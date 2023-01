Viele Tote bei Explosion in Moschee in Pakistan

Peshawar - Bei einer Explosion in einer Moschee in der pakistanischen Großstadt Peshawar sind mindestens 33 Menschen getötet worden, darunter viele Polizisten. 150 Menschen seien verletzt worden, teilten Krankenhaus- und Behördenvertreter in der nordwestlichen Stadt nahe der afghanischen Grenze am Montag mit. Viele Menschen wurden noch unter den Trümmern des Gebäudes vermutet. Bombenexperten prüften die Annahme, dass es sich um einen Selbstmordanschlag gehandelt haben könnte.

Österreicher bei Lawinenabgang in Japan ums Leben gekommen

Nagano - Bei einem Lawinenabgang in der japanischen Präfektur Nagano sind am Sonntag zwei Männer ums Leben gekommen. Bei einem Todesopfer handelt es sich um einen Österreicher, bestätigte Montagnachmittag das Außenministerium. Die Behörde wollte allerdings aus Rücksicht auf die Angehörigen und aus Gründen des Datenschutzes keine weiteren Angaben machen. Bei dem zweiten Toten soll es sich laut dem Blog "Mountain Gazette" um den US-Freestyle-Skifahrer Kyle Smaine handeln.

Schärdinger senkt Butterpreise - Handelsketten ziehen nach

Wien - Die Marke Schärdinger von Österreichs größter Molkerei Berglandmilch will mit Anfang Februar seine Butterpreise um sechs Prozent senken, wie die Molkerei am Montag bekanntgab. Gelten soll die Preissenkung gegenüber allen Handelspartnern in Österreich. Man gehe davon aus, dass die Lebensmittelhändler die niedrigeren Preise an ihre Kundinnen und Kunden weitergeben. Spar und Rewe kündigten dies bereits an.

Bundeskanzler Nehammer sagt Georgien Unterstützung zu

Tiflis/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) hat Georgien bei einem Besuch am Montag Unterstützung bei der EU-Annäherung zugesagt. Der Prozess sei nicht einfach, "aber es lohnt sich, die Anstrengungen zu intensivieren", sagte Nehammer bei einem Treffen mit dem georgischen Regierungschef Irakli Garibaschwili in Tiflis. Zugleich zeigte Nehammer Verständnis für den vorsichtigen Kurs der georgischen Regierung gegenüber Russland.

Neue Kämpfe in der Ostukraine

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die russischen Streitkräfte haben in der Ostukraine nach eigenen Angaben Geländegewinne erzielt. Die Truppen hätten in der Bergbaustadt Wuhledar Fuß gefasst, teilte die Verwaltung der von Russland kontrollierten Teile der Provinz Donezk am Montag mit. Der ukrainische Generalstab erklärte, Russland habe in den vergangenen 24 Stunden intensive Luftangriffe und drei Raketenangriffe durchgeführt. Angriffe bei Wuhledar habe man aber zurückgeschlagen.

HPV-Impfung ab Mittwoch bis zum 21. Geburtstag gratis

Wien - Ab Mittwoch (1. Februar) können alle Neun- bis 20-Jährigen die Impfung gegen Humane Papilloma-Viren gratis erhalten. Sie schützt vor Krebsarten, die durch HPV ausgelöst werden können, wie Gebärmutterhals-, Scheiden- und Vulvakrebs, Anal- und Rachenkrebs sowie das Peniskarzinom. Die Krebshilfe feiert die Ausweitung der kostenlosen Verabreichung als "Meilenstein" und fordert nun mehr Information für die Bevölkerung.

Wohnungen und Häuser werden heuer etwas billiger

Wien - Nach Jahren drastisch steigender Immobilienpreise dürfte es 2023 zu einer ersten Beruhigung kommen. Raiffeisen Research rechnet für heuer mit rückläufigen Preisen. Im Österreich-Schnitt erwarten die Marktexperten eine Verbilligung um 5 Prozent. Das sei freilich "moderat im Vergleich zu den starken Anstiegen der letzten Jahre", teilte Raiffeisen Immobilien am Montag mit. 2022 hätten sich Wohnimmobilien in Österreich laut Nationalbank im Schnitt um 10 Prozent verteuert.

"Vielzahl" weiterer Opfer von falscher Wiener Beauty-Ärztin

Wien - Im Fall der falschen Beauty-Ärztin, die in der Vorwoche in Wien festgenommen und vom Landesgericht für Strafsachen gegen gelindere Mittel auf freien Fuß gesetzt wurde, haben sich nach Medienberichten etliche angeblich Geschädigte an die Behörden gewandt. "Es haben sich eine Vielzahl weiterer potenzieller Opfer gemeldet", sagte Nina Bussek, die Sprecherin der Staatsanwaltschaft Wien, am Montag. Deren Angaben würden nun überprüft.

