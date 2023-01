--------------------------------------------------------------------- KORREKTUR-HINWEIS In APA0130 (Nachrichtenüberblick) vom 26.01.2023 muss die erste Teilmeldung (Van der Bellen als Präsident angelobt) ergänz werden. ---------------------------------------------------------------------

Van der Bellen als Präsident angelobt

Alexander Van der Bellen ist Donnerstagvormittag vor der Bundesversammlung wieder als Bundespräsident angelobt worden. Das Staatsoberhaupt sprach die von der Verfassung vorgegebene Formel "Ich gelobe, dass ich die Verfassung und alle Gesetze der Republik getreulich beobachten und meine Pflicht nach bestem Wissen und Gewissen erfüllen werde" wie schon vor sechs Jahren ohne den möglichen religiösen Zusatz. Van der Bellen wurde mit stehenden Ovationen gefeiert.

Van der Bellen bleibt klar auf Distanz zu Kickl

Wien - Klar auf Distanz zu FPÖ-Chef Herbert Kickl zeigte sich Bundespräsident Alexander Van der Bellen am Mittwoch in einem ORF-Interview. Kickl kann sich demnach bei einem allfälligen Wahlsieg nicht sicher sein, automatisch den Auftrag zur Regierungsbildung zu bekommen. Offen ließ Van der Bellen, ob er den FPÖ-Chef als Kanzler angeloben würde. Kritik übte er an der Haltung der FPÖ zur EU und zum Russlandkrieg, und er erinnert an die Razzia im Verfassungsschutz.

Richard Lugner bringt Jane Fonda zum Opernball

Wien - Nach zwei Jahren Pandemie-Zwangspause hat Richard Lugner (90) am Donnerstag in der Lugner City den Namen seines Gastes für den Wiener Opernball am 16. Februar bekannt gegeben. Er wird in diesem Jahr von dem 85-jährigen Hollywood-Star Jane Fonda begleitet. Die Schauspielerin ist zweifache Oscar-Preisträgerin und auch im Umweltschutz aktiv.

Trump darf auf Facebook und Instagram zurückkehren

Menlo Park/Washington - Die gesperrten Konten des früheren US-Präsidenten Donald Trump bei den Online-Plattformen Facebook und Instagram werden wieder freigegeben. "Wir werden die Suspendierung der Accounts von Herrn Trump bei Facebook und Instagram in den kommenden Wochen beenden", erklärte der Mutterkonzern Meta am Mittwoch. "Die Öffentlichkeit sollte in der Lage sein zu hören, was Politiker sagen, damit sie fundierte Entscheidungen treffen kann."

Mindestens acht Tote bei Militäreinsatz im Westjordanland

Jerusalem - Bei einem israelischen Militäreinsatz in Jenin im Westjordanland sind nach palästinensischen Angaben acht Menschen getötet worden. Mindestens 16 weitere seien verletzt worden, teilte das Gesundheitsministerium in Ramallah am Donnerstag mit. Unter den Toten sei demnach auch eine Frau. Nach Angaben des palästinensischen Rettungsdiensts Roter Halbmond war die Lage vor Ort am Vormittag weiter unübersichtlich.

Luftalarm in der gesamten Ukraine, Toter bei Angriff in Kiew

Kiew (Kyjiw) - In der gesamten Ukraine haben die Behörden Donnerstagfrüh Luftalarm ausgelöst. Die Regionalregierungen warnten vor möglichen russischen Raketenangriffen und riefen die Bevölkerung auf, Schutz zu suchen. In Kiew war laut Reuters eine heftige Explosion zu hören. Bei einem Raketenangriff auf die Hauptstadt kam eine Person ums Leben, zwei weitere wurden verletzt, teilte Bürgermeister Witali Klitschko mit. Angriffe gab es auch in den Regionen Winnyzja und Odessa.

Mindestens 50 Tote nach Explosion in Nigeria

Bauchi - Bei einer mutmaßlichen Bombenexplosion in der nördlichen Zentralregion Nigerias sind Dutzende Menschen getötet und mehrere verletzt worden. "Mindestens 54 Menschen starben auf der Stelle. Es gibt unzählige Verletzte", erklärte der Sprecher des nationalen Rinderzuchtverbands, Tasi'u Suleman, am Mittwoch.

Tödlicher Geisterfahrerunfall auf der A2 in Kärnten

Krumpendorf - Eine 48-jährige Autolenkerin aus Klagenfurt ist in der Nacht auf Donnerstag aus nicht bekannter Ursache falsch auf die Südautobahn (A2) aufgefahren und als Geisterfahrerin nahe Krumpendorf frontal gegen den Lkw eines 33-jährigen Bosniers gekracht. Sie starb laut Landespolizeidirektion Kärnten noch an der Unfallstelle. Die Autobahn war rund zweieinhalb Stunden für den gesamten Verkehrs gesperrt.

