Landtagswahl in Niederösterreich in vollem Gange

St. Pölten - Bei winterlichen Temperaturen war die Landtagswahl am Sonntag in Niederösterreich im Laufen. Die Spitzenkandidaten von ÖVP, SPÖ, FPÖ, NEOS und Grünen zeigten sich bei ihrer Stimmabgabe abwartend bis optimistisch. Knapp 1,3 Millionen Niederösterreicher sind stimmberechtigt. Zu einem Zwischenfall kam es vor der Parteizentrale der Volkspartei in St. Pölten.

Neue ukrainische Sanktionen gegen Raiffeisen

Wien/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Wie in der Nacht auf Sonntag bekannt wurde, ist die russische Leasingtochter der Raiffeisen von der Ukraine offiziell als "Kriegshelfer" gebrandmarkt und mit Sanktionen wie der Beschlagnahme von Vermögen belegt worden. Die Raiffeisen Bank International (RBI) betonte heute, dass die Leasing keine Vermögenswerte in der Ukraine habe, betroffen wären Kunden wenn sie mit geleaster Ware in die Ukraine fahren würden.

Orban: "Der Westen ist im Krieg mit Russland"

Wien/Budapest/Kiew (Kyjiw) - Nach Ansicht von Ungarns Premier Viktor Orb�n ist der Westen im Krieg mit Russland. "Wir sind in großen, großen Schwierigkeiten", sagte Orban laut dem ÖVP-nahen Online-Medium "Exxpress" (Samstagsausgabe). "Der Westen ist bereits im Krieg mit Russland, das ist die Realität. Und der Westen wird immer weiter in diesen Krieg hineingezogen", warnte er. Der "Mainstream" sehe das sehr simpel, meinte Orban. "Russland ist der Aggressor, deshalb gibt es Krieg."

62-jähriger Kärntner bei Lawinenabgang getötet

Rennweg - Ein 62-jähriger Kärntner ist am Samstag bei einem Lawinenabgang am Tschanek (Bezirk Spittal an der Drau) ums Leben gekommen. Der Mann war am Nachmittag zu einer Skitour aufgebrochen, aber nicht mehr nach Hause gekommen, weshalb eine Suchaktion eingeleitet wurde. Alpinpolizei und Bergretter fanden den Toten schließlich am Sonntagvormittag unter den Schneemassen, teilte die Polizei in einer Aussendung mit.

Ärztekammer warnt vor Reduktion von Geburtskapazitäten

Wien - Die Wiener Ärztekammer hat am Sonntag vor einer Reduktion der Geburtskapazitäten in den Wiener Spitälern gewarnt. In der Verordnung zum "Regionalen Strukturplan Gesundheit Wien 2025" seien entsprechende Schritte vorgesehen. Die Verordnung liege derzeit zur Begutachtung vor, teilte die Kammer in einer Aussendung mit. Im Wiener Rathaus reagierte man erstaunt. Man arbeite gemeinsam an dem Plan, hieß es.

Netanyahu kündigt Politik der harten Hand an

Jerusalem - Nach dem schlimmsten Anschlag eines Palästinensers seit eineinhalb Jahrzehnten hat Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu eine Politik der harten Hand angekündigt. "Wir suchen keine Eskalation, aber wir sind auf alle Möglichkeiten vorbereitet", sagte der Chef der neuen Rechtsregierung am Sonntag in Jerusalem. "Unsere Antwort auf Terror sind eine harte Hand und eine starke, schnelle und gezielte Reaktion."

Ermittlungen nach tödlichem Polizeischuss in Wien

Wien - Am Tag nach dem tödlichen Polizeischuss in Wien-Penzing wurden weitere Details zum Großeinsatz bekannt. Demnach versuchten Polizisten lange, den Mann zur Aufgabe zu bringen. Der 60-Jährige schoss allerdings dutzende Male in Richtung der Beamten. Bei einem folgenden Schusswechsel wurde er von einem Beamten der Cobra tödlich getroffen. Das Landeskriminalamt Steiermark untersucht den Waffengebrauch. Der Österreicher war bereits polizeibekannt, ein Waffenverbot gegen ihn bestand.

Zehn Kinder starben bei Bootsunfall in Pakistan

Islamabad - Bei einem Bootsunglück im Nordwesten Pakistans sind mindestens zehn Kinder ums Leben gekommen. Elf Kinder seien bisher gerettet werden, sechs von ihnen schwebten allerdings noch in Lebensgefahr, sagte ein Polizeivertreter der Provinz Khyber Pakhtunkhwa am Sonntag. Demnach befanden sich zwischen 25 und 30 Schüler einer örtlichen Koranschule auf dem Boot, als es auf dem Tanda-Stausee kenterte.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red