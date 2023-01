IAEA meldet Detonationen unweit von AKW Saporischschja

Saporischschja/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die Atomaufsichtsbehörde der Vereinten Nationen hat am Donnerstag mehrere starke Explosionen in der Nähe des von Russland besetzten ukrainischen Atomkraftwerks Saporischschja gemeldet und erneut eine Sicherheitszone um die Anlage gefordert. "Gestern waren gegen 10.00 Uhr Ortszeit acht starke Detonationen zu hören und heute gab es wieder welche", erklärte IAEA-Chef Rafael Grossi. Die russische Seite nannte die Äußerungen Grossis laut TASS unbegründet und eine Provokation.

Washington und Paris liefern eventuell Kampfjets an Kiew

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Washington - Die USA schließt die Lieferung von Kampfjets an die Ukraine nicht aus. Das sagte der stellvertretende Nationale Sicherheitsberater von US-Präsident Biden, Jon Finer, am Donnerstag (Ortszeit) im US-Fernsehsender MSNBC. Auf die Frage, ob die USA die Lieferung von Kampfjets in Erwägung ziehen, sagte Finer, man habe kein bestimmtes Waffensystem ausgeschlossen. Man werde die Unterstützung danach ausrichten, was die Ukraine brauche. Auch für Paris ist eine Jet-Lieferung möglich.

Warnstreik am Flughafen Düsseldorf

Düsseldorf - Am Düsseldorfer Flughafen hat Freitagfrüh ein ganztägiger Warnstreik begonnen. Das bestätigte ein Sprecher der Gewerkschaft Verdi. Die Gewerkschaft rief die 700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Gepäck- und Flugzeugabfertigers Aviapartner zu den Arbeitsniederlegungen auf, die um 3.30 Uhr begannen und Samstagnacht um 0.30 Uhr enden sollen. Für den Freitag sei bereits rund die Hälfte aller Flüge am Airport gestrichen, sagte der Sprecher.

Präsidentenwahl in Tschechien geht in entscheidende Runde

Prag - In Tschechien beginnt an diesem Freitag die zweitägige Stichwahl ums Präsidentenamt. Dabei trifft der ehemalige NATO-General Petr Pavel auf den populistischen Ex-Ministerpräsidenten Andrej Babis. Die Wahllokale öffnen um 14.00 Uhr. In den letzten Umfragen lag der 61 Jahre alte Ex-General vorn. Wahlberechtigt sind in dem EU- und NATO-Mitgliedsland etwa 8,3 Millionen Menschen.

Nehammer und Rutte fordern EU-Lösungen bei Migration

Wien/Brüssel - Die Niederlande und Österreich wollen gemeinsam beim EU-Sondergipfel Lösungen im Kampf gegen die illegale Migration einfordern. Der niederländische Premier Mark Rutte sagte am Donnerstag bei einem Besuch bei Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP), er sehe, dass sich in der EU "ein Konsens bildet". Nehammer bekräftigte die Forderung nach finanzieller EU-Unterstützung für Bulgarien und Griechenland für den EU-Außengrenzschutz.

Nach neuen Geflügelpest-Fällen größere Risikozonen

Wien - In Österreich sind in den vergangenen Tagen laut AGES zahlreiche neue Fälle von Geflügelpest bei Wildvögeln aufgetreten. Auch in einzelnen Betrieben bestätigten sich Verdachtsfälle, wie es am Donnerstag in einer Aussendung hieß. "Von einer baldigen Entspannung der Situation ist daher nicht auszugehen", so die AGES. Um das Risiko weiterer Übertragungen zu reduzieren, werden mit Freitag (27.1.) die "Gebiete mit stark erhöhtem Geflügelpestrisiko" in Österreich ausgeweitet.

