der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch.

Deutschland liefert 14 Leopard-Panzer an Ukraine

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Berlin - Deutschland liefert der Ukraine 14 Kampfpanzer vom Typ Leopard-2-A6. Das teilte der Sprecher der deutschen Regierung, Steffen Hebestreit, am Mittwoch mit. Zudem erteilt die deutsche Bundesregierung anderen Staaten die Genehmigung zur Lieferung eigener Leopard-Panzer an die Ukraine. Der deutsche Kanzler Olaf Scholz habe dies am Mittwoch im Bundeskabinett verkündet. Der Entscheidung waren monatelange Debatten vorausgegangen.

Höhere Strafen für Darstellung von Kindesmissbrauch geplant

Wien - Die Regierung hat am Mittwoch ein Maßnahmenpaket zum Schutz von Kindern und Jugendlichen präsentiert. So sollen die Strafen für die Darstellung von Kindesmissbrauch erhöht werden. Damit reagiert die türkis-grüne Koalition auf die Causa um den Schauspieler Florian Teichtmeister, der sich wegen Besitzes von Missbrauchsdarstellungen vor Gericht verantworten muss. Vorgesehen sind höhere Strafen sowohl für den Besitz, als auch für die Herstellung und Verbreitung solcher Bilder.

Höflicher Teuerungsschlagabtausch im Parlament

Wien - Die Rezepte zur Bekämpfung der Teuerung bleiben unterschiedlich. Das hat eine von der SPÖ beantragte Sondersitzung des Nationalrats bewiesen. SP-Klubobfrau Pamela Rendi-Wagner erhob Forderungen wie einen Gaspreisdeckel oder das Einfrieren der Mieten, während Kanzler Karl Nehammer (ÖVP) im Sinne künftiger Generationen davor warnte, das Budget zu überfordern. Gleichzeitig zählte er die Entlastungsmaßnahmen der Koalition auf. Die Opposition zeigte sich damit nicht zufrieden.

Frankreich muss Soldaten aus Burkina Faso abziehen

Paris/Ouagadougou - Vor dem Hintergrund massiver Spannungen mit der Übergangsregierung in Burkina Faso will Frankreich binnen eines Monats seine Soldaten aus dem westafrikanischen Land abziehen. "Wir haben offiziell die Kündigung des Abkommens erhalten", teilte das Außenministerium in Paris am Mittwoch mit. Die vorgesehene Frist von einem Monat werde Frankreich respektieren, sagte ein Ministeriumssprecher.

Freispruch in Prozess um Verleumdung eines ÖVP-Politikers

Wien - Ein 26-Jähriger ist am Mittwoch am Wiener Landesgericht vom Vorwurf, einen Wiener Kommunalpolitiker verleumdet und gegen den ÖVP-Vertreter falsch ausgesagt zu haben, nicht rechtskräftig freigesprochen worden. Der Mann hatte den deutlich älteren Mann wegen sexueller Belästigung angezeigt. Die Staatsanwaltschaft Wien stellte die Ermittlungen gegen den Politiker ein - wegen Verjährung, wie Norbert Haslhofer, der Verteidiger des 26-Jährigen, sagte.

14-Jähriger soll Gleichaltrigen in Deutschland getötet haben

Hannover - Ein 14-Jähriger aus Wunstorf bei Hannover im deutschen Bundesland Niedersachsen soll von einem gleichaltrigen Freund getötet worden sein. Der seit Dienstagabend vermisste Jugendliche sei nach einer mehrstündigen Suchaktion tot aufgefunden worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit. Im Rahmen der Ermittlungen habe ein Freund des Burschen gegenüber der Polizei angegeben, diesen getötet zu haben, hieß es. Zum Motiv lagen vorerst noch keine Erkenntnisse vor.

