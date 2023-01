Weiterer Angriff in Ost-Jerusalem - Sorge vor Eskalation

Jerusalem - Nach zwei Anschlägen in Ost-Jerusalem wächst die Sorge vor einer neuen Eskalation im Nahost-Konflikt. Am Samstag habe ein gerade mal 13-Jähriger auf Anwohner einer israelischen Siedlung im Stadtteil Silwan geschossen, teilte die Polizei mit. Sie sprach von einem "Terror-Angriff". Bewaffnete Passanten hätten schließlich auf den Burschenen geschossen. Die beiden Opfer, Vater und Sohn, kamen in ein Krankenhaus.

Ex-General Pavel wird Präsident in Tschechien

Prag - Der frühere NATO-General Petr Pavel wird neuer Präsident in Tschechien. Der 61-Jährige - ein Quereinsteiger in die Politik - schlug in der entscheidenden Stichwahl überraschend deutlich den populistischen Ex-Regierungschef und Milliardär Andrej Babiš. Nach der Auszählung aller Wahllokale gewann Pavel klar mit 58,3 Prozent, während Babiš mit knapp 41,7 Prozent zurückblieb. Die Wahlbeteiligung lag bei 70,2 Prozent.

Schallenberg: Keine Rückkehr zum Status quo mit Russland

Wien - Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) hat in einem Interview mit der "Presse am Sonntag" ausgeschlossen, dass es mit Russland wieder so enge Beziehungen wie vor Beginn des russischen Angriffskriegs in der Ukraine geben werde. "Russland hat mutwillig so viel zerschlagen und treibt sich selbst immer weiter in eine Ecke der völligen Isolation. Seit Russlands Angriff am 24. Februar erleben wir, dass die Welt konfrontativer geworden ist", betonte der Außenminister.

Russland wirft Ukraine Angriff auf Krankenhaus vor: 14 Tote

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Genf - Russland wirft der ukrainischen Armee vor, durch einen Angriff auf ein Krankenhaus im Osten der Ukraine 14 Menschen getötet zu haben. 24 weitere Menschen seien bei dem Angriff mit Himars-Raketenwerfern auf ein lokales Krankenhaus in Nowoajdar in der Region Luhansk am Samstag verletzt worden, hieß es weiter. Opfer habe es "unter den Patienten und dem medizinischen Personal" gegeben. Russland bereitet indes laut Kiew für den Jahrestag des Kriegsbeginns eine neue Offensive vor.

Drei Tote bei Verkehrsunfall auf der Westautobahn

St. Pölten - Bei einem Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen sind Samstagfrüh auf der Westautobahn (A1) bei St. Pölten in Fahrtrichtung Salzburg drei junge Männer gestorben. Entgegen ersterer Meldungen dürften sie beim Aufprall eines weiteren Pkw aus dem Kombi geschleudert worden sein, hieß es am Abend in einer Aussendung der Polizei. Auf der Strecke herrschten winterliche Fahrverhältnisse.

Transit: Italienische Frächter kündigen Protestaktionen an

Verona - Die italienischen Frächterverbände wollen Protestinitiativen gegen die sektoralen und nächtlichen Transitverbote in Tirol ergreifen. Bei einer Versammlung des Frächterverbands FAI Conftrasporto am Samstag in Verona wurde die Einrichtung einer "Brenner-Koordinierungsgruppe" beschlossen, die auch mit deutschen Verbänden Protestaktionen organisieren soll.

Schwarzbär in Colorado schießt Selfie-Serie

Boulder (Colorado) - Ein Bär von einem Fotomodel: Im US-Bundesstaat Colorado ist den Mitarbeitern eines Naturparks ein Bär gleich mehrfach in eine Fotofalle gegangen. Der neugierige Schwarzbär hatte eine der neun Kameras entdeckt, die die Parkverwaltung zur Überwachung des Areals aufgestellt hat. 400 Mal löste der Bär die Kamera aus und erschien so mal frech, mal verträumt von seiner Schokoladenseite. Der Tweet der Parkverwaltung mit der herzigen Fotostrecke ging viral.

Bereits 166 Tote bei Kältewelle in Afghanistan

Kabul - In Afghanistan sind infolge der Kältewelle bereits mehr als 150 Menschen ums Leben gekommen. Wie das Katastrophenschutzministerium in Kabul am Samstag mitteilte, stieg die Zahl der Todesopfer seit Beginn der Kältewelle vor über zwei Wochen auf mindestens 166. Außerdem wurden etwa 100 Häuser zerstört oder beschädigt. Auch verendeten fast 80.000 Tiere in der Kälte, eine wichtige Nahrungs- und Einnahmequelle für viele Afghanen.

