Rückzug von Milletich als ÖFB-Präsident

Wien - Gerhard Milletich ist mit sofortiger Wirkung als Präsident des Österreichischen Fußball-Bundes (ÖFB) zurückgetreten. Das gab der Verband am Dienstag in einer Aussendung bekannt. Der Burgenländer war in den vergangenen Monaten wegen Berichten über Inseratenkeilerei für sein Unternehmen unter Ausnützung seiner ÖFB-Funktion unter Druck geraten.

Van der Bellen: Russland führt Kolonialkrieg gegen Ukraine

Bratislava/Wien/Kiew (Kyjiw) - Bundespräsident Alexander Van der Bellen ist am Dienstag in Bratislava mit seiner slowakischen Amtskollegin Zuzana Čaputov� zusammengetroffen. Dabei wurden unter anderem weitere Hilfen an die von Russland angegriffene Ukraine erörtert. Russlands Präsident Wladimir Putin führe einen "Kolonialkrieg gegen die Ukraine", so Van der Bellen. "Wir sind verpflichtet zu helfen." Čaputov� sprach von einer Verteidigung der Werte, da die Unabhängigkeit der Ukraine attackiert worden sei.

Ukraine erhält bis zu 140 Kampfpanzer - Kampfjets strittig

Brasilia/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die Ukraine wird nach Angaben von Außenminister Dmytro Kuleba in einer ersten Welle 120 bis 140 westliche Kampfpanzer erhalten. Diese würden von einer Koalition aus zwölf Ländern bereitgestellt, sagte Kuleba in einem Online-Briefing am Dienstag. Zur möglichen Lieferung von Kampfjets kamen unterdessen unterschiedliche Signale aus den USA und Europa. Litauens Präsident Gitanas Nauseda sprach sich gegen rote Linien bei Waffenlieferungen aus.

Russland vermeldet Einnahme von Blahodatne im Gebiet Donezk

London/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Im Krieg in der Ukraine haben die russischen Truppen nach eigenen Angaben nun das Dorf Blahodatne im Gebiet Donezk vollständig unter ihre Kontrolle gebracht. Das teilte am Dienstag das Verteidigungsministerium in Moskau mit. Bestätigt wurde die Einnahme von ukrainischer Seite nicht. Ein bedeutender Durchbruch der russischen Truppen in ihrem Angriffskrieg in der Ukraine ist derzeit nach Ansicht britischer Militärexperten hingegen unwahrscheinlich.

Österreich rutschte im Korruptionsranking weiter ab

Wien - Österreich ist wieder ein Stück korrupter geworden - das zeigt zumindest der internationale Korruptionsindex 2022 von Transparency International (TI). Im Vergleich zum Jahr 2021 hat Österreich weitere drei Punkte eingebüßt und ist damit aus den Top 20 - auf Rang 22 - abgerutscht. Österreich liegt damit nur mehr knapp vor Staaten wie den Seychellen, Taiwan oder den Vereinigten Arabischen Emiraten. Für die Organisation ist die Situation "besorgniserregend".

Fahrplan für Aus Corona-Maßnahmen wird präsentiert

Wien - Die Bundesregierung wird am Mittwoch dem Vernehmen nach den Fahrplan für das Ende der Corona-Maßnahmen vorlegen. Darin soll festgehalten werden, welche Krisenmaßnahmen zu welchem Zeitpunkt enden bzw. ins reguläre Gesundheitssystem übergeführt werden können, hieß es. Dies betrifft vor allem die Impfmöglichkeiten, Tests und die Abgabe von COVID-19-Medikamenten. Nähere inhaltliche Details lagen am Dienstagnachmittag noch nicht vor.

StA fordert im Prozess zum Terror-Anschlag Höchststrafen

Wien - Am Wiener Landesgericht für Strafsachen sind am Dienstag im Terror-Prozess gegen sechs mutmaßliche Unterstützer des Attentäters die Schlussvorträge der Staatsanwältin und der Verteidiger gehalten worden. "Ich glaube den sechs Angeklagten kein Wort", sagte die Anklägerin. Während die Verteidiger für Freisprüche von den zentralen inkriminierten Vorwürfen eintraten, verlangte die Staatsanwältin sinngemäß die Höchststrafen.

Papst in Demokratischer Republik Kongo gelandet

Vatikanstadt/Kinshasa - Papst Franziskus ist zum Auftakt seiner Pilgerreise nach Afrika in der Demokratischen Republik Kongo angekommen. Die Sondermaschine des Pontifex landete am Dienstagnachmittag in der Hauptstadt Kinshasa. "Auf diese Reise habe ich ein Jahr gewartet", sagte das Oberhaupt der Katholiken im Flugzeug vor Journalisten. Eigentlich war der Besuch schon für Sommer 2022 geplant, wurde dann aber wegen der Knieprobleme des Papstes verschoben.

