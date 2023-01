Van der Bellen als Präsident angelobt

Wien - Alexander Van der Bellen ist am Donnerstag vor der Bundesversammlung erneut als Bundespräsident angelobt worden. Das Staatsoberhaupt sprach die von der Verfassung vorgegebene Formel und gelobte damit, "die Verfassung und alle Gesetze der Republik getreulich beobachten". In einer - mit Ausnahme der FPÖ - mit Standing Ovations bedachten Rede betonte er, dass der Grundkonsens der Republik für ihn außer Frage stehe und man antidemokratische Tendenzen entschlossen stoppen müsse.

Präsidentenwahl in Tschechien geht in entscheidende Runde

Prag - In Tschechien beginnt an diesem Freitag die zweitägige Stichwahl ums Präsidentenamt. Dabei trifft der ehemalige NATO-General Petr Pavel auf den populistischen Ex-Ministerpräsidenten Andrej Babis. Die Wahllokale öffnen um 14.00 Uhr. In den letzten Umfragen lag der 61 Jahre alte Ex-General vorn. Wahlberechtigt sind in dem EU- und NATO-Mitgliedsland etwa 8,3 Millionen Menschen.

Nehammer und Rutte fordern EU-Lösungen bei Migration

Wien/Brüssel - Die Niederlande und Österreich wollen gemeinsam beim EU-Sondergipfel Lösungen im Kampf gegen die illegale Migration einfordern. Der niederländische Premier Mark Rutte sagte am Donnerstag bei einem Besuch bei Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP), er sehe, dass sich in der EU "ein Konsens bildet". Nehammer bekräftigte die Forderung nach finanzieller EU-Unterstützung für Bulgarien und Griechenland für den EU-Außengrenzschutz.

Internationales Netzwerk von Cyberkriminellen zerschlagen

Stuttgart/Washington - Ermittlern aus Deutschland und den USA ist ein großer Schlag gegen ein international agierendes Netzwerk von Cyberkriminellen und Erpressern gelungen. Die Hacker-Gruppe soll in den vergangenen eineinhalb Jahren weltweit für mehr als 1.500 schwere Cyberangriffe gegen Unternehmen und Organisationen verantwortlich gewesen sein, wie das US-Justizministerium und die Staatsanwaltschaft in Stuttgart am Donnerstag mitteilten.

Nach neuen Geflügelpest-Fällen größere Risikozonen

Wien - In Österreich sind in den vergangenen Tagen laut AGES zahlreiche neue Fälle von Geflügelpest bei Wildvögeln aufgetreten. Auch in einzelnen Betrieben bestätigten sich Verdachtsfälle, wie es am Donnerstag in einer Aussendung hieß. "Von einer baldigen Entspannung der Situation ist daher nicht auszugehen", so die AGES. Um das Risiko weiterer Übertragungen zu reduzieren, werden mit Freitag (27.1.) die "Gebiete mit stark erhöhtem Geflügelpestrisiko" in Österreich ausgeweitet.

Macheten-Angriff in Spanien war laut Justiz ein Terrorakt

Algeciras/Madrid - Der bewaffnete Angreifer, der in Südspanien einen Mesner getötet und vier weitere Menschen verletzt hat, hat nach Überzeugung der Justiz in "terroristischer Absicht" gehandelt. Zu diesem Schluss kommt der zuständige Ermittlungsrichter am Nationalen Gerichtshof in Madrid in seinem ersten Bericht, dessen Inhalt am Donnerstag von mehreren Medien veröffentlicht wurde. Der Mann sei wohl dem "dschihadistischen Salafismus verbunden", heißt es im Bericht.

