Entschlossene Reaktion auf Synagogen-Anschlag angekündigt

Jerusalem - Nach einem Anschlag auf Besucher einer Synagoge in Ost-Jerusalem mit sieben Toten hat Israel ein konsequentes Vorgehen angekündigt. Die Sicherheitskräfte würden "entschlossen und energisch gegen den Terror handeln und jeden Beteiligten an dem Anschlag erreichen", teilte der israelische Verteidigungsminister Yoav Galant am späten Freitagabend mit. Sicherheitskräfte in Jerusalem und im Westjordanland seien bereits verstärkt worden.

Drei Tote bei Verkehrsunfall auf A1 bei St. Pölten

St. Pölten - Bei einem Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen sind Samstagfrüh auf der Westautobahn (A1) bei St. Pölten drei Menschen ums Leben gekommen. Einen entsprechenden Bericht des ORF NÖ bestätigte Philipp Gutlederer, der Sprecher von Notruf Niederösterreich. In die Kollision waren nach seinen Angaben vier Pkw und ein Lkw verwickelt.

Tanner fordert Vorbereitung auf mögliche Raketenangriffe

Wien/Budapest/Kiew (Kyjiw) - Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) fordert eine Vorbereitung auf mögliche Bedrohungen aus der Luft. Laut dem am Freitag vorgestellten Risikobericht des Verteidigungsministeriums können Raketenangriffe gegen Europa nicht ausgeschlossen werden. Im Umfeld Österreichs bzw. Europas existiere eine Vielzahl von Raketen und Marschflugkörpern mit diversen Reichweiten und Zielsetzungen, heißt es darin. "Da ist ein wichtiger Schritt, dass wir uns vorbereiten", betonte Tanner.

Hohe Wahlbeteiligung bei Präsidentenwahl in Tschechien

Prag - In der zweiten Runde der Präsidentschaftswahl in Tschechien zeichnet sich eine hohe Beteiligung ab. Am ersten Wahltag gaben vielerorts bereits rund 50 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme ab, meldeten tschechische Medien am Freitagabend. Die zweitägige Stichwahl, in der sich der frühere Generalstabschef Petr Pavel und Ex-Premier Andrej Babiš gegenüberstehen, wird am Samstag von 8.00 Uhr bis 14.00 Uhr fortgesetzt. Pavel gilt Umfragen zufolge als haushoher Favorit.

Videos von tödlichem US-Polizeieinsatz veröffentlicht

Washington - Nach dem Tod des Schwarzen Tyre Nichols hat die Polizei von Memphis im US-Staat Tennessee mehrere Videos vom brutalen Polizeieinsatz veröffentlicht. In den am Freitag (Ortszeit) veröffentlichten Videos, die von den Körperkameras mehrerer beteiligter Polizisten sowie einer stationären Kamera aufgenommen wurden, ist zu sehen, wie der 29-Jährige aus dem Auto gezerrt und misshandelt wird. US-Präsident Joe Biden reagierte "empört" und rief zu Ruhe auf.

UNO: Hunger hat sich zum "Flächenbrand" entwickelt

Berlin - Klimawandel, Ukraine-Krieg, Inflation: Laut dem Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen ist auch heuer kein Ende der Hungerkrise in Sicht. "Mit 349 Millionen Betroffenen in 79 Ländern hat sich Hunger zu einem Flächenbrand entwickelt. Rund 900.000 davon kämpfen unmittelbar um ihr Überleben", sagte Martin Frick, Direktor des Welternährungsprogramms der Vereinten Nationen (WFP) in Deutschland, der Deutschen Presse-Agentur.

19-jähriger Autofahrer starb nach Sturz in Kärntner Fluss

Weitensfeld - Ein 19-jähriger Autolenker ist am Freitagabend bei Weitensfeld (Bezirk St. Veit an der Glan) ums Leben gekommen, als sein Fahrzeug in einer Linkskurve von der Gurktal Bundesstraße (B93) abkam und über eine steile Böschung in die Gurk stürzte. Wie die Landespolizeidirektion Kärnten am Samstag in der Früh mitteilte, kam das Fahrzeug auf dem Dach im Fluss zu liegen. Zwei Verkehrsteilnehmer sahen es, konnten aber wegen des hohen Wasserstandes von 140 cm nicht selbst eingreifen.

Fieberhafte Suche nach radioaktiver Kapsel in Australien

Perth - In Westaustralien suchen die Behörden fieberhaft nach einer radioaktiven Kapsel, die beim Transport aus einem Bergbaugelände verloren gegangen ist. Die nur sechs mal acht Millimeter große Kapsel soll sich irgendwo auf einer 1.400 Kilometer langen Strecke zwischen einer Mine nördlich der Bergbaustadt Newman und Malaga, einem Vorort der Metropole Perth, befinden. Der Gesundheitsbeauftragte der Region, Andrew Robertson, sprach eine dringende Gesundheitswarnung aus.

red