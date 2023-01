Parteien mobilisierten noch einmal vor Landtagswahl in NÖ

Wien - Am Sonntag wird in Niederösterreich der Landtag gewählt. Um noch ein letztes Mal zu mobilisieren, begingen die Parteien am Freitag ihre Wahlkampfabschlüsse. Den Anfang machte die ÖVP, die in der Parteizentrale zur Schlussmobilisierung aufrief. Zuversichtlich gaben sich die Grünen bei ihrem Endspurt in Mödling, und die NEOS luden zum Finale am Herrenplatz in St. Pölten. Selbiges machten am Nachmittag zeitgleich SPÖ und FPÖ in der Landeshauptstadt.

Österreichs Tourismus erholte sich 2022 deutlich

Wien - Der Österreich-Tourismus ist klar auf Erholungskurs, Gäste- und Nächtigungszahlen sind 2022 deutlich gestiegen - das Niveau vor Corona konnte aber noch nicht erreicht werden. "Nach zwei schwierigen Jahren für den Tourismus lagen die Nächtigungen in österreichischen Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen im Jahr 2022 nur noch 10,3 Prozent bzw. 15,8 Mio. Übernachtungen unter dem Rekordniveau des Vorkrisenjahres 2019", sagte Statistik-Austria-Chef Tobias Thomas am Freitag.

Milo Rau wird Intendant der Wiener Festwochen

Wien - Milo Rau wird neuer Intendant der Wiener Festwochen. Der Schweizer Theatermacher und derzeitiger Leiter des NTGent soll die künstlerische Leitung des Festivals ab Juli übernehmen, der Vertrag ist auf fünf Jahre anberaumt. Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler (SPÖ) hat die Entscheidung heute im Wiener Rathaus bekanntgegeben. Sie bezeichnete Rau als einen "der wichtigsten, herausragendsten Regisseure der jungen Generation", der zudem festivalerfahren sei.

Russland: USA könnten Konflikt in Ukraine schnell beenden

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Der frühere US-Präsident Donald Trump hat der Propaganda des Kreml eine Steilvorlage geliefert. Er könne ein Ende des Krieges "binnen 24 Stunden" aushandeln, behauptete der Republikaner. Der Kreml griff das dankbar auf. Die USA könnten den "Krieg in der Ukraine" rasch beenden, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Freitag der russischen Nachrichtenagentur Interfax. In Washington liege ein Schlüssel zur Lösung, allerdings werde dort der Weg der Eskalation gewählt.

Zwei Tote bei Gasexplosion in Wohnhaus in Polen

Warschau - Bei einer Gasexplosion in einem dreistöckigen Wohnhaus im polnischen Kattowitz sind zwei Frauen getötet worden, sieben Menschen wurden verletzt. Am Nachmittag fanden die Rettungskräfte eine zweite Leiche unter den Trümmern des eingestürzten Hauses, wie der Chef der Gebietsverwaltung am Freitag mitteilte. Demnach werden keine weiteren Menschen mehr in dem eingestürzten Haus vermutet. Zuvor hatten die Retter bereits die Leiche einer 68 Jahre alten Frau geborgen.

Kinderpornografieverdacht - Grazer Lehrer wurde freigelassen

Graz - Ein Lehrer eines Gymnasiums aus Graz, der sich u. a. Nacktbilder von Schülern verschafft haben soll, ist nach seiner Festnahme am Mittwoch wieder enthaftet worden. Staatsanwaltschaftssprecher Christian Kroschl bestätigte der APA am Freitagnachmittag einen entsprechenden Bericht der "Steirerkrone"-Online. Der Mann hat nach bisherigem hartnäckigem Schweigen auch ein "nahezu umfassendes Geständnis abgelegt", wie Kroschl sagte.

Wiener Börse schließt mit klaren Zuwächsen

Wien - Die Wiener Börse ist am Freitag mit klaren Gewinnen aus dem Handel gegangen. Der heimische Leitindex ATX schloss um 1,08 Prozent höher bei 3.372,68 Einheiten - der sechste Gewinntag in Folge. Zum Wochenschluss konnten die Aktien der OMV um 2,5 Prozent deutlich zulegen. Marinomed und Rosenbauer gaben dagegen um jeweils mehr als drei Prozent nach. In der kommenden Handelswoche werden sich die Blicke vor allem auf die Notenbanksitzungen der Fed und der EZB richten.

