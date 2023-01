ÖVP verlor "Absolute" in NÖ deutlich, FPÖ erstmals Zweiter

St. Pölten - Bei der niederösterreichischen Landtagswahl am Sonntag ist kaum ein Stein auf dem anderen geblieben: Die ÖVP verpasste deutlich die absolute Mandatsmehrheit und bilanzierte mit dem schlechtesten Ergebnis seit 1945. Die FPÖ setzte zum Höhenflug an und wurde erstmals im Bundesland zweitstärkste Kraft. Für die SPÖ blieb somit nur Platz drei vor Grünen und NEOS. Allfällige personelle Konsequenzen standen am Abend des Wahltages noch aus.

Nehammer macht Krise für NÖ-Wahl-Ergebnis verantwortlich

Wien - Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) macht die "Gemengelage" verschiedenster Krisen wie Asyl und Teuerung für den Absturz der niederösterreichischen ÖVP bei der Landtagswahl verantwortlich. Es seien "schlechte Zeiten für Regierende". Für SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner war das Ergebnis "kein einfacher Tag für die Sozialdemokratie", da gebe es nichts schönzureden. Groß war der Jubel bei der FPÖ - sie will mit Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) nicht zusammenarbeiten.

NÖ-Wahl - Experten erwarten Schwarz-Rot

Wien - Nach der geschlagenen Landtagswahl in Niederösterreich sehen Experten eine Koalition aus ÖVP und SPÖ als am wahrscheinlichsten an. "Eine Koalition, die die FPÖ dann als 'Koalition der Verlierer' darstellen kann", sagte der Politikberater Thomas Hofer am Wahlabend im Gespräch mit der APA. Die Schuld an dem historisch schlechtesten Ergebnis der ÖVP NÖ ist für Meinungsforscher Peter Hajek zum Teil hausgemacht, vieles liege aber auch "außerhalb ihrer Hemisphäre".

Viele Opfer bei Kämpfen im Osten der Ukraine

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Paris - In der Ostukraine sind bei erbitterten Kämpfen am Wochenende zahlreiche Menschen ums Leben gekommen. Das ukrainische Militär erklärte am Sonntag, in der Region Donezk insgesamt Angriffe auf 14 Orte abgewehrt zu haben. Darunter seien auch Vorfälle nahe des Ortes Blahodatne gewesen. Die russische Söldnergruppe Wagner hatte zuvor erklärt, die Kontrolle über das Dorf übernommen zu haben. Im südukrainischen Cherson wurden durch russischen Beschuss drei Menschen getötet.

USA schließen militärisches Vorgehen gegen Iran nicht aus

Washington/Kairo - Die US-Regierung hat ein militärisches Vorgehen nicht ausgeschlossen, um den Iran davon abzuhalten, in den Besitz von Atomwaffen zu kommen. US-Außenminister Antony Blinken sagte am Sonntag in einem Interview im Rahmen seiner Nahost-Reise dem Sender Al-Arabija, alle Optionen seien auf dem Tisch. Auf die Nachfrage, ob das auch eine militärische Option mit einschließe, wollte Blinken das nicht ausschließen. "Alle Optionen sind auf dem Tisch", wiederholte er.

Erdogan: Türkei könnte Finnlands NATO-Beitritt zustimmen

Istanbul - Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat die Möglichkeit einer Zustimmung der Türkei zu einem NATO-Beitritt Finnlands angedeutet - ohne zugleich auch einer Mitgliedschaft Schwedens zuzustimmen. "Wenn notwendig, können wir eine andere Antwort in Bezug auf Finnland geben", sagte Erdogan bei einem im Fernsehen übertragenen Treffen mit Jugendlichen am Sonntag. "Schweden wird schockiert sein, wenn wir für Finnland eine andere Antwort geben".

