Biden gegen Lieferung von F-16-Kampfjets an die Ukraine

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Washington - US-Präsident Joe Biden hat sich klar gegen eine Lieferung von Kampfjets vom Typ F-16 an die Ukraine ausgesprochen. Auf die Frage von Journalisten, ob er für eine Lieferung der Kampfflugzeuge an die Ukraine sei, antwortete Biden am Montag in Washington mit "Nein". Die ukrainische Führung drängt ihre westlichen Verbündeten derzeit mit Nachdruck zur Lieferung von Kampfjets. Biden kündigte außerdem eine Reise in das an die Ukraine angrenzende Polen an.

Lula will mit Xi im Ukraine-Krieg vermitteln

Brasilia/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Der brasilianische Präsident Luiz In�cio Lula da Silva hat eine Vermittlungsinitiative Brasiliens und Chinas für eine Beendigung des Kriegs in der Ukraine vorgeschlagen. "Es ist notwendig, eine Gruppe von Ländern zu bilden, die stark genug ist und respektiert wird, und sich mit den beiden an einem Verhandlungstisch zusammenzusetzen", sagte Lula in einer Pressekonferenz mit dem deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz in der brasilianischen Hauptstadt Bras�lia am Montag (Ortszeit).

Hergovich übernimmt in SPÖ NÖ von Schnabl

St. Pölten - Wo Franz Schnabl am 28. April 2017 vom damaligen SPÖ-Chef Bundeskanzler Christian Kern als neuer Landesvorsitzender der niederösterreichischen Sozialdemokratie präsentiert wurde, ist am Montagabend auch sein Ende verkündet worden. Im Landtagsklub in St. Pölten gab der 64-Jährige selbst bekannt, dass Sven Hergovich (34), derzeit Geschäftsführer des AMS Niederösterreich, für einen "Neustart" übernimmt. Zuvor hatten Präsidium und Vorstand der Landesgruppe getagt.

Van der Bellen trifft in Bratislava Präsidentin und Premier

Bratislava/Wien/Kiew (Kyjiw) - Bundespräsident Alexander Van der Bellen kommt am Dienstag in Bratislava mit seiner slowakischen Amtskollegin Zuzana Čaputov� und Premier Eduard Heger zusammen. Im Mittelpunkt der Gespräche stehen laut Präsidentschaftskanzlei bilaterale Fragen sowie Themen wie der Klimawandel und die aktuelle Lage bezüglich des russischen Angriffskriegs in der Ukraine.

IWF: Wachstumsaussichten für Weltwirtschaft hellen sich auf

Washington - Die Weltwirtschaft wird die Folgen des Kriegs in der Ukraine und die weiterhin hohe Inflation etwas besser verkraften als zunächst befürchtet. Das liege nicht zuletzt an den Entwicklungen in China, hieß es am Dienstag in der aktualisierten Prognose des Internationalen Währungsfonds (IWF) zur Weltwirtschaft. Demnach soll die Weltwirtschaft heuer um 2,9 Prozent wachsen, also um 0,2 Prozentpunkte mehr als noch im Oktober angenommen. Deutlich sinken solle heuer die Inflation.

Erstmals mehr Strom aus Erneuerbaren als aus Gas in der EU

Brüssel - In der EU ist 2022 erstmals mehr Strom aus Wind und Sonne produziert worden als aus Gas. Laut einer Analyse der Denkfabrik Ember Climate kamen im vergangenen Jahr rund 22 Prozent der Elektrizität in der EU aus Solar- und Windkraft und damit anteilig so viel wie noch nie. 2021 waren es demnach etwa 19 Prozent. Aus Gas stammten hingegen fast 20 Prozent des EU-Strommixes - knapp ein Prozentpunkt weniger als 2021. Die Energiewende habe sich durch die Energiekrise verstärkt.

Schlussplädoyers im Prozess zum Terror-Anschlag in Wien

Wien - Am Wiener Landesgericht für Strafsachen geht der Prozess gegen sechs mutmaßliche Unterstützer des Attentäters von Wien in die Zielgerade. Nachdem in der Vorwoche das Beweisverfahren abgeschlossen wurde, stehen am Dienstag die Schlussvorträge der Staatsanwältin und der Verteidiger-Riege auf dem Programm. Auch die Rechtsvertreter der Hinterbliebenen, die sich als Privatbeteiligte dem Strafverfahren angeschlossen haben, bekommen Gelegenheit zu abschließenden Stellungnahmen.

Bolsonaro beantragt sechsmonatiges Visum in den USA

Miami - Der frühere brasilianische Präsident Jair Bolsonaro hat einen Monat nach dem Ende seiner Amtszeit in den USA ein sechsmonatiges Visum beantragt. Das bestätigte am Montag die auf Visums-Angelegenheiten spezialisierte US-Anwaltskanzlei AG Immigration. Der rechtsradikale Politiker ist in seiner Heimat wegen der Erstürmung des Präsidentenpalastes in der Hauptstadt Bras�lia durch Bolsonaro-Anhänger im Visier brasilianischer Ermittler.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red