Präsidentenwahl in Tschechien geht in entscheidende Runde

Prag - In Tschechien beginnt an diesem Freitag die zweitägige Stichwahl ums Präsidentenamt. Dabei trifft der ehemalige NATO-General Petr Pavel auf den populistischen Ex-Ministerpräsidenten Andrej Babis. Die Wahllokale öffnen um 14.00 Uhr. In den letzten Umfragen lag der 61 Jahre alte Ex-General vorn. Wahlberechtigt sind in dem EU- und NATO-Mitgliedsland etwa 8,3 Millionen Menschen.

Indizien für Desinformationen über russischen Vormarsch

Kiew (Kyjiw)/Moskau/London - Nach Einschätzung britischer Geheimdienste könnte Moskau gezielt Fehlinformationen über den Fortschritt der eigenen Truppen in der Ukraine streuen. In den vergangenen Tagen hätten russische Online-Kommentatoren über signifikante Durchbrüche der ukrainischen Verteidigungslinie in der Region Saporischschja sowie nahe der Stadt Wuhledar in der Donbass-Region berichtet, berichtete das britische Verteidigungsministerium am Freitag in seinem täglichen Kurzbericht auf Twitter.

Washington und Paris liefern eventuell Kampfjets an Kiew

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Washington - Die USA schließt die Lieferung von Kampfjets an die Ukraine nicht aus. Das sagte der stellvertretende Nationale Sicherheitsberater von US-Präsident Biden, Jon Finer, am Donnerstag (Ortszeit) im US-Fernsehsender MSNBC. Auf die Frage, ob die USA die Lieferung von Kampfjets in Erwägung ziehen, sagte Finer, man habe kein bestimmtes Waffensystem ausgeschlossen. Man werde die Unterstützung danach ausrichten, was die Ukraine brauche. Auch für Paris ist eine Jet-Lieferung möglich.

Hitzige Diskussionen bei Elefantenrunde zur NÖ-Wahl

St. Pölten/Wien - Die ORF-Elefantenrunde mit den Spitzenkandidaten für die niederösterreichische Landtagswahl ist am Donnerstagabend teils hitzig geführt worden. Angriffig wurde die Live-Debatte der fünf landesweit antretenden Parteien im Landhausschiff in St. Pölten bei Vorwürfen um Einflussnahme der ÖVP auf den ORF NÖ sowie bei Teuerung und Asyl. Auch mögliche Partner für die künftige Zusammenarbeit und Klima waren Thema. Vor dem Landhausschiff wurde lautstark für Klimaschutz protestiert.

Israel fängt Raketen aus Gaza ab und schlägt zurück

Tel Aviv - Israel hat nach eigenen Angaben in der Nacht auf Freitag eine unterirdische Produktionsstätte für Militärraketen der radikalislamischen Hamas im Gazastreifen mit Kampfflugzeugen angegriffen. Die Attacke sei eine Reaktion auf zwei Raketen gewesen, die aus dem palästinensischen Gebiet abgefeuert worden seien, teilte das israelische Militär auf Twitter mit. Man habe die beiden Geschosse abgefangen. Im Süden Israels heulten demnach in der Nacht die Alarmsirenen.

Paar wohnte mit fünf Kindern illegal in Kellertrift in NÖ

Hadres - Ein Paar soll mit fünf Kindern illegal in einer Kellertrift in Hadres (Bezirk Hollabrunn) gewohnt haben. Bei einer Überprüfung dürfte der 54-Jährige zwei Personen mit Pfefferspray attackiert und verletzt haben, berichtete die Polizei am Freitag in einer Aussendung. Der Mann - es dürfte sich um einen "Reichsbürger" handeln - soll sich daraufhin in dem Weinkeller verbarrikadiert haben, er wurde in Folge vorläufig festgenommen und wird angezeigt. Die Kinder sind nicht gemeldet.

Warnstreik am Flughafen Düsseldorf

Düsseldorf - Am Düsseldorfer Flughafen hat Freitagfrüh ein ganztägiger Warnstreik begonnen. Das bestätigte ein Sprecher der Gewerkschaft Verdi. Die Gewerkschaft rief die 700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Gepäck- und Flugzeugabfertigers Aviapartner zu den Arbeitsniederlegungen auf, die um 3.30 Uhr begannen und Samstagnacht um 0.30 Uhr enden sollen. Für den Freitag sei bereits rund die Hälfte aller Flüge am Airport gestrichen, sagte der Sprecher.

Proteste in Haiti nach Tötung von sechs Polizisten

Port-au-Prince - Die brutale Ermordung von sechs Polizisten durch kriminelle Banden hat in Haiti Proteste ausgelöst. Zivilisten und Kollegen der Getöteten marschierten am Donnerstag durch die Hauptstadt Port-au-Prince und prangerten die explodierende Gewalt in dem Karibikstaat an. Einige der Demonstranten versuchten, das Amtsgebäude von Regierungschef Ariel Henry zu stürmen. Erst Anfang der Woche hatte die UNO vor der außer Kontrolle geratenden Lage in Haiti gewarnt.

