Lula will mit Xi im Ukraine-Krieg vermitteln

Brasilia/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Der brasilianische Präsident Luiz In�cio Lula da Silva hat eine Vermittlungsinitiative Brasiliens und Chinas für eine Beendigung des Kriegs in der Ukraine vorgeschlagen. "Es ist notwendig, eine Gruppe von Ländern zu bilden, die stark genug ist und respektiert wird, und sich mit den beiden an einem Verhandlungstisch zusammenzusetzen", sagte Lula in einer Pressekonferenz mit dem deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz in der brasilianischen Hauptstadt Bras�lia am Montag (Ortszeit).

Bereits 89 Tote nach Explosion in Pakistan

Peshawar - Die Zahl der Toten nach einem Selbstmordanschlag in einer Moschee im Nordwesten Pakistans ist auf mindestens 89 gestiegen. In der Nacht auf Dienstag seien mindestens zehn Tote aus den Trümmern des eingestürzten Gebäudes geborgen worden, sagte ein örtlicher Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur. Mehr als 220 Menschen seien verletzt worden.

Österreich rutschte im Korruptionsranking weiter ab

Wien - Österreich ist wieder ein Stück korrupter geworden - das zeigt zumindest der internationale Korruptionsindex 2021 von Transparency International (TI). Im Vergleich zum Jahr 2021 hat Österreich weitere drei Punkte eingebüßt und ist damit unter die Top 20 - auf Rang 22 - abgerutscht. Österreich liegt damit nur mehr knapp vor Staaten wie den Seychellen, Taiwan oder den Vereinigten Arabischen Emiraten. Für die Organisation ist die Situation "besorgniserregend".

IWF: Wachstumsaussichten für Weltwirtschaft hellen sich auf

Washington - Die Weltwirtschaft wird die Folgen des Kriegs in der Ukraine und die weiterhin hohe Inflation etwas besser verkraften als zunächst befürchtet. Das liege nicht zuletzt an den Entwicklungen in China, hieß es am Dienstag in der aktualisierten Prognose des Internationalen Währungsfonds (IWF) zur Weltwirtschaft. Demnach soll die Weltwirtschaft heuer um 2,9 Prozent wachsen, also um 0,2 Prozentpunkte mehr als noch im Oktober angenommen. Deutlich sinken solle heuer die Inflation.

Popduo Teya & Salena tritt für Österreich beim ESC an

Wien/Liverpool - Zwei junge Sängerinnen vertreten Österreich heuer beim 67. Eurovision Song Contest in England. Teya & Salena gehen im Mai als rot-weiß-rotes Kandidatinnenduo an den Start - mit einem Song, der noch geheimgehalten wird. Die 22-jährige Wienerin und die 24-jährige Steirerin wurden am Morgen im Ö3-Wecker als neue Hoffnungsträgerinnen für die geplagte österreichische ESC-Seele präsentiert. Schließlich gelang der bis dato letzte Finaleinzug doch 2018.

Van der Bellen trifft in Bratislava Präsidentin und Premier

Bratislava/Wien/Kiew (Kyjiw) - Bundespräsident Alexander Van der Bellen kommt am Dienstag in Bratislava mit seiner slowakischen Amtskollegin Zuzana Čaputov� und Premier Eduard Heger zusammen. Im Mittelpunkt der Gespräche stehen laut Präsidentschaftskanzlei bilaterale Fragen sowie Themen wie der Klimawandel und die aktuelle Lage bezüglich des russischen Angriffskriegs in der Ukraine.

red