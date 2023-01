Drei Tote bei Verkehrsunfall auf der Westautobahn

St. Pölten - Bei einem Verkehrsunfall mit insgesamt sechs beteiligten Fahrzeugen sind Samstagfrüh auf der Westautobahn (A1) bei St. Pölten in Fahrtrichtung Salzburg drei junge Männer gestorben. Sie dürften nach einem Unfall aus einem Kombi ausgestiegen sein und wurden von einem Lkw erfasst, erklärte ein Polizeisprecher gegenüber der APA. Auf der Strecke herrschten winterliche Fahrverhältnisse, hieß es von Notruf Niederösterreich.

Drei Tote nach Rekordregen im neuseeländischen Auckland

Auckland - Nach dem extremen Regen in Neuseelands größter Stadt Auckland sind Behörden zufolge mindestens drei Menschen ums Leben gekommen. Eine weitere Person werde noch vermisst, teilte die Polizei am Samstag mit. Neuseelands neuer Premierminister Chris Hipkins flog am Samstag in die Stadt auf der Nordinsel. Seine oberste Priorität sei es, dass die 1,6 Millionen Einwohner der Metropole sicher seien, sagte er.

UNO: Hunger hat sich zum "Flächenbrand" entwickelt

Berlin - Klimawandel, Ukraine-Krieg, Inflation: Laut dem Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen ist auch heuer kein Ende der Hungerkrise in Sicht. "Mit 349 Millionen Betroffenen in 79 Ländern hat sich Hunger zu einem Flächenbrand entwickelt. Rund 900.000 davon kämpfen unmittelbar um ihr Überleben", sagte Martin Frick, Direktor des Welternährungsprogramms der Vereinten Nationen (WFP) in Deutschland, der Deutschen Presse-Agentur.

19-jähriger Autofahrer starb nach Sturz in Kärntner Fluss

Weitensfeld - Ein 19-jähriger Autolenker ist am Freitagabend bei Weitensfeld (Bezirk St. Veit an der Glan) ums Leben gekommen, als sein Fahrzeug in einer Linkskurve von der Gurktal Bundesstraße (B93) abkam und über eine steile Böschung in die Gurk stürzte. Wie die Landespolizeidirektion Kärnten am Samstag in der Früh mitteilte, kam das Fahrzeug auf dem Dach im Fluss zu liegen. Zwei Verkehrsteilnehmer sahen es, konnten aber wegen des hohen Wasserstandes von 140 cm nicht selbst eingreifen.

Fieberhafte Suche nach radioaktiver Kapsel in Australien

Perth - In Westaustralien suchen die Behörden fieberhaft nach einer radioaktiven Kapsel, die beim Transport aus einem Bergbaugelände verloren gegangen ist. Die nur sechs mal acht Millimeter große Kapsel soll sich irgendwo auf einer 1.400 Kilometer langen Strecke zwischen einer Mine nördlich der Bergbaustadt Newman und Malaga, einem Vorort der Metropole Perth, befinden. Der Gesundheitsbeauftragte der Region, Andrew Robertson, sprach eine dringende Gesundheitswarnung aus.

Klimaaktivisten klebten sich an Bregenzer Festspielhaus

Bregenz - Zehn Klima-Aktivistinnen und -Aktivisten haben sich am Freitagabend an der Glasfassade des Festspielhauses Bregenz festgeklebt. Wie ORF Vorarlberg berichtete, ist der Gruppierung "Extinction Rebellion" konkret der Stopp des Projekts der Bodensee-Schnellstraße (S18) ein Anliegen. Durch die unter dem Motto "Blockiert die Reichen und Mächtigen" stehende Aktion fiel es den Gästen des Gildenballs schwer, das Festspielhaus über den Haupteingang zu betreten.

