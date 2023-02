HPV-Impfung ab sofort bis zum 21. Lebensjahr gratis

Wien - Ab sofort erhalten Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene vom vollendeten 9. bis zum vollendeten 21. Lebensjahr die HPV-Impfung kostenlos. Humane Papillomaviren (HPV) sind die Hauptursache für viele Krebserkrankungen, etwa 90 Prozent der Fälle von Gebärmutterhalskrebs sind auf HP-Viren zurückzuführen. Die Impfungen können gratis bei Hausärztin oder Hausarzt, den Impfstellen der Länder, im Rahmen des Wehrdienstes und bei Schulimpfaktionen in Anspruch genommen werden.

Van der Bellen: Russland führt Kolonialkrieg gegen Ukraine

Bratislava/Wien/Kiew (Kyjiw) - Bundespräsident Alexander Van der Bellen ist am Dienstag in Bratislava mit seiner slowakischen Amtskollegin Zuzana Čaputov� zusammengetroffen. Dabei wurden unter anderem weitere Hilfen an die von Russland angegriffene Ukraine erörtert. Russlands Präsident Wladimir Putin führe einen "Kolonialkrieg gegen die Ukraine", so Van der Bellen. "Wir sind verpflichtet zu helfen." Čaputov� sprach von einer Verteidigung der Werte, da die Unabhängigkeit der Ukraine attackiert worden sei.

Terror-Prozess: Urteil am Mittwoch

Wien - Am Wiener Landesgericht für Strafsachen wird am morgigen Mittwoch ein Urteil im Prozess um sechs mutmaßliche Unterstützer des Attentäters von Wien erwartet. Nachdem am Dienstag die Verteidiger und die Staatsanwältin ihre Schlussvorträge gehalten haben, kommen am Mittwoch noch die Angeklagten kurz zu Wort. Danach werden sich die Geschworenen über die Schuldfrage beraten. Erhalten sie die Höchststrafe, droht vier der Angeklagten lebenslange Haft, zweien bis zu 20 Jahre.

Papst verurteilt "wirtschaftlichen Kolonialismus" in Afrika

Vatikanstadt/Kinshasa - Bei seinem Besuch in der Demokratischen Republik Kongo hat Papst Franziskus einen "wirtschaftlichen Kolonialismus" in Afrika verurteilt. "Politische Ausbeutung wich einem wirtschaftlichem Kolonialismus, der ebenso versklavend war", sagte das 86-jährige Oberhaupt der katholischen Kirche am Dienstag bei einer Rede im Präsidentenpalast in der Hauptstadt Kinshasa.

Zweiter großer Protesttag gegen Pensionsreform in Frankreich

Paris - Mehr als eine Million Menschen haben bei einem branchenübergreifenden Streik- und Protesttag in Frankreich gegen die geplante Pensionsreform der Mitte-Regierung unter Präsident Emmanuel Macron demonstriert. Laut Innenministerium gingen am Dienstag mehr als 1,27 Millionen Menschen gegen das wohl wichtigste Vorhaben der Regierung auf die Straße, die Gewerkschaft CGT sprach von 2,8 Millionen Menschen.

Fahrplan für Aus Corona-Maßnahmen wird präsentiert

Wien - Die Bundesregierung wird am Mittwoch dem Vernehmen nach den Fahrplan für das Ende der Corona-Maßnahmen vorlegen. Darin soll festgehalten werden, welche Krisenmaßnahmen zu welchem Zeitpunkt enden bzw. ins reguläre Gesundheitssystem übergeführt werden können, hieß es. Dies betrifft vor allem die Impfmöglichkeiten, Tests und die Abgabe von COVID-19-Medikamenten. Nähere inhaltliche Details lagen am Dienstagnachmittag noch nicht vor.

Wahlergebnis steht künftig schon am Wahlabend fest

Wien - Ab 2024 wird man an Wahltagen schon am Abend ziemlich genau wissen, wie der Urnengang ausgegangen ist. Dafür sorgt eine Wahlrechtsnovelle, die Dienstagabend vom Nationalrat einstimmig beschlossen wurde. Denn alle Wahlkarten, die bis Freitagnachmittag vor der Wahl eingetroffen sind, werden schon am Sonntag ausgezählt. Neu ist auch, dass man in allen Gemeinden bei der Abholung der Wahlkarte gleich vor Ort die Stimme abgeben kann - quasi ein individueller vorgezogener Wahltag.

Höhere Bonus für Pflegekräfte

Wien - Der Nationalrat verabschiedet sich aus seiner ersten regulären Plenarwoche nach der Rückkehr an den Ring mit einer Erhöhung des Bonus für Pflegende. Bisher lag dieser bei 2.000 Euro, heuer will der Bund 2.460 Euro pro Person zur Verfügung stellen. Weiters beschlossen werden die Stichtage für die Anhebung des Frauenpensionsalters. Frauen, die nach dem 30. Juni 1968 geboren sind, werden als erste wie Männer ein Regelpensionsalter von 65 Jahren haben.

