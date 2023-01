Zwei Verletzte bei weiterem Angriff in Jerusalem

Jerusalem - Einen Tag nach dem Anschlag vor einer Synagoge in Ost-Jerusalem mit sieben Toten sind bei einem weiteren Schusswaffenangriff nahe der Jerusalemer Altstadt zwei Menschen verletzt worden. Opfer des Angriffs Samstagfrüh seien ein 47 Jahre alter Mann und sein 23-jähriger Sohn gewesen, teilte der israelische Rettungsdienst Magen David Adom mit. Laut Polizei handelte es sich bei dem Schützen um einen 13-jährigen Palästinenser aus dem von Israel annektierten Ostteil der Stadt.

Drei Tote bei Verkehrsunfall auf der Westautobahn

St. Pölten - Bei einem Verkehrsunfall mit insgesamt sechs beteiligten Fahrzeugen sind Samstagfrüh auf der Westautobahn (A1) bei St. Pölten in Fahrtrichtung Salzburg drei junge Männer gestorben. Sie dürften nach einem Unfall aus einem Kombi ausgestiegen sein und wurden von einem Lkw erfasst, erklärte ein Polizeisprecher gegenüber der APA. Auf der Strecke herrschten winterliche Fahrverhältnisse, hieß es von Notruf Niederösterreich.

Stichwahl ums Präsidentenamt in Tschechien: Auszählung läuft

Prag - In Tschechien ist am Samstag die entscheidende Runde der Präsidentenwahl zu Ende gegangen. Mit der Schließung der Wahllokale um 14.00 Uhr begann die Auszählung der Stimmen. Die Entscheidung fällt zwischen dem früheren NATO-General Petr Pavel und dem populistischen Ex-Ministerpräsidenten Andrej Babis. Letzte Umfragen sahen den als prowestlich geltenden Pavel vorn. Mit einem aussagekräftigen Ergebnis wird im Laufe des Nachmittags gerechnet.

Kiew erwartet zum Jahrestag des Kriegsbeginns Offensive

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Genf - Russland bereitet ukrainischen Angaben zufolge für den Jahrestag des Kriegsbeginns in der Ukraine eine neue Offensive vor. Es sei "kein Geheimnis", dass die russische Armee für den 24. Februar eine neue Angriffswelle vorbereite, sagte der Sekretär des ukrainischen Sicherheits- und Verteidigungsrats, Oleksij Danilow, Radio Swoboda. Die russischen Truppen hatten zuletzt ihre Angriffe in der Ostukraine deutlich verstärkt.

Biden schockiert über Videos von tödlichem Polizeieinsatz

Washington - Nach dem Tod eines 29 Jahre alten Schwarzen im US-Bundesstaat Tennessee sind erstmals Videoaufnahmen von dem brutalen Polizeieinsatz veröffentlicht worden. Auf den Bildern - die von sogenannten Körperkameras der beteiligten Beamten gemacht wurden - ist zu sehen, wie die Polizisten immer wieder auf den Mann namens Tyre Nichols einschlagen. US-Präsident Joe Biden zeigte sich von den Bildern schockiert. An mehreren Orten kam es zu Protesten.

Vermisste Geschwister in Deutschland tot aus See geborgen

Meiningen - Ein Geschwisterpaar ist auf einem nur leicht zugefrorenen Stausee in Südthüringen wahrscheinlich eingebrochen und ums Leben gekommen. Die 22-Jährige und ihr 13 Jahre alter Bruder wurden am Samstagmorgen tot von Tauchern aus dem Wasserspeicher bei Westhausen im Kreis Hildburghausen geborgen, sagte Polizeioberkommissarin Vivien Glagau. Auf dem mit einer dünnen Eisschicht bedeckten Stausee habe es eine Einbruchstelle gegeben. "Sie lag nur unweit vom Ufer entfernt."

Vorarlbergs Alt-Landeshauptmann Martin Purtscher gestorben

Bregenz - Vorarlbergs Alt-Landeshauptmann Martin Purtscher ist tot. Der dritte Landeschef Vorarlbergs nach dem Zweiten Weltkrieg starb am Freitag im 95. Lebensjahr, wie die APA aus Familienkreisen erfuhr. Als Regierungschef lenkte Purtscher die Geschicke des Landes zwischen 1987 und 1997. Dabei machte sich der ÖVP-Politiker und ehemalige Suchard-Manager als Verfechter und Mitverhandler des EU-Beitritts Österreichs einen Namen.

Drei Tote nach Rekordregen im neuseeländischen Auckland

Auckland - Nach dem extremen Regen in Neuseelands größter Stadt Auckland sind Behörden zufolge mindestens drei Menschen ums Leben gekommen. Eine weitere Person werde noch vermisst, teilte die Polizei am Samstag mit. Neuseelands neuer Premierminister Chris Hipkins flog am Samstag in die Stadt auf der Nordinsel. Seine oberste Priorität sei es, dass die 1,6 Millionen Einwohner der Metropole sicher seien, sagte er.

