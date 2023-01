Van der Bellen als Präsident angelobt

Wien - Alexander Van der Bellen ist am Donnerstag vor der Bundesversammlung erneut als Bundespräsident angelobt worden. Das Staatsoberhaupt sprach die von der Verfassung vorgegebene Formel und gelobte damit, "die Verfassung und alle Gesetze der Republik getreulich beobachten". In einer - mit Ausnahme der FPÖ - mit Standing Ovations bedachten Rede betonte er, dass der Grundkonsens der Republik für ihn außer Frage stehe und man antidemokratische Tendenzen entschlossen stoppen müsse.

FPÖ empört über Van der Bellen

Wien - Dass Bundespräsident Alexander Van der Bellen bekräftigt hat, FPÖ-Chef Herbert Kickl bei einem etwaigen Wahlsieg nicht automatisch einen Auftrag zur Regierungsbildung zu erteilen, sorgt für Empörung in den blauen Reihen. Kickl selbst kritisierte die "persönliche Willkür", am Donnerstag rückte auch sein Generalsekretär Christian Hafenecker aus, der einen zutiefst "antidemokratischen und autoritären Akt" ortete. Auch einen Konnex zur Wahl in Niederösterreich machte die FPÖ aus.

Moskau nennt Panzerlieferung direkte Beteiligung am Konflikt

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die Entscheidung westlicher Länder, der Ukraine schwere Kampfpanzer zu liefern, wird vom Kreml als "direkte Beteiligung" an dem Ukraine-Krieg gewertet. "In Moskau betrachten wir dies als eine direkte Beteiligung am Konflikt", sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow am Donnerstag, einen Tag nachdem Berlin und Washington die Panzerlieferungen bekannt gegeben haben. Diese Beteiligung nehme zu, erklärt das Präsidialamt in Moskau.

Luftalarm in der gesamten Ukraine, Toter bei Angriff in Kiew

Kiew (Kyjiw)/Moskau - In der gesamten Ukraine haben die Behörden Donnerstagfrüh Luftalarm ausgelöst. Die Regionalregierungen warnten vor möglichen russischen Raketenangriffen und riefen die Bevölkerung auf, Schutz zu suchen. In Kiew war laut Reuters eine heftige Explosion zu hören. Bei einem Raketenangriff auf die Hauptstadt kam eine Person ums Leben, zwei weitere wurden verletzt, teilte Bürgermeister Witali Klitschko mit. Angriffe gab es auch in den Regionen Winnyzja und Odessa.

Energiesparen ist für die meisten ein Thema

Wien/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Angesichts der Energiekrise infolge des Ukraine-Kriegs ist ein sparsamer Umgang mit Heizung, Warmwasser und Strom für die meisten ein Thema. 71 Prozent achten beim Heizen darauf, "häufig" (40 Prozent) bzw. "immer" (31 Prozent) Energie zu sparen. Beim Warmwasser ist das ähnlich (70 Prozent), mit jeweils 42 bzw. 28 Prozent. Noch stärker im Fokus steht die Stromrechnung, hier sparen in Summe 79 Prozent - 42 Prozent "häufig" und 37 Prozent "immer", wie eine Gallup-Umfrage zeigt.

Richard Lugner bringt Weltstar Jane Fonda zum Opernball

Wien - Richard Lugner wird am 16. Februar die US-Schauspielerin und Aerobic-Ikone Jane Fonda zum Wiener Opernball bringen. "Sie ist eine tolle Frau und hat viel geschafft", schwärmte der Baumeister bei einer Pressekonferenz in Wien. Die Präsentation in der Lugner City wurde kurz von Aktivistinnen und Aktivisten der "Letzten Generation" gestört, sie wurden aber von Mitarbeitern aus dem Saal geführt, bevor sie ein Transparent ausrollen konnten.

Mindestens acht Tote bei Militäreinsatz im Westjordanland

Jerusalem - Bei einem israelischen Militäreinsatz in Jenin im besetzten Westjordanland sind nach palästinensischen Angaben neun Menschen getötet worden. Mehrere weitere seien verletzt worden, teilte das Gesundheitsministerium in Ramallah am Donnerstag mit. Unter den Toten sei demnach auch eine ältere Frau. Nach Angaben des palästinensischen Rettungsdiensts Roter Halbmond war die Lage vor Ort am Vormittag weiter unübersichtlich.

Förderung für 24-Stunden-Betreuung mit Jänner erhöht

Wien - Die Förderung für die 24-Stunden-Betreuung Pflegebedürftiger daheim wird rückwirkend per 1. Jänner erhöht. Der Bund hebt die Förderbeträge um 16,67 Prozent, gab das Sozialministerium am Donnerstag bekannt. 90 Euro zusätzlich pro Monat gibt es, sofern zwei selbstständige Betreuungskräfte zum Einsatz kommen. Bei der Beschäftigung von unselbstständigen Kräften gibt es 180 Euro mehr. Insgesamt profitieren laut Ministeriumsangaben rund 22.500 Förderbezieher.

