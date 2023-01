Van der Bellen trifft in Bratislava Präsidentin und Premier

Bratislava/Wien/Kiew (Kyjiw) - Bundespräsident Alexander Van der Bellen kommt am Dienstag in Bratislava mit seiner slowakischen Amtskollegin Zuzana Čaputov� und Premier Eduard Heger zusammen. Im Mittelpunkt der Gespräche stehen laut Präsidentschaftskanzlei bilaterale Fragen sowie Themen wie der Klimawandel und die aktuelle Lage bezüglich des russischen Angriffskriegs in der Ukraine.

Mann aus OÖ beauftragt in Ostasien Kindesmissbrauch

Vöcklabruck/Wels - Ein 37-Jähriger aus dem Bezirk Vöcklabruck soll zumindest seit 2016 nicht nur Tausende Kindesmissbrauchs-Darstellungen gesammelt, sondern auch in Live-Chats selbst Missbrauch beauftragt und angesehen haben. Er hatte Kontakt mit Frauen aus dem ostasiatischen Raum, die er online anleitete, sich an Kindern zu vergehen. Die Opfer waren laut Polizei zwischen zwei Monaten und sechs Jahren alt. Der Oberösterreicher sitzt mittlerweile in der Justizanstalt Wels.

Durchbruch russischer Truppen für London unwahrscheinlich

London/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Ein bedeutender Durchbruch der russischen Truppen in ihrem Angriffskrieg in der Ukraine ist derzeit nach Ansicht britischer Militärexperten unwahrscheinlich. Das ging aus dem täglichen Geheimdienst-Update des Verteidigungsministeriums in London am Dienstag hervor. Demnach versuchen russische Kommandeure derzeit in den von der Ukraine gehaltenen Teil des Oblasts Donezk vorzurücken.

Keine Munition aus Brasilien - F-16-Lieferung strittig

Brasilia/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Brasiliens neuer Präsident Luiz In�cio Lula da Silva hat sich beim Besuch des deutschen Kanzlers Olaf Scholz (SPD) für Friedensverhandlungen zwischen Russland und der Ukraine eingesetzt. Einer von Deutschland gewünschten Munitionslieferung für den von der Ukraine eingesetzten Flugabwehrpanzer Gepard erteilte er am Montagabend (Ortszeit) dagegen eine klare Absage. Aus Paris und Washington kamen derweil unterschiedliche Signale zur möglichen Lieferung von Kampfjets an Kiew.

Erstmals unpassende Spenderniere für Kind transplantiert

Innsbruck - Die Innsbrucker Uniklinik wartet mit einer ebenso erfreulichen wie bemerkenswerten medizinischen Neuigkeit auf: Erstmals in Österreich wurde einem Kind kurz vor Weihnachten eine "unpassende" Spenderniere erfolgreich transplantiert - das heißt, die Niere eines Spenders eingesetzt, der eine andere Blutgruppe als das Kind hat. Im konkreten Fall handelte es sich um die Lebendspende eines Vaters aus Wien an seinen damals 13-jährigen Sohn. Beiden gehe es ausgezeichnet.

Schlussplädoyers im Prozess zum Terror-Anschlag in Wien

Wien - Am Wiener Landesgericht für Strafsachen geht der Prozess gegen sechs mutmaßliche Unterstützer des Attentäters von Wien in die Zielgerade. Nachdem in der Vorwoche das Beweisverfahren abgeschlossen wurde, stehen am Dienstag die Schlussvorträge der Staatsanwältin und der Verteidiger-Riege auf dem Programm. Auch die Rechtsvertreter der Hinterbliebenen, die sich als Privatbeteiligte dem Strafverfahren angeschlossen haben, bekommen Gelegenheit zu abschließenden Stellungnahmen.

Österreich rutschte im Korruptionsranking weiter ab

Wien - Österreich ist wieder ein Stück korrupter geworden - das zeigt zumindest der internationale Korruptionsindex 2021 von Transparency International (TI). Im Vergleich zum Jahr 2021 hat Österreich weitere drei Punkte eingebüßt und ist damit unter die Top 20 - auf Rang 22 - abgerutscht. Österreich liegt damit nur mehr knapp vor Staaten wie den Seychellen, Taiwan oder den Vereinigten Arabischen Emiraten. Für die Organisation ist die Situation "besorgniserregend".

Deutlich mehr Privatinsolvenzen - Weiterer Anstieg erwartet

Wien - Die Zahl der Privatinsolvenzen ist 2022 laut Kreditschutzverband von 1870 (KSV1870) deutlich gestiegen. Mit 8.176 Fällen gab es im abgelaufenen Jahr um 13,1 Prozent mehr private Schuldenregulierungsverfahren als 2021, wie aus der aktuellen Analyse der Gläubigerschützer hervorgeht. Heuer dürfte die Zahl der privaten Pleiten weiter ansteigen, erwarten der Kreditschutzverband. Die durchschnittliche Verschuldung je Insolvenz betrug 2022 rund 111.000 Euro.

