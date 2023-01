Van der Bellen als Präsident angelobt

Wien - Alexander Van der Bellen ist am Donnerstag vor der Bundesversammlung erneut als Bundespräsident angelobt worden. Das Staatsoberhaupt sprach die von der Verfassung vorgegebene Formel und gelobte damit, "die Verfassung und alle Gesetze der Republik getreulich beobachten". In einer - mit Ausnahme der FPÖ - mit Standing Ovations bedachten Rede betonte er, dass der Grundkonsens der Republik für ihn außer Frage stehe und man antidemokratische Tendenzen entschlossen stoppen müsse.

Moskau nennt Panzerlieferung direkte Beteiligung am Konflikt

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die Entscheidung westlicher Länder, der Ukraine schwere Kampfpanzer zu liefern, wird vom Kreml als "direkte Beteiligung" an dem Ukraine-Krieg gewertet. "In Moskau betrachten wir dies als eine direkte Beteiligung am Konflikt", sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow am Donnerstag, einen Tag nachdem Berlin und Washington die Panzerlieferungen bekannt gegeben haben. Diese Beteiligung nehme zu, erklärt das Präsidialamt in Moskau.

Moskau reagiert mit Angriffswelle auf Panzerlieferungen

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Odessa - Russland hat einen Tag nach der Zusage von Panzerlieferungen des Westens an die Ukraine sein Nachbarland massiv mit Raketen beschossen. Mitten im morgendlichen Berufsverkehr gab es ukrainischen Behörden zufolge eine ganze Welle von Raketenangriffen auf weite Teile des Landes. In der gesamten Ukraine wurde Luftalarm ausgelöst. Bei Angriffen mit Drohnen und Raketen kamen nach Angaben der Behörden in Kiew am Donnerstag mindestens elf Menschen ums Leben.

Internationales Netzwerk von Cyberkriminellen zerschlagen

Stuttgart/Washington - Ermittlern aus Deutschland und den USA ist ein großer Schlag gegen ein international agierendes Netzwerk von Cyberkriminellen und Erpressern gelungen. Die Hacker-Gruppe soll in den vergangenen eineinhalb Jahren weltweit für mehr als 1.500 schwere Cyberangriffe gegen Unternehmen und Organisationen verantwortlich gewesen sein, wie das US-Justizministerium und die Staatsanwaltschaft in Stuttgart am Donnerstag mitteilten.

Nach neuen Geflügelpest-Fällen größere Risikozonen

Wien - In Österreich sind in den vergangenen Tagen laut AGES zahlreiche neue Fälle von Geflügelpest bei Wildvögeln aufgetreten. Auch in einzelnen Betrieben bestätigten sich Verdachtsfälle, wie es am Donnerstag in einer Aussendung hieß. "Von einer baldigen Entspannung der Situation ist daher nicht auszugehen", so die AGES. Um das Risiko weiterer Übertragungen zu reduzieren, werden mit Freitag (27.1.) die "Gebiete mit stark erhöhtem Geflügelpestrisiko" in Österreich ausgeweitet.

Falscher Arzt in Graz verurteilt

Graz - Ein Steirer, der jahrelang ohne jede Ausbildung als praktischer Arzt praktiziert hatte, ist am Donnerstag im Grazer Straflandesgericht zu 18 Monaten, davon sechs unbedingt, verurteilt worden. Er soll von 2014 bis 2020 insgesamt 126 Patienten behandelt haben. Ihm wurden schwerer gewerbsmäßiger Betrug, Körperverletzung, Urkundenfälschung und Kurpfuscherei angelastet. Er zeigte sich weitgehend geständig. Kassiert hat er für seine Dienste insgesamt rund 58.000 Euro.

EU-Innenminister beraten über Rückführung von Migranten

Stockholm/Brüssel/EU-weit - Die EU-Innenminister - darunter Österreichs Ressortchef Gerhard Karner (ÖVP) - haben am Donnerstag bei einem Treffen in Stockholm darüber beraten, wie mehr abgelehnte Asylwerber in ihre Heimat abgeschoben werden können. Dabei nimmt die schwedische EU-Ratspräsidentschaft vor allem die Kooperation mit den Ländern außerhalb der EU in den Blick. Ebenfalls auf der Agenda standen der Kampf gegen organisierte Kriminalität sowie der russische Angriffskrieg in der Ukraine.

Förderung für 24-Stunden-Betreuung mit Jänner erhöht

Wien - Die Förderung für die 24-Stunden-Betreuung Pflegebedürftiger daheim wird rückwirkend per 1. Jänner erhöht. Der Bund hebt die Förderbeträge um 16,67 Prozent, gab das Sozialministerium am Donnerstag bekannt. 90 Euro zusätzlich pro Monat gibt es, sofern zwei selbstständige Betreuungskräfte zum Einsatz kommen. Bei der Beschäftigung von unselbstständigen Kräften gibt es 180 Euro mehr. Insgesamt profitieren laut Ministeriumsangaben rund 22.500 Förderbezieher.

