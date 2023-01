Van der Bellen wird als Präsident angelobt

Wien - Exakt sechs Jahre nach seiner ersten Kür wird Alexander Van der Bellen am Donnerstag zum zweiten Mal von der Bundesversammlung, dem gemeinsamen Gremium von National- und Bundesrat, als Bundespräsident angelobt. Der 79-Jährige hatte sich bei der Wahl am 17. Oktober des Vorjahres gegen sechs Kontrahenten bereits in der ersten Runde mit 56,7 Prozent der Stimmen durchgesetzt. Der Angelobung folgen ein Festakt und ein Treffen mit der Regierung.

Van der Bellen bleibt klar auf Distanz zu Kickl

Wien - Klar auf Distanz zu FPÖ-Chef Herbert Kickl zeigte sich Bundespräsident Alexander Van der Bellen am Mittwoch in einem ORF-Interview. Kickl kann sich demnach bei einem allfälligen Wahlsieg nicht sicher sein, automatisch den Auftrag zur Regierungsbildung zu bekommen. Offen ließ Van der Bellen, ob er den FPÖ-Chef als Kanzler angeloben würde. Kritik übte er an der Haltung der FPÖ zur EU und zum Russlandkrieg, und er erinnert an die Razzia im Verfassungsschutz.

Luftalarm in der gesamten Ukraine

Kiew (Kyjiw) - In der gesamten Ukraine haben die Behörden Donnerstagfrüh Luftalarm ausgelöst. Die Regionalregierungen warnten vor möglichen russischen Raketenangriffen und riefen die Bevölkerung auf, Schutz zu suchen. Über dem Gebiet der Region Mykolajiw seien zwei Raketen gesichtet worden, teilte der dortige Gouverneur Witaly Kim auf dem Kurznachrichtendienst Telegram mit. Der Leiter des Präsidialamtes in Kiew, Andrij Jermak, sagte, die ersten russischen Raketen seien abgeschossen worden.

Tote und Verkehrschaos bei Wintereinbruch in Japan

Tokio - Bei heftigen Schneestürmen und klirrender Kälte sind in Japan mindestens fünf Menschen ums Leben gekommen. In Teilen des Inselreiches sanken die Temperaturen auf Rekordtiefstände von stellenweise bis zu zwölf Grad unter Null. Der Bahn- und Straßenverkehr war schwer beeinträchtigt, viele Straßen waren vereist. Tausende Menschen mussten in den westlichen Präfekturen Kyoto und Shiga die Nacht in Zugabteilen oder Bahnhöfen verbringen.

Trump darf auf Facebook und Instagram zurückkehren

Menlo Park/Washington - Die gesperrten Konten des früheren US-Präsidenten Donald Trump bei den Online-Plattformen Facebook und Instagram werden wieder freigegeben. "Wir werden die Suspendierung der Accounts von Herrn Trump bei Facebook und Instagram in den kommenden Wochen beenden", erklärte der Mutterkonzern Meta am Mittwoch. "Die Öffentlichkeit sollte in der Lage sein zu hören, was Politiker sagen, damit sie fundierte Entscheidungen treffen kann."

Richard Lugner gibt seinen heurigen Opernball-Gast bekannt

Wien - Nach zwei Jahren Pandemie-Zwangspause wird Richard Lugner (90) heute, Donnerstag, in der Lugner City seinen Gast für den Wiener Opernball am 16. Februar bekannt geben. Wie immer herrschte im Vorfeld strikte Geheimhaltung. Der Baumeister ließ aber durchblicken, dass es sich wohl um einen weiblichen Star aus Hollywood handelt.

EU-Innenminister beraten über Rückführung von Migranten

Stockholm/Brüssel - Die EU-Innenminister - darunter Österreichs Ressortchef Gerhard Karner (ÖVP) - beraten am Donnerstag (09.30 Uhr) bei einem Treffen in Stockholm darüber, wie mehr abgelehnte Asylbewerber in ihre Heimat abgeschoben werden können. Dabei will die schwedische EU-Ratspräsidentschaft vor allem die Kooperation mit den Ländern außerhalb der EU in den Blick nehmen. Ebenfalls auf der Agenda steht der Kampf gegen organisierte Kriminalität sowie der russische Angriffskrieg in der Ukraine.

Mindestens 50 Tote nach Explosion in Nigeria

Bauchi - Bei einer mutmaßlichen Bombenexplosion in der nördlichen Zentralregion Nigerias sind Dutzende Menschen getötet und mehrere verletzt worden. "Mindestens 54 Menschen starben auf der Stelle. Es gibt unzählige Verletzte", erklärte der Sprecher des nationalen Rinderzuchtverbands, Tasi'u Suleman, am Mittwoch.

