Van der Bellen als Präsident angelobt

Wien - Alexander Van der Bellen ist am Donnerstag vor der Bundesversammlung erneut als Bundespräsident angelobt worden. Das Staatsoberhaupt sprach die von der Verfassung vorgegebene Formel und gelobte damit, "die Verfassung und alle Gesetze der Republik getreulich beobachten". In einer - mit Ausnahme der FPÖ - mit Standing Ovations bedachten Rede betonte er, dass der Grundkonsens der Republik für ihn außer Frage stehe und man antidemokratische Tendenzen entschlossen stoppen müsse.

Moskau nennt Panzerlieferung direkte Beteiligung am Konflikt

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die Entscheidung westlicher Länder, der Ukraine schwere Kampfpanzer zu liefern, wird vom Kreml als "direkte Beteiligung" an dem Ukraine-Krieg gewertet. "In Moskau betrachten wir dies als eine direkte Beteiligung am Konflikt", sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow am Donnerstag, einen Tag nachdem Berlin und Washington die Panzerlieferungen bekannt gegeben haben. Diese Beteiligung nehme zu, erklärt das Präsidialamt in Moskau.

Moskau reagiert mit Angriffswelle auf Panzerlieferungen

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Odessa - Russland hat einen Tag nach der Zusage von Panzerlieferungen des Westens an die Ukraine sein Nachbarland massiv mit Raketen beschossen. Mitten im morgendlichen Berufsverkehr gab es ukrainischen Behörden zufolge eine ganze Welle von Raketenangriffen auf weite Teile des Landes. In der gesamten Ukraine wurde Luftalarm ausgelöst. Bei einem Angriff in Kiew wurde ein Mann getötet, zwei Personen wurden verletzt. Angriffe gab es auch in Winnyzja und Odessa.

Neun Palästinenser bei israelischem Einsatz in Jenin getötet

Jerusalem - Bei einer Razzia in einem Flüchtlingslager im Westjordanland haben israelische Soldaten palästinensischen Angaben zufolge neun Menschen getötet und Tränengas in die Kinderabteilung eines Krankenhauses abgefeuert. 20 weitere Menschen seien bei dem Vorfall in der Stadt Jenin verletzt worden, erklärte das palästinensische Gesundheitsministerium am Donnerstag. Unter den Toten ist demnach eine ältere Frau.

Tote bei Messerattacke in deutschem Zug waren Jugendliche

Hamburg - Nach einer Messerattacke in einem Regionalzug in Norddeutschland ist die Identität der beiden Getöteten geklärt. Es handle sich um eine 17-jährige Jugendliche und einen 19 Jahre alten Mann, sagte Schleswig-Holsteins Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) am Donnerstag. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Itzehoe gibt es keine Hinweise auf einen terroristischen Hintergrund der Tat, bei der es nach aktuellen Erkenntnissen zudem insgesamt sechs Verletzte gab.

Falscher Arzt in Graz verurteilt

Graz - Ein Steirer, der jahrelang ohne jede Ausbildung als praktischer Arzt praktiziert hatte, ist am Donnerstag im Grazer Straflandesgericht zu 18 Monaten, davon sechs unbedingt, verurteilt worden. Er soll von 2014 bis 2020 insgesamt 126 Patienten behandelt haben. Ihm wurden schwerer gewerbsmäßiger Betrug, Körperverletzung, Urkundenfälschung und Kurpfuscherei angelastet. Er zeigte sich weitgehend geständig. Kassiert hat er für seine Dienste insgesamt rund 58.000 Euro.

Wiener Börse leicht im Plus

Wien - Der Wiener Aktienmarkt hat sich am Donnerstagnachmittag nach der Veröffentlichung aktueller US-Konjunkturdaten weiterhin mit freundlicher Tendenz präsentiert. Der ATX steigerte sich um 0,29 Prozent auf 3.341 Punkte. Auch das europäische Börsenumfeld legte weiterhin leicht zu. Am heimischen Aktienmarkt lag unverändert eine sehr dünne Meldungslage vor. Bei den schwergewichteten Banken herrschten einheitlich positive Vorzeichen vor. BAWAG verteuerten sich um 1,4%.

