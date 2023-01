Viele Tote bei Explosion in Moschee in Pakistan

Peshawar - Bei einem mutmaßlichen Anschlag auf eine Moschee sind am Montag in Pakistan etwa 20 Menschen getötet worden. Ein Sprecher der Polizei berichtete der Deutschen Presse-Agentur von mindestens 22 Toten und mehr als 90 Verletzten. Andere Quellen berichteten von 17 Toten. Die Explosion ereignete sich während des Mittagsgebets in der Großstadt Peshawar in einer Hochsicherheitszone. In dem Gebiet befinden sich viele Polizeigebäude. Behörden gehen von einem Selbstmordanschlag aus.

Erste Gremiensitzungen der Parteien nach NÖ Landtagswahl

St. Pölten - Die nö. Landtagswahl am Sonntag hat große Veränderungen gebracht. In den nächsten Tagen finden erste Gremiensitzungen der Parteien statt. Am Montagabend kommt der Landesparteivorstand der SPÖ, die ihr schlechtestes Resultat seit 1945 verzeichnet hat, zusammen. Die FPÖ plant nach einem Rekordergebnis traditionell einen "blauen Montag". Von der ÖVP, die ihr historisch schlechtestes Ergebnis erzielte und die Mehrheit in der Landesregierung verlor, wurde kein Termin genannt.

Wieder weniger "Blüten" in Österreich erwischt

Wien - Das Falschgeldaufkommen in Österreich ist im vergangenen Jahr gegenüber den Vorjahren weiter gesunken. Das geht aus der Falschgeldstatistik der Europäischen Zentralbank (EZB) hervor, welche die Oestereichische Nationalbank (OeNB) am Montag veröffentlicht hat. 2022 wurden 3.971 Fälschungen aus dem Verkehr gezogen, um knapp 500 Stück weniger als 2021 (4.456 Stück). Prozentual bedeutet dies einen Rückgang um 10.9 Prozent.

WHO stuft Covid-19 weiter als Gesundheitsnotstand ein

Frankfurt am Main/Peking - Rund drei Jahre nach Beginn der Corona-Pandemie stuft die Weltgesundheitsorganisation WHO Covid-19 weiter als weltweiten Gesundheitsnotstand ein. Die Entscheidung wurde am Montag nach einer Sitzung des WHO-Notfallausschusses bekannt gegeben. Zwar nähere sich die Pandemie womöglich einem Wendepunkt an, der Ausschuss sei sich aber einig, dass Covid-19 weiter eine gefährliche Infektionskrankheit sei, die der Gesundheit und Gesundheitssystemen erheblichen Schaden zufügen könne.

Selenskyj fordert schnellere Waffenlieferungen vom Westen

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die Ukraine benötigt nach Worten von Präsident Wolodymyr Selenskyj schnellere Waffenlieferungen und neue Waffentypen, um russischen Angriffen standhalten zu können. In Donezk sei die Lage sehr schwierig angesichts der anhaltenden Attacken, sagte Selenskyj in seiner abendlichen Audiobotschaft am Sonntag. Insbesondere die Städte Bachmut und Wuhledar seien weiter dauerhaftem russischem Beschuss ausgesetzt. Unterdessen gab es auch Angriffe auf die Metropolen Charkiw und Cherson.

HPV-Impfung ab Mittwoch bis zum 21. Geburtstag gratis

Wien - Ab Mittwoch (1. Februar) können alle Neun- bis 20-Jährigen die Impfung gegen Humane Papilloma-Viren gratis erhalten. Sie schützt vor Krebsarten, die durch HPV ausgelöst werden können, wie Gebärmutterhals-, Scheiden- und Vulvakrebs, Anal- und Rachenkrebs sowie das Peniskarzinom. Die Krebshilfe feiert die Ausweitung der kostenlosen Verabreichung als "Meilenstein" und fordert nun mehr Information für die Bevölkerung.

Suche nach radioaktiver Mini-Kapsel in Australien dauert an

Melbourne - In Westaustralien läuft die Suche nach einer winzigen radioaktiven Kapsel auf Hochtouren. Mit Strahlen- und Metalldetektoren waren Spezialisten auch am Montag dabei, eine 1.400 Kilometer lange Strecke rund um den Great Northern Highway nach dem gefährlichen Behälter abzukämmen. Die nur millimetergroße Hülse war beim Transport von einer Mine nördlich der Bergbaustadt Newman zu einem Depot nahe der Metropole Perth offenbar von einem Lastwagen gefallen.

Acht Menschen starben vergangene Woche im Straßenverkehr

Wien - In Österreich hat es in der vergangenen Woche auf heimischen Straßen acht Todesopfer bei sechs Verkehrsunfällen gegeben. Fünf Pkw-Lenker, zwei Mitfahrende und ein Lenker eines Klein-Lkw verloren in diesem Zeitraum ihr Leben, wie das Innenministerium am Montag mitteilte. Seit Anfang des Jahres bis zum 29. Jänner starben laut vorläufiger Statistik bereits 27 Menschen. Im Vergleichszeitraum des Vorjahres waren es 20, 2021 nur 10 Personen.

