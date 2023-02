Alle Corona-Maßnahmen enden spätestens mit 30. Juni

Wien - Die Regierung hat am Mittwoch im Ministerrat den Fahrplan für das Ende der Corona-Maßnahmen beschlossen - rund drei Jahre nach den ersten bestätigten Fällen in Österreich. Stufenweise sollen bis zum Sommer die Regelungen auslaufen, ab 30. Juni soll wieder "Normalbetrieb" herrschen. Die Maskenpflicht in Spitälern und Pflegeheimen soll mit 30. April enden. "Die Pandemie geht, das Virus bleibt, und wir werden damit umgehen können", sagte Minister Johannes Rauch (Grüne).

Inflation nimmt wieder an Fahrt auf

Wien - Die Inflation in Österreich ist weiter hoch. Im Jänner hat die Teuerung sogar wieder an Fahrt aufgenommen. Wie die Statistik Austria am Mittwoch zu ihrer Schnellschätzung mitteilte, dürfte die Inflationsrate im Jänner auf 11,1 Prozent gestiegen sein. Das wäre der höchste Wert in der aktuellen Teuerungswelle, nach 11,0 Prozent im Oktober 2022. Grund seien die Strompreise, trotz Strompreisbremse, da die Maßnahmen zur Eindämmung der Netzkosten erst ab März greifen.

24-Jähriger in Wien erstochen - Verdächtiger festgenommen

Wien - Die Wiener Polizei dürfte eine weitere Bluttat geklärt haben: Am 3. Jänner dieses Jahres war in Wien-Margareten ein 24-Jähriger auf der Straße erstochen worden. Für den Iraker kam jede Hilfe zu spät. Der Tat dürfte ein Streit zwischen dem Opfer und dem Tatverdächtigen vorangegangen sein. Letzterer wurde jetzt im Zuge umfangreicher Recherchen ausgeforscht, berichtete Polizeisprecherin Barbara Gass am Mittwoch.

Van der Bellen in der Ukraine: Treffen mit Selenskyj

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Wien - Bundespräsident Alexander Van der Bellen ist Mittwoch früh in Kiew eingetroffen. Neben dem Besuch von Hilfsprojekten mit österreichischer Beteiligung wird Van der Bellen am Nachmittag im Vorfeld des für Freitag geplanten EU-Ukraine-Gipfels auch den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj treffen. Die Reise in die von Russland angegriffene Ukraine solle eines klar signalisieren, meinte Van der Bellen: "Wir stehen an der Seite der Ukraine, wir lassen sie nicht im Stich."

Ukraine setzt auf Zusagen der EU bei Gipfel in Kiew

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Brüssel - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj setzt bei einem Gipfeltreffen mit der EU am Freitag auf neue Hilfszusagen. "Wir erwarten Neuigkeiten für die Ukraine", sagte Selenskyj am Dienstagabend über den Gipfel, zu dem EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Ratspräsident Charles Michel in Kiew erwartet werden. Vor dem Hintergrund der Kampfjet-Debatte geht es unter anderem um weitere Militärhilfen für die Ukraine.

91-Jährige Wienerin muss wegen Mordes vor Geschworene

Wien - Die Staatsanwaltschaft Wien hat gegen eine 91-jährige Frau Anklage wegen Mordes und Brandstiftung erhoben. Wie die Sprecherin des Landesgerichts für Strafsachen, Christina Salzborn, auf APA-Anfrage mitteilte, muss sich die Frau bereits am 17. Februar vor einem Schwurgericht verantworten, weil sie aus Überforderung mit ihrer Lebenssituation in ihrer Wohnung in Wien-Simmering Feuer gelegt haben soll. Ihr 93 Jahre alter Ehemann kam in den Flammen ums Leben.

Prozess zum Anschlag in Wien abgeschlossen, Urteile erwartet

Wien - Am Wiener Landesgericht ist am Mittwoch der Prozess gegen sechs mutmaßliche Unterstützer des Attentäters von Wien abgeschlossen worden. Vier Angeklagte nutzten die Gelegenheit zu einem Schlusswort, der Zweit- und der Drittangeklagte verzichteten darauf und verwiesen auf die vorangegangen Schlussvorträge ihrer Verteidiger. Die Geschworenen zogen sich exakt um 10.02 Uhr zurück, nach der Rechtsbelehrung durch den vorsitzenden Richter nahmen sie ihre Beratungen auf.

Winzige radioaktive Kapsel im Australien wiedergefunden

Perth - Erleichterung in Australien: Nach einer fieberhaften Suche haben Experten und Expertinnen im Westen des Landes eine vom Laster gefallene radioaktive Kapsel gefunden. Einsatzteams der Behörde für Strahlenschutz und der Feuerwehr hätten die winzige, aber sehr gefährliche Kapsel südlich der Bergbaustadt Newman im Outback entdeckt, berichtete der Sender ABC am Mittwoch unter Berufung auf die Regierung des Bundesstaates Western Australia.

