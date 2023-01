1.288.838 Stimmberechtigte zur NÖ Landtagswahl aufgerufen

St. Pölten - In Niederösterreich sind am Sonntag 1.288.838 Menschen zur Wahl des Landtags für die kommenden fünf Jahre aufgerufen. Der ÖVP droht zum erst dritten Mal überhaupt seit 1945 der Verlust der absoluten Mandatsmehrheit. Neben der Volkspartei ("LH Johanna Mikl-Leitner VP Niederösterreich") treten auch SPÖ, FPÖ, Grüne und NEOS landesweit an. Umfrage zufolge könnte der Kampf um Platz zwei zwischen Rot und Blau spannend werden.

Selenskyj verhängt Sanktionen gegen Raiffeisen und UniCredit

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Wien - Die russischen Leasingtöchter der Großbanken Raiffeisen und Unicredit sind von der Ukraine offiziell als "Kriegshelfer" gebrandmarkt und mit Sanktionen wie der Beschlagnahme von Vermögen belegt worden. Dies geht aus einem Erlass von Präsident Wolodymyr Selenskyj hervor, der am Samstag veröffentlicht wurde. Betroffen sind insgesamt 182 Unternehmen und drei Personen. Ihnen wird der Bahntransport von Personal und Militärtechnik im Auftrag des Aggressorstaates zur Last gelegt.

Selenskyj fordert Lieferung von Langstreckenraketen

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Paris - Die Ukraine braucht nach Worten von Präsident Wolodymyr Selenskyj Langstreckenraketen. Kiew wolle damit russischen Angriffen auf ukrainische Siedlungen und Zivilisten zuvorkommen, sagte Selenskyj am Samstagabend in seiner nächtlichen Videobotschaft. Die Ukraine benötige ATACMS-Raketen aus US-Produktion, die eine Reichweite von 185 Meilen (298 Kilometer) hätten. Washington hat es bisher abgelehnt, solche Waffen an die Ukraine zu liefern.

Ophüls Preis: Clara Sterns "Breaking the Ice" räumt ab

Saarbrücken - Der österreichische Film "Breaking the Ice" (A 2022) von Clara Stern (Buch und Regie) hat beim 44. Filmfestival Max Ophüls Preis in Saarbrücken abgeräumt. Er erhielt am Samstag drei Preise: für das beste Drehbuch, für den gesellschaftlich relevanten Film und den der Jugendjury. Er erzählt von Mira (Alina Schaller), der Kapitänin eines Eishockeyteams, die sich in die neue Spielerin Theresa (Judith Altenberger) verliebt. Der Hauptpreis ging an den deutschen Spielfilm "Alaska".

60-Jähriger in Wien bei Schusswechsel mit Polizei getötet

Wien - Ein 60-Jähriger hat am Samstagnachmittag in Wien-Penzing bei einem Polizeieinsatz das Feuer auf die Beamten eröffnet und ist beim anschließenden Schusswechsel getötet worden. Der Mann hatte ein aufrechtes Waffenverbot, teilte die Polizei am Abend mit. Dennoch soll er zunächst einen Nachbarn verbal und vermutlich mit der Schusswaffe bedroht haben. Danach gab er zahlreiche Schüsse auf die alarmierten Beamten ab, diese blieben unverletzt. Der 60-Jährige starb an Ort und Stelle.

Ex-General Pavel wird Präsident in Tschechien

Prag - Der frühere NATO-General Petr Pavel wird neuer Präsident in Tschechien. Der 61-Jährige - ein Quereinsteiger in die Politik - schlug in der entscheidenden Stichwahl überraschend deutlich den populistischen Ex-Regierungschef und Milliardär Andrej Babiš. Nach der Auszählung aller Wahllokale gewann Pavel klar mit 58,3 Prozent, während Babiš mit knapp 41,7 Prozent zurückblieb. Die Wahlbeteiligung lag bei 70,2 Prozent.

Israel erleichtert nach Terrorangriffen Waffenerwerb

Jerusalem - Nach zwei Terrorangriffen mit sieben Toten und mehreren Verletzten in Ost-Jerusalem hat das israelsiche Sicherheitskabinett neue Maßnahmen zur Terror-Bekämpfung beschlossen. So sollen israelische Bürger etwa leichter und schneller Lizenzen für Schusswaffen bekommen, wie das Büro von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu in der Nacht auf Sonntag mitteilte. Details dazu, wie genau die Erleichterungen für den Waffenerwerb aussehen sollen, gab es zunächst nicht.

Trump begann Wahlkampf für Präsidentschaftswahl 2024

Washington - Der ehemalige US-Präsident Donald Trump hat seine Wahlkampftour für das Weiße Haus im Jahr 2024 gestartet. "Ich bin jetzt verärgerter und engagierter als je zuvor", sagte der Republikaner Trump am Samstag vor einer kleinen Menschenmenge auf der Jahresversammlung der Republikanischen Partei von New Hampshire in Salem. Danach reiste er weiter nach Columbia, South Carolina, wo er zu etwa 200 Teilnehmern sprach.

