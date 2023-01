Landtagswahl in Niederösterreich in vollem Gange

St. Pölten - Bei winterlichen Temperaturen war die Landtagswahl am Sonntag in Niederösterreich im Laufen. Die Spitzenkandidaten von ÖVP, SPÖ, FPÖ und NEOS zeigten sich bei ihrer Stimmabgabe abwartend bis optimistisch. Die Listenerste der Grünen wird erst am Nachmittag wählen. Knapp 1,3 Millionen Niederösterreicher sind stimmberechtigt. Laut Landespolizeidirektion gab es keine Zwischenfälle im Zusammenhang mit der Wahl. Der Vormittag sei diesbezüglich ruhig verlaufen, hieß es auf Anfrage.

Neue ukrainische Sanktionen gegen Raiffeisen

Wien/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Wie in der Nacht auf Sonntag bekannt wurde, ist die russische Leasingtochter der Raiffeisen von der Ukraine offiziell als "Kriegshelfer" gebrandmarkt und mit Sanktionen wie der Beschlagnahme von Vermögen belegt worden. Die Raiffeisen Bank International (RBI) betonte heute, dass die Leasing keine Vermögenswerte in der Ukraine habe, betroffen wären Kunden wenn sie mit geleaster Ware in die Ukraine fahren würden.

Orban: "Der Westen ist im Krieg mit Russland"

Wien/Budapest/Kiew (Kyjiw) - Nach Ansicht von Ungarns Premier Viktor Orb�n ist der Westen im Krieg mit Russland. "Wir sind in großen, großen Schwierigkeiten", sagte Orban laut dem ÖVP-nahen Online-Medium "Exxpress" (Samstagsausgabe). "Der Westen ist bereits im Krieg mit Russland, das ist die Realität. Und der Westen wird immer weiter in diesen Krieg hineingezogen", warnte er. Der "Mainstream" sehe das sehr simpel, meinte Orban. "Russland ist der Aggressor, deshalb gibt es Krieg."

Bisher mehr als 500 Tote bei Protesten im Iran

Teheran - Im Iran sind nach Angaben von Menschenrechtlern seit Beginn der systemkritischen Proteste vor mehr als vier Monaten mindestens 527 Menschen getötet worden. Darunter seien auch 71 Minderjährige sowie 70 Angehörige von Polizei und anderen Sicherheitsorganen, hieß es am Sonntag in einem Bericht der die Organisation Human Rights Activists News Agency (HRANA) mit Sitz in den USA. Insgesamt seien annähernd 20.000 Menschen festgenommen worden.

Israel erleichtert nach Terrorangriffen Waffenerwerb

Jerusalem - Nach zwei Terrorangriffen mit sieben Toten und mehreren Verletzten in Ost-Jerusalem hat das israelische Sicherheitskabinett neue Maßnahmen zur Terror-Bekämpfung beschlossen. So sollen israelische Bürger etwa leichter und schneller Lizenzen für Schusswaffen bekommen, wie das Büro von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu in der Nacht auf Sonntag mitteilte. Details dazu, wie genau die Erleichterungen für den Waffenerwerb aussehen sollen, gab es zunächst nicht.

Bus stürzte in Schlucht: Mehr als 40 Tote in Pakistan

Islamabad - Bei einem schweren Busunglück in der südwestpakistanischen Provinz Belutschistan sind mindestens 41 Menschen ums Leben gekommen. Der Bus stürzte laut einem Behördenvertreter am Sonntag im Bezirk Lasbela von einer Brücke und ging sofort in Flammen auf. Vier Insassen konnten demnach bisher lebend geborgen werden. Insgesamt soll der Bus zum Zeitpunkt des Unglücks 48 Passagiere transportiert haben.

Zehn Kinder starben bei Bootsunfall in Pakistan

Islamabad - Bei einem Bootsunglück im Nordwesten Pakistans sind mindestens zehn Kinder ums Leben gekommen. Elf Kinder seien bisher gerettet werden, sechs von ihnen schwebten allerdings noch in Lebensgefahr, sagte ein Polizeivertreter der Provinz Khyber Pakhtunkhwa am Sonntag. Demnach befanden sich zwischen 25 und 30 Schüler einer örtlichen Koranschule auf dem Boot, als es auf dem Tanda-Stausee kenterte.

Trump begann Wahlkampf für Präsidentschaftswahl 2024

Washington - Der ehemalige US-Präsident Donald Trump hat seine Wahlkampftour für das Weiße Haus im Jahr 2024 gestartet. "Ich bin jetzt verärgerter und engagierter als je zuvor", sagte der Republikaner Trump am Samstag vor einer kleinen Menschenmenge auf der Jahresversammlung der Republikanischen Partei von New Hampshire in Salem. Danach reiste er weiter nach Columbia, South Carolina, wo er zu etwa 200 Teilnehmern sprach.

