Kiew hofft auf weitere Zusagen bei Gipfel mit EU am Freitag

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Brüssel - Im Ringen um die weitere Unterstützung der Ukraine soll es am Freitag in Kiew einen EU-Ukraine-Gipfel geben, bei dem die Regierung des Landes auf neue Zusagen hofft. "Wir erwarten Neuigkeiten für die Ukraine", sagte Präsident Wolodymyr Selenskyj Dienstagabend in seiner Videobotschaft. Der anstehende Gipfel beweise das "hohe Niveau der Kooperation und Fortschritte" bei der Zusammenarbeit beider Seiten. US-Präsident Joe Biden kündigte indes neue Gespräche mit Selenskyj an.

EU will Mercosur-Pakt umsetzen - Österreich bisher dagegen

Brüssel/Wien - Die EU hofft auf die Unterzeichnung des Handelsabkommens mit der lateinamerikanischen Mercosur-Freihandelszone bis Juli. Dieses Ziel nannte Kommissionsvizepräsident Frans Timmermans laut der Nachrichtenagentur AFP am Rande eines Besuchs in Mexiko. Er verwies dabei auf ein am 17. und 18 Juli geplantes gemeinsames Gipfeltreffen. Österreich hatte sich im Herbst 2019 gegen das geplante Abkommen positioniert. Zuletzt gab es wieder Warnungen davor, etwa von der AK.

Nehammer begrüßt Zusage der EU-Kommission zu Grenzschutz

Wien - Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) hat jüngste Aussagen der EU-Innenkommissarin Ylva Johansson begrüßt, die den Streit um EU-Mittel für Grenzzäune "pragmatisch" lösen will. "Das ist ein Schritt in die richtige Richtung und zeigt, dass unser Drängen auf konkrete Maßnahmen wichtig war", erklärte Nehammer laut Aussendung am Mittwoch. Nehammer forderte, beim EU-Gipfel kommende Woche müssten konkrete Maßnahmen folgen, "damit wir illegale Migration verhindern können".

Pelinka: Rendi-Wagner wackelt, Verbleib hängt von Ludwig ab

Innsbruck - Der Politologe und intime SPÖ-Kenner Anton Pelinka sieht den Stuhl von Pamela Rendi-Wagner als SPÖ-Bundesparteichefin und rote Spitzenkandidatin bei der Nationalratswahl wackeln. Die Debatte um die Parteichefin liege "auf der Hand". "Sie wird nur oberflächlich betrachtet still geführt. In Wirklichkeit brodelts", sagte Pelinka im APA-Interview. Die "entscheidende Macht" sei nun die Wiener SPÖ: "Rendi-Wagner wird nicht stürzen, solange Bürgermeister Ludwig hinter ihr steht."

Kardinal Pell in Sydney aufgebahrt

Sydney - Der Sarg mit dem Leichnam des umstrittenen australischen Kardinals George Pell ist der St. Mary's Cathedral in Sydney aufgebahrt worden. Der vor drei Wochen in Rom gestorbene Pell war der ranghöchste Geistliche in der Geschichte der katholischen Kirche, der wegen Kindesmissbrauchs verurteilt wurde. Im Jahr 2020 wurde er jedoch im Berufungsverfahren nach rund 13 Monaten Haft freigesprochen und aus dem Gefängnis entlassen.

Terror-Prozess: Urteil am Mittwoch

Wien - Am Wiener Landesgericht für Strafsachen wird am morgigen Mittwoch ein Urteil im Prozess um sechs mutmaßliche Unterstützer des Attentäters von Wien erwartet. Nachdem am Dienstag die Verteidiger und die Staatsanwältin ihre Schlussvorträge gehalten haben, kommen am Mittwoch noch die Angeklagten kurz zu Wort. Danach werden sich die Geschworenen über die Schuldfrage beraten. Erhalten sie die Höchststrafe, droht vier der Angeklagten lebenslange Haft, zweien bis zu 20 Jahre.

Nationalrat beschließt höheren Bonus für Pflegekräfte

Wien - Der Nationalrat verabschiedet sich aus seiner ersten regulären Plenarwoche nach der Rückkehr an den Ring mit einer Erhöhung des Bonus für Pflegende. Bisher lag dieser bei 2.000 Euro, heuer will der Bund 2.460 Euro pro Person zur Verfügung stellen. Weiters beschlossen werden die Stichtage für die Anhebung des Frauenpensionsalters. Frauen, die nach dem 30. Juni 1968 geboren sind, werden als erste wie Männer ein Regelpensionsalter von 65 Jahren haben.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red