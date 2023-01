Hergovich übernimmt in SPÖ NÖ von Schnabl

St. Pölten - Wo Franz Schnabl am 28. April 2017 vom damaligen SPÖ-Chef Bundeskanzler Christian Kern als neuer Landesvorsitzender der niederösterreichischen Sozialdemokratie präsentiert wurde, ist am Montagabend auch sein Ende verkündet worden. Im Landtagsklub in St. Pölten gab der 64-Jährige selbst bekannt, dass Sven Hergovich (34), derzeit Geschäftsführer des AMS Niederösterreich, für einen "Neustart" übernimmt. Zuvor hatten Präsidium und Vorstand der Landesgruppe getagt.

Viele Tote bei Explosion in Moschee in Pakistan

Peshawar - Bei einem Selbstmordanschlag in einer Moschee im Nordwesten Pakistans sind mindestens 59 Menschen in den Tod gerissen worden. Rund 150 Gläubige seien bei der Attacke in der Stadt Peshawar am Montag verletzt worden, sagten Krankenhausvertreter. Der Angriff ereignete sich demnach in einer Hochsicherheitszone, in der sich auch viele Polizeigebäude befinden.

Biden gegen Lieferung von F-16-Kampfjets an die Ukraine

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Washington - US-Präsident Joe Biden hat sich gegen eine Lieferung von Kampfjets vom Typ F-16 an die Ukraine ausgesprochen. Auf die Frage von Journalisten, ob er für eine Lieferung der Kampfflugzeuge an die Ukraine sei, antwortete Biden am Montag in Washington mit "nein". Die ukrainische Führung drängt ihre westlichen Verbündeten derzeit mit Nachdruck zur Lieferung von Kampfjets.

Van der Bellen trifft in Bratislava Präsidentin und Premier

Bratislava/Wien/Kiew (Kyjiw) - Bundespräsident Alexander Van der Bellen kommt am Dienstag in Bratislava mit seiner slowakischen Amtskollegin Zuzana Čaputov� und Premier Eduard Heger zusammen. Im Mittelpunkt der Gespräche stehen laut Präsidentschaftskanzlei bilaterale Fragen sowie Themen wie der Klimawandel und die aktuelle Lage bezüglich des russischen Angriffskriegs in der Ukraine.

Nationalrat bringt neue Energiehilfen auf den Weg

Wien - Der Nationalrat reagiert am Dienstag neuerlich auf die Teuerungskrise und beschließt weitere Hilfen für Unternehmen und Haushalte. Dazu kommt eine Wahlrechtsreform, mit der bereits am Tag des Urnengangs ein aussagekräftiges Ergebnis feststehen soll. Die "Aktuellen Stunden" zu Beginn der Sitzung drehen sich um Maßnahmen gegen Kindesmissbrauch sowie um die nationale wie internationale Situation am Energiemarkt.

Drei Verletzte und Festnahme nach Messerangriff in Brüssel

Brüssel - Schockmoment im EU-Viertel in Brüssel: Genau zur Feierabendzeit werden drei Menschen am Montag in einer belebten U-Bahn-Station bei einem Angriff verletzt. Ein Mann soll sie mit einem Messer attackiert haben. Eines der Opfer wurde laut Polizei lebensgefährlich verletzt, zwei weitere leicht.

Bolsonaro beantragt sechsmonatiges Visum in den USA

Miami - Der frühere brasilianische Präsident Jair Bolsonaro hat einen Monat nach dem Ende seiner Amtszeit in den USA ein sechsmonatiges Visum beantragt. Das bestätigte am Montag die auf Visums-Angelegenheiten spezialisierte US-Anwaltskanzlei AG Immigration. Der rechtsradikale Politiker ist in seiner Heimat wegen der Erstürmung des Präsidentenpalastes in der Hauptstadt Bras�lia durch Bolsonaro-Anhänger im Visier brasilianischer Ermittler.

EU: Bedarf von 477 Mrd. Euro pro Jahr für Industrieumbau

Brüssel - Im Wettbewerb um klimafreundliche Energie und Industriearbeitsplätze der Zukunft müssen in Europa laut offizieller Schätzung Hunderte Milliarden pro Jahr mehr investiert werden. Konkret beziffert die EU-Kommission den Bedarf auf 477 Milliarden Euro, die pro Jahr zusätzlich für Verkehr und Energiesysteme bereitgestellt werden müssten, im Vergleich zu dem, was bisher in diesen Bereichen ausgegeben wurde. So könnten die Klimaziele der EU eingehalten werden.

red