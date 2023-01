Van der Bellen wird als Präsident angelobt

Wien - Exakt sechs Jahre nach seiner ersten Kür wird Alexander Van der Bellen am Donnerstag zum zweiten Mal von der Bundesversammlung, dem gemeinsamen Gremium von National- und Bundesrat, als Bundespräsident angelobt. Der 79-Jährige hatte sich bei der Wahl am 17. Oktober des Vorjahres gegen sechs Kontrahenten bereits in der ersten Runde mit 56,7 Prozent der Stimmen durchgesetzt. Der Angelobung folgen ein Festakt und ein Treffen mit der Regierung.

Trump darf auf Facebook und Insta zurückkehren

Menlo Park/Washington - Die gesperrten Konten des früheren US-Präsidenten Donald Trump bei den Online-Plattformen Facebook und Instagram werden wieder freigegeben. "Wir werden die Suspendierung der Accounts von Herrn Trump bei Facebook und Instagram in den kommenden Wochen beenden", erklärte der Mutterkonzern Meta am Mittwoch. "Die Öffentlichkeit sollte in der Lage sein zu hören, was Politiker sagen, damit sie fundierte Entscheidungen treffen kann."

Zwei Tote bei Messerattacke in Zug in Deutschland

Hamburg - Es müssen fürchterliche Szenen in einem deutschen Regionalexpress gewesen sein: Ein Angreifer hat in dem Zug auf der Fahrt von Kiel nach Hamburg in Norddeutschland zwei Menschen getötet und sieben verletzt. Dutzende Menschen wurden Zeugen des Verbrechens, mutige Passagiere verhinderten wohl Schlimmeres.

Richard Lugner gibt seinen heurigen Opernball-Gast bekannt

Wien - Nach zwei Jahren Pandemie-Zwangspause wird Richard Lugner (90) heute, Donnerstag, in der Lugner City seinen Gast für den Wiener Opernball am 16. Februar bekannt geben. Wie immer herrschte im Vorfeld strikte Geheimhaltung. Der Baumeister ließ aber durchblicken, dass es sich wohl um einen weiblichen Star aus Hollywood handelt.

EU-Innenminister beraten über Rückführung von Migranten

Stockholm/Brüssel - Die EU-Innenminister - darunter Österreichs Ressortchef Gerhard Karner (ÖVP) - beraten am Donnerstag (09.30 Uhr) bei einem Treffen in Stockholm darüber, wie mehr abgelehnte Asylbewerber in ihre Heimat abgeschoben werden können. Dabei will die schwedische EU-Ratspräsidentschaft vor allem die Kooperation mit den Ländern außerhalb der EU in den Blick nehmen. Ebenfalls auf der Agenda steht der Kampf gegen organisierte Kriminalität sowie der russische Angriffskrieg in der Ukraine.

Toter und Verletzte bei Angriffen in spanischen Kirchen

Algeciras - Ein bewaffneter Angreifer hat in zwei spanischen Kirchen einen Messdiener mit einer Machete getötet und vier Menschen verletzt. Unter den Verletzten sei ein Priester, berichteten der staatliche Fernsehsender RTVE und andere spanische Medien unter Berufung auf die Polizei. Der mutmaßliche Angreifer sei kurz darauf festgenommen worden.

Lawinenabgang in Osttirol: 28-Jähriger in Klinik verstorben

Kartitsch - Ein 28-jähriger Österreicher ist Mittwochmittag bei einem Lawinenabgang im "Hollbrucker Tal" im Gemeindegebiet von Kartitsch in Osttirol verschüttet und offenbar erst nach einigen Stunden aus den Schneemassen geborgen worden. Am Abend erlag der junge Mann schließlich in der Innsbrucker Klinik seinen schweren Verletzungen, berichtete die Polizei.

Umstrittene Whistleblower-Richtlinie nimmt Hürde

Wien - Der Sozialausschuss hat am Mittwoch den Gesetzesentwurf zu Whistleblower-Richtlinie abgesegnet. Zustimmung kam nur von den Regierungsparteien ÖVP und Grüne. Damit kann das Paket in der kommenden Plenarwoche beschlossen werden, so die Parlamentskorrespondenz. Es geht darum, Hinweisgeberinnen und Hinweisgeber in Anlehnung an EU-Vorgaben besser zu schützen. Die Oppositionsparteien zeigten sich empört und griffen zum Teil zuvor geäußerte, harsche NGO-Kritik auf.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red