USA und Deutschland liefern Panzer an die Ukraine

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Berlin - Die USA liefern 31 Abrams-Kampfpanzer an die Ukraine. Ukrainische Soldaten sollten so schnell wie möglich in die Bedienung des Panzers eingewiesen werden, gab US-Präsident Joe Biden am Mittwoch bekannt. Deutschland habe seine Unterstützung für die Ukraine deutlich erhöht. Zuvor hatte die deutsche Regierung der Lieferung von Leopard-Panzern für Kiew zugestimmt.

Zwei Tote bei Messerattacke in Zug in Deutschland

Hamburg - Bei einer Messerattacke in einem Regionalzug von Kiel nach Hamburg sind zwei Menschen getötet und mehrere verletzt worden. Ein Mann im Alter zwischen 20 und 30 Jahren wurde festgenommen, wie eine Polizeisprecherin am Mittwochabend mitteilte. Nach Angaben der Bahn war der Zugverkehr zwischen Flensburg und Hamburg sowie zwischen Kiel und Hamburg beeinträchtigt.

Strafe für Kontaktmann des Wien-Attentäters erhöht

Wien/St. Pölten - Das Wiener Oberlandesgericht (OLG) hat vor wenigen Tagen die Strafe für einen zentralen Kontaktmann des Attentäters von Wien, der am 2. November 2020 in der Innenstadt vier Passanten getötet hatte, ehe er von der Polizei erschossen wurde, spürbar erhöht. In Stattgebung einer Strafberufung der Staatsanwaltschaft Wien wurde die Strafe von 19 auf 27 Monate angehoben, bestätigte der nunmehrige Anwalt des 24-Jährigen, Roland Schöndorfer, der APA einen "Puls 24"-Bericht.

Dieb österreichischer Meldedaten in den Niederlanden gefasst

Wien/Amsterdam - Ein Hacker in den Niederlanden hat neun Millionen österreichische Meldedaten gestohlen und im Internet zum Verkauf angeboten. Der Datendiebstahl selbst im Umfeld der GIS wurde bereits im Mai 2020 bekannt, nun ist er auch geklärt: Im vergangenen November wurde ein "ganz dicker Fisch" in den Niederlanden verhaftet, auf dessen Konto der Diebstahl gegangen sein dürfte, wie Experten des Bundeskriminalamtes (BK) am Mittwoch Journalisten mitteilten.

Frankreich muss Soldaten aus Burkina Faso abziehen

Paris/Ouagadougou - Vor dem Hintergrund massiver Spannungen mit der Übergangsregierung in Burkina Faso will Frankreich binnen eines Monats seine Soldaten aus dem westafrikanischen Land abziehen. "Wir haben offiziell die Kündigung des Abkommens erhalten", teilte das Außenministerium in Paris am Mittwoch mit. Die vorgesehene Frist von einem Monat werde Frankreich respektieren, sagte ein Ministeriumssprecher.

Tankstellenstreik in Italien nach einem Tag abgebrochen

Rom - Die italienischen Tankstellenpächter haben ihren für zunächst 48 Stunden geplanten Streik nach einem Tag abgebrochen. Das teilten Vertreter von drei Gewerkschaften am Mittwochabend in Rom nach Gesprächen mit Regierungsvertretern mit. Damit sollte es ab Mittwochabend wieder landesweit an den Tankstellen Sprit geben. Eigentlich hätte der Ausstand bis Donnerstagabend dauern sollen.

Iran verhängt Gegensanktionen - EU-Mandatar Mandl betroffen

Teheran/EU-weit/Brüssel - Nach neuen EU-Sanktionen hat der Iran Gegensanktionen verhängt, etwa gegen den ÖVP-EU-Abgeordneten Lukas Mandl. Wie das Außenministerium in Teheran am Mittwoch mitteilte, wurden insgesamt 34 Personen und Organisationen auf eine Sanktionsliste gesetzt, darunter weitere Europaparlamentarier, die Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo und zwei deutsche Offiziere. Der Iran wirft ihnen "Unterstützung von Terrorismus" sowie "Einmischung in die inneren Angelegenheiten" vor.

Van der Bellen bleibt klar auf Distanz zu Kickl

Wien - Klar auf Distanz zu FPÖ-Chef Herbert Kickl zeigt sich Bundespräsident Alexander Van der Bellen laut "Abendjournal" in einem ORF-Interview. Kickl könne sich demnach bei einem allfälligen Wahlsieg nicht sicher sein, automatisch den Auftrag zur Regierungsbildung zu bekommen. Van der Bellen kritisiert die Haltung der FPÖ zur EU und zum Russlandkrieg und erinnert an die Razzia im Verfassungsschutz.

Wiener Börse erholte sich kurz vor Schluss, ATX mit 0,06 % im Plus.

Wien - Der Wiener Aktienmarkt hat den Handel am Mittwoch kaum verändert beendet. Nachdem der ATX im Verlauf noch klar tiefer notiert hatte, ging es in den letzten Handelsminuten wieder deutlich nach oben. Der österreichische Leitindex schloss bei 3.331,09 Punkten - knappe 0,06 Prozent im Plus. Für die Titel des Immobilien-Konzerns s immo ging es nach starken Zuwächsen am Vortag heute wieder um 5,7 Prozent nach unten.

