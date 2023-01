Milo Rau wird Intendant der Wiener Festwochen

Wien - Milo Rau wird neuer Intendant der Wiener Festwochen. Der Schweizer Theatermacher und derzeitiger Leiter des NTGent soll die künstlerische Leitung des Festivals ab Juli übernehmen, der Vertrag ist auf fünf Jahre anberaumt. Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler (SPÖ) hat die Entscheidung heute im Wiener Rathaus bekanntgegeben. Sie bezeichnete Rau als einen "der wichtigsten, herausragendsten Regisseure der jungen Generation", der zudem festivalerfahren sei.

Parteien mobilisierten noch einmal vor Landtagswahl in NÖ

Wien - Am Sonntag wird in Niederösterreich der Landtag gewählt. Um noch ein letztes Mal zu mobilisieren, begingen die Parteien am Freitag ihre Wahlkampfabschlüsse. Den Anfang machte die ÖVP, die in der Parteizentrale zur Schlussmobilisierung aufrief. Zuversichtlich gaben sich die Grünen bei ihrem Endspurt in Mödling, und die NEOS luden zum Finale am Herrenplatz in St. Pölten. Selbiges machen am Nachmittag zeitgleich SPÖ und FPÖ in der Landeshauptstadt.

Österreichs Tourismus erholte sich 2022 deutlich

Wien - Der Österreich-Tourismus ist klar auf Erholungskurs, Gäste- und Nächtigungszahlen sind 2022 deutlich gestiegen - das Niveau vor Corona konnte aber noch nicht erreicht werden. "Nach zwei schwierigen Jahren für den Tourismus lagen die Nächtigungen in österreichischen Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen im Jahr 2022 nur noch 10,3 Prozent bzw. 15,8 Mio. Übernachtungen unter dem Rekordniveau des Vorkrisenjahres 2019", sagte Statistik-Austria-Chef Tobias Thomas am Freitag.

Gesundheitsminister kritisiert Macht der Ärztekammer

Wien - Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) nimmt weiter die Ärztekammer aufs Korn. Nachdem er sich zuletzt am Vetorecht gegen Primärversorgungseinheiten gestoßen hatte, attestierte er der Kammer am Freitag im Ö1-Interview, generell über zu viel Macht zu verfügen. Kritik kam auch von der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK). Arbeitnehmer-Obmann Andreas Huss wartete mit einer ganzen Liste an Verhinderungsbeispielen durch die Ärztekammer auf. Diese wies die Kritik zurück.

Erbitterte Kämpfe um Wuhledar in der Ostukraine

Kiew (Kyjiw)/Moskau/London - Um die Stadt Wuhledar im Osten der Ukraine wird nach Angaben beider Seiten erbittert gekämpft. "Wuhledar dürfte bald ein neuer, sehr wichtiger Erfolg für uns werden", sagte der pro-russische Separatistenführer Denis Puschilin der russischen Nachrichtenagentur Ria Nowosti. Unterdessen warnten britische Geheimdienste davor, dass Moskau gezielt Fehlinformationen über den Fortschritt der eigenen Truppen in der Ukraine streuen könnte.

Kontinuierlicher Anstieg der Betretungsverbote in Österreich

Wien - Die Zahl der Betretungs- und Annäherungsverbote ist in den vergangenen Jahren österreichweit kontinuierlich gestiegen. Von 2021 auf 2022 wurden um knapp sieben Prozent mehr solcher Maßnahmen verhängt, ein Plus von 13.546 auf 14.462. Das gaben die österreichischen Gewaltschutzzentren am Freitag bei einer Pressekonferenz in Wien bekannt und machten auf Lücken im österreichischen Recht aufmerksam, die im Sinne des Opferschutzes geschlossen werden sollten.

"Held der Terrornacht" darf nicht Österreicher werden

Wien - Ein als "Held der Terrornacht" in der Wiener Innenstadt bekannt gewordener gebürtiger Palästinenser ist mit seinem Antrag auf Einbürgerung in Österreich gescheitert. Bereits Ende Dezember hat ihm die verantwortliche Wiener Magistratsabteilung 35 mitgeteilt, dass die Verleihung der Staatsbürgerschaft "derzeit nicht möglich" sei, berichtete "profil" am Freitag. Grund ist die Einschätzung des Wiener Verfassungsschutz-Landesamts. Nun steht eine Amtshaftungsklage im Raum.

Skitourengeher in Südtirol überlebte Nacht unter Lawine

St. Kassian im Gadertal - Ein 54-jähriger Skitourengeher hat laut Medienberichten im Südtiroler Gadertal im Fanesgebiet nach einem Lawinenabgang die Nacht unter den Schneemassen überlebt. Donnerstagfrüh war der Mann allein zu der Tour aufgebrochen und bis zum Abend nicht in seine Unterkunft zurückgekehrt. Gegen 22.00 Uhr wurde Alarm geschlagen und eine Suchaktion gestartet, die in der Nacht abgebrochen werden musste. Freitagvormittag um 11.30 Uhr wurde der Mann schließlich lebend geborgen.

Wiener Börse tendiert im Verlauf fester, ATX mit plus 0,5 Prozent

Wien - Die Wiener Börse hat sich am Freitag im Verlauf mit Zuwächsen gezeigt. Der heimische Leitindex ATX notierte kurz nach 14 Uhr um 0,50 Prozent höher bei 3.353,36 Einheiten. Das Aktienbarometer steuert damit auf den sechsten Gewinntag in Folge zu. Branchenseitig waren zuletzt die Titel von Ölkonzernen gefragt. Die OMV-Aktie gewann 2,1 Prozent, Schoeller-Bleckmann stiegen um 1,1 Prozent. Zugrunde lagen diesen Kurszuwächsen steigende Rohölnotierungen.

