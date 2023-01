Viele Tote bei Explosion in Moschee in Pakistan

Peshawar - Bei einem Selbstmordanschlag in einer Moschee im Nordwesten Pakistans sind mindestens 59 Menschen in den Tod gerissen worden. Rund 150 Gläubige seien bei der Attacke in der Stadt Peshawar am Montag verletzt worden, sagten Krankenhausvertreter. Der Angriff ereignete sich demnach in einer Hochsicherheitszone, in der sich auch viele Polizeigebäude befinden.

Österreicher bei Lawinenabgang in Japan ums Leben gekommen

Nagano - Bei einem Lawinenabgang in der japanischen Präfektur Nagano sind am Sonntag zwei Männer ums Leben gekommen. Bei einem Todesopfer handelt es sich um einen Österreicher, bestätigte Montagnachmittag das Außenministerium. Die Behörde wollte allerdings aus Rücksicht auf die Angehörigen und aus Gründen des Datenschutzes keine weiteren Angaben machen. Bei dem zweiten Toten soll es sich laut dem Blog "Mountain Gazette" um den US-Freestyle-Skifahrer Kyle Smaine handeln.

Heiß-Kalt für ÖVP vor Parteiensenat

Wien - Der Seniorenbund ist ein Teil der ÖVP. Das hat der Parteien-Senat im Kanzleramt (UPTS) am Montag neuerlich bestätigt. Anlass war ein Fall aus dem Jahr 2019, für den die ÖVP nun 15.000 Euro Geldbuße bezahlen soll. Die Konsequenzen könnten wegen der drohenden Rückforderung von Coronahilfen aber weitreichender sein. Die ÖVP kündigte Berufung an. Eingestellt wurde das Verfahren zu den Vorarlberger Wirtschaftsbund-Inseraten. Die SPÖ kann bezüglich ihrer Parteizentrale aufatmen.

U-Haft für 31-Jährigen, der Straßenbahn-Fahrgäste bedrohte

Wien - Das Landesgericht für Strafsachen hat am Montag über einen 31-Jährigen die U-Haft verhängt, der am vergangenen Samstag in Wien-Hernals an einer Straßenbahnhaltestelle zunächst mit einer Schreckschusswaffe in die Luft geschossen und anschließend Fahrgäste mit dem Umbringen bedroht hatte. Dabei war der Mann erst am vergangenen Mittwoch vom Landesgericht wegen versuchter Körperverletzung und illegalen Waffenbesitzes zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden.

HPV-Impfung ab Mittwoch bis zum 21. Geburtstag gratis

Wien - Ab Mittwoch (1. Februar) können alle Neun- bis 20-Jährigen die Impfung gegen Humane Papilloma-Viren gratis erhalten. Sie schützt vor Krebsarten, die durch HPV ausgelöst werden können, wie Gebärmutterhals-, Scheiden- und Vulvakrebs, Anal- und Rachenkrebs sowie das Peniskarzinom. Die Krebshilfe feiert die Ausweitung der kostenlosen Verabreichung als "Meilenstein" und fordert nun mehr Information für die Bevölkerung.

Bundeskanzler Nehammer sagt Georgien Unterstützung zu

Tiflis/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) hat Georgien bei einem Besuch am Montag Unterstützung bei der EU-Annäherung zugesagt. Der Prozess sei nicht einfach, "aber es lohnt sich, die Anstrengungen zu intensivieren", sagte Nehammer bei einem Treffen mit dem georgischen Regierungschef Irakli Garibaschwili in Tiflis. Zugleich zeigte Nehammer Verständnis für den vorsichtigen Kurs der georgischen Regierung gegenüber Russland.

Bei SPÖ NÖ stehen die Zeichen auf Hergovich

St. Pölten - Nach dem desaströsen Ergebnis bei der Landtagswahl in Niederösterreich sind am Montag in St. Pölten die Gremien der SPÖ zusammengetreten. Nach dem Präsidium tagte ab etwa 17.15 Uhr der Vorstand in der Landesparteizentrale. Die Zeichen standen auf Ablöse von Franz Schnabl (64). Sven Hergovich (34), derzeit Geschäftsführer des AMS NÖ, stand ante portas. Bei der Sitzung war der mutmaßliche "Neue" dabei.

Schärdinger senkt Butterpreise - Handelsketten ziehen nach

Wien - Die Marke Schärdinger von Österreichs größter Molkerei Berglandmilch will mit Anfang Februar seine Butterpreise um sechs Prozent senken, wie die Molkerei am Montag bekanntgab. Gelten soll die Preissenkung gegenüber allen Handelspartnern in Österreich. Man gehe davon aus, dass die Lebensmittelhändler die niedrigeren Preise an ihre Kundinnen und Kunden weitergeben. Spar und Rewe kündigten dies bereits an.

