Van der Bellen wird als Präsident angelobt

Wien - Exakt sechs Jahre nach seiner ersten Kür wird Alexander Van der Bellen am Donnerstag zum zweiten Mal von der Bundesversammlung, dem gemeinsamen Gremium von National- und Bundesrat, als Bundespräsident angelobt. Der 79-Jährige hatte sich bei der Wahl am 17. Oktober des Vorjahres gegen sechs Kontrahenten bereits in der ersten Runde mit 56,7 Prozent der Stimmen durchgesetzt. Der Angelobung folgen ein Festakt und ein Treffen mit der Regierung.

Scholz und Biden schmieden Panzer-Allianz für die Ukraine

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Berlin - Deutschland, die USA und andere Verbündete wollen die Ukraine mit weit mehr als 100 Kampfpanzern westlicher Bauart im Krieg gegen die russischen Angreifer unterstützen. Deutschlands Bundeskanzler Olaf Scholz sagte der Regierung in Kiew am Mittwoch 14 Leopard-2-Panzer aus Bundeswehrbeständen zu, US-Präsident Joe Biden kündigte die Lieferung von 31 M1 Abrams an.

Zwei Tote bei Messerattacke in Zug in Deutschland

Hamburg - Es müssen fürchterliche Szenen in einem deutschen Regionalexpress gewesen sein: Ein Angreifer hat in dem Zug auf der Fahrt von Kiel nach Hamburg in Norddeutschland zwei Menschen getötet und sieben verletzt. Dutzende Menschen wurden Zeugen des Verbrechens, mutige Passagiere verhinderten wohl Schlimmeres.

Toter und vier Verletzte bei Angriffen in Kirchen in Spanien

Algeciras - Im südspanischen Algeciras ist ein Kirchendiener bei einem Machetenangriff getötet worden. Der mutmaßliche Täter habe am Mittwochabend in mindestens zwei Kirchen vier weitere Menschen verletzt, darunter einen Priester, berichteten der staatliche Fernsehsender RTVE und andere spanische Medien unter Berufung auf die Polizei. Er sei später festgenommen worden. Die Leiche des Kirchendieners wurde demnach vor einer Kirche der Stadt in Andalusien gefunden.

Lawinenabgang in Osttirol: 28-Jähriger in Klinik verstorben

Kartitsch - Ein 28-jähriger Österreicher ist Mittwochmittag bei einem Lawinenabgang im "Hollbrucker Tal" im Gemeindegebiet von Kartitsch in Osttirol verschüttet und offenbar erst nach einigen Stunden aus den Schneemassen geborgen worden. Am Abend erlag der junge Mann schließlich in der Innsbrucker Klinik seinen schweren Verletzungen, berichtete die Polizei.

Umstrittene Whistleblower-Richtlinie nimmt Hürde

Wien - Der Sozialausschuss hat am Mittwoch den Gesetzesentwurf zu Whistleblower-Richtlinie abgesegnet. Zustimmung kam nur von den Regierungsparteien ÖVP und Grüne. Damit kann das Paket in der kommenden Plenarwoche beschlossen werden, so die Parlamentskorrespondenz. Es geht darum, Hinweisgeberinnen und Hinweisgeber in Anlehnung an EU-Vorgaben besser zu schützen. Die Oppositionsparteien zeigten sich empört und griffen zum Teil zuvor geäußerte, harsche NGO-Kritik auf.

Frankreich muss Soldaten aus Burkina Faso abziehen

Paris/Ouagadougou - Vor dem Hintergrund massiver Spannungen mit der Übergangsregierung in Burkina Faso will Frankreich binnen eines Monats seine Soldaten aus dem westafrikanischen Land abziehen. "Wir haben offiziell die Kündigung des Abkommens erhalten", teilte das Außenministerium in Paris am Mittwoch mit. Die vorgesehene Frist von einem Monat werde Frankreich respektieren, sagte ein Ministeriumssprecher.

Pflegekräfte bekommen heuer 2.460 Euro Gehaltszuschuss

Wien - Pflegekräfte bekommen 2023 einen Bonus von 2.460 Euro, also deutlich mehr als die rund 2.000 Euro, die (nur in Niederösterreich um 500 Euro aufgestockt) im Vorjahr ausbezahlt wurden. Um bestmögliche Pflege und Betreuung zu gewährleisten gelte es, die Arbeitsbedingungen der Pflegekräfte dringend zu verbessern, betonte Sozialminister Johannes Rauch (Grüne). Mit einer am Mittwoch eingebrachten Novelle soll österreichweit einheitlich die monatliche Auszahlung fixiert werden.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red