Präsidentenwahl in Tschechien geht in entscheidende Runde

Prag - In Tschechien beginnt an diesem Freitag die zweitägige Stichwahl ums Präsidentenamt. Dabei trifft der ehemalige NATO-General Petr Pavel auf den populistischen Ex-Ministerpräsidenten Andrej Babis. Die Wahllokale öffnen um 14.00 Uhr. In den letzten Umfragen lag der 61 Jahre alte Ex-General vorn. Wahlberechtigt sind in dem EU- und NATO-Mitgliedsland etwa 8,3 Millionen Menschen.

Milo Rau wird Intendant der Wiener Festwochen

Wien - Milo Rau wird neuer Intendant der Wiener Festwochen. Der Schweizer Theatermacher soll die künstlerische Leitung des Festivals ab Juli übernehmen, der Vertrag ist auf fünf Jahre anberaumt. Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler (SPÖ) hat die Entscheidung heute im Wiener Rathaus bekanntgegeben. Sie bezeichnete Rau als einen der wichtigsten internationalen Regisseure. Sechs Kandidaten waren zuvor zu Hearings eingeladen worden.

Österreichs Tourismus erholte sich 2022 deutlich

Wien - Der Österreich-Tourismus ist klar auf Erholungskurs, Gäste- und Nächtigungszahlen sind 2022 deutlich gestiegen - das Niveau vor Corona konnte aber noch nicht erreicht werden. "Nach zwei schwierigen Jahren für den Tourismus lagen die Nächtigungen in österreichischen Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen im Jahr 2022 nur noch 10,3 Prozent bzw. 15,8 Mio. Übernachtungen unter dem Rekordniveau des Vorkrisenjahres 2019", sagte Statistik-Austria-Chef Tobias Thomas am Freitag.

Im Vorjahr kamen 49 Fußgänger im Straßenverkehr ums Leben

Wien - Die Zahl der tödlichen Fußgängerunfälle ist in Österreich im Vorjahr stark gestiegen. Insgesamt sind 2022 nach Angaben des Verkehrsclubs Österreichs (VCÖ) 49 Fußgängerinnen und Fußgänger ums Lebens gekommen. Das sind zwölf Personen mehr als noch 2021, wie der VCÖ am Freitag mitteilte. Besonders betroffen waren Seniorinnen und Senioren.

Deutsch warnt vor Koalition mit FPÖ

Wien - Der Präsident der Israelitischen Kultusgemeinde Wien (IKG), Oskar Deutsch, hat die Parteien vor einer Koalition mit der FPÖ gewarnt. Erst tags zuvor bei der Angelobung von Bundespräsident Alexander Van der Bellen hätten die Freiheitlichen gezeigt, dass "Kellernazis" in deren Reihen sitzen würden, sagte er am Rande der Gedenkveranstaltung am Freitag anlässlich des Holocaust-Gedenktages. Deutsch und Vertreter der Parteien hatten an der Shoah-Namensmauer Kerzen aufgestellt.

Indizien für Desinformationen über russischen Vormarsch

Kiew (Kyjiw)/Moskau/London - Nach Einschätzung britischer Geheimdienste könnte Moskau gezielt Fehlinformationen über den Fortschritt der eigenen Truppen in der Ukraine streuen. In den vergangenen Tagen hätten russische Online-Kommentatoren über signifikante Durchbrüche der ukrainischen Verteidigungslinie in der Region Saporischschja sowie nahe der Stadt Wuhledar in der Donbass-Region berichtet, berichtete das britische Verteidigungsministerium am Freitag in seinem täglichen Kurzbericht auf Twitter.

Streik am Flughafen Düsseldorf - 6 Flüge in Wien gestrichen

Düsseldorf - Am Düsseldorfer Flughafen hat am Freitag in der Früh ein ganztägiger Warnstreik begonnen. Das bestätigte ein Sprecher der Gewerkschaft Verdi. Die Gewerkschaft rief die 700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Gepäck- und Flugzeugabfertigers Aviapartner zu den Arbeitsniederlegungen auf, die um 3.30 Uhr begannen und am Samstagmorgen um 0.30 Uhr enden sollen. Bereits die Hälfte aller Flüge am Airport sei gestrichen, sagte der Sprecher. Dazu kämen Verspätungen.

Paar wohnte mit fünf Kindern illegal in Kellertrift in NÖ

Hadres - Ein Paar soll mit fünf Kindern illegal in einer Kellertrift in Hadres (Bezirk Hollabrunn) gewohnt haben. Bei einer Überprüfung dürfte der 54-Jährige zwei Personen mit Pfefferspray attackiert und verletzt haben, berichtete die Polizei am Freitag in einer Aussendung. Der Mann - es dürfte sich um einen "Reichsbürger" handeln - soll sich daraufhin in dem Weinkeller verbarrikadiert haben, er wurde in Folge vorläufig festgenommen und wird angezeigt. Die Kinder sind nicht gemeldet.

