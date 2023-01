Österreichs Tourismus erholte sich 2022 deutlich

Wien - Der Österreich-Tourismus ist klar auf Erholungskurs, Gäste- und Nächtigungszahlen sind 2022 deutlich gestiegen - das Niveau vor Corona konnte aber noch nicht erreicht werden. "Nach zwei schwierigen Jahren für den Tourismus lagen die Nächtigungen in österreichischen Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen im Jahr 2022 nur noch 10,3 Prozent bzw. 15,8 Mio. Übernachtungen unter dem Rekordniveau des Vorkrisenjahres 2019", sagte Statistik-Austria-Chef Tobias Thomas am Freitag.

Milo Rau wird Intendant der Wiener Festwochen

Wien - Milo Rau wird neuer Intendant der Wiener Festwochen. Der Schweizer Theatermacher und derzeitiger Leiter des NTGent soll die künstlerische Leitung des Festivals ab Juli übernehmen, der Vertrag ist auf fünf Jahre anberaumt. Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler (SPÖ) hat die Entscheidung heute im Wiener Rathaus bekanntgegeben. Sie bezeichnete Rau als einen "der wichtigsten, herausragendsten Regisseure der jungen Generation", der zudem festivalerfahren sei.

Kontinuierlicher Anstieg der Betretungsverbote in Österreich

Wien - Die Zahl der Betretungs- und Annäherungsverbote ist in den vergangenen Jahren österreichweit kontinuierlich gestiegen. Von 2021 auf 2022 wurden um knapp sieben Prozent mehr solcher Maßnahmen verhängt, ein Plus von 13.546 auf 14.462. Das gaben die österreichischen Gewaltschutzzentren am Freitag bei einer Pressekonferenz in Wien bekannt und machten auf Lücken im österreichischen Recht aufmerksam, die im Sinne des Opferschutzes geschlossen werden sollten.

Paar wohnte mit sechs Kindern illegal in Kellertrift in NÖ

Hadres - Ein Paar soll mit sechs nicht gemeldeten Kindern illegal in einer Kellertrift in Hadres (Bezirk Hollabrunn) gewohnt haben. Bei einer Überprüfung verletzte ein 54-Jähriger zwei Personen mit Pfefferspray, berichtete die Polizei am Freitag. Der Mann dürfte ein "Reichsbürger" sein. Bewohnt wurde ein Presshaus mit angeschlossener Kellerröhre, so Vizebürgermeister Erich Greil (ÖVP). Die Kinder im Alter von sieben Monaten bis fünf Jahren seien nicht verwahrlost gewesen, betonte er.

Strompreise für Neukunden laut Vergleichsportal gesunken

Wien - Die Strompreisangebote für Neukundinnen und -kunden sind seit Einführung der Strompreisbremse Anfang Dezember 2022 deutlich zurückgegangen. Laut Aussendung des Online-Vergleichportals durchblicker vom Freitag, würden aktuell Neuverträge ab 26,5 Cent je Kilowattstunde (kWh) angeboten. Bei Einführung der Strompreisbremse seien die Neukundenangebote noch nah an den 40 Cent pro kWh gelegen.

Viereinhalb Jahre Haft nach Vorfall um Polizeieinsatz in NÖ

St. Pölten - Weil er im November 2022 bei einer Polizeikontrolle in der niederösterreichischen Landeshauptstadt mit dem Auto auf Uniformierte zugefahren sein soll, ist ein 25-Jähriger am Freitag am Landesgericht St. Pölten rechtskräftig zu viereinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Ein Polizist hatte bei dem Vorfall Schüsse abgegeben, ein Kollege wurde verletzt. Schuldig gesprochen wurde der Angeklagte u.a. wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt.

Streik am Flughafen Düsseldorf - 6 Flüge in Wien gestrichen

Düsseldorf - Am Düsseldorfer Flughafen hat am Freitag in der Früh ein ganztägiger Warnstreik begonnen. Das bestätigte ein Sprecher der Gewerkschaft Verdi. Die Gewerkschaft rief die 700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Gepäck- und Flugzeugabfertigers Aviapartner zu den Arbeitsniederlegungen auf, die um 3.30 Uhr begannen und am Samstagmorgen um 0.30 Uhr enden sollen. Bereits die Hälfte aller Flüge am Airport sei gestrichen, sagte der Sprecher. Dazu kämen Verspätungen.

Neuseelands größte Stadt Auckland teilweise unter Wasser

Auckland - Nach massiven Regenfällen mitten im neuseeländischen Sommer stehen weite Teile der größten Stadt Auckland unter Wasser. Die Bürger der Metropole auf der Nordinsel mit 1,6 Millionen Einwohnern wurden vom Zivilschutz aufgefordert, sich in Sicherheit zu bringen. Das Nationale Forschungsinstitut NIWA teilte mit, dass in einigen Gebieten der Stadt innerhalb von 15 Stunden 80 Prozent der Niederschlagsmenge gefallen sei, die sonst im ganzen Sommer gemessen werde.

