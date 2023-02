Alle Corona-Maßnahmen enden spätestens mit 30. Juni

Wien - Die Regierung hat am Mittwoch im Ministerrat den Fahrplan für das Ende der Corona-Maßnahmen beschlossen - rund drei Jahre nach den ersten bestätigten Fällen in Österreich. Stufenweise sollen bis zum Sommer die Regelungen auslaufen, ab 30. Juni soll wieder "Normalbetrieb" herrschen. Die Maskenpflicht in Spitälern und Pflegeheimen soll mit 30. April enden. "Die Pandemie geht, das Virus bleibt, und wir werden damit umgehen können", sagte Minister Johannes Rauch (Grüne).

Inflation nimmt wieder an Fahrt auf

Wien - Die Inflation in Österreich ist weiter hoch. Im Jänner hat die Teuerung sogar wieder an Fahrt aufgenommen. Wie die Statistik Austria am Mittwoch zu ihrer Schnellschätzung mitteilte, dürfte die Inflationsrate im Jänner auf 11,1 Prozent gestiegen sein. Das wäre der höchste Wert in der aktuellen Teuerungswelle, nach 11,0 Prozent im Oktober 2022. Grund seien die Strompreise, trotz Strompreisbremse, da die Maßnahmen zur Eindämmung der Netzkosten erst ab März greifen.

24-Jähriger in Wien erstochen - Verdächtiger festgenommen

Wien - Die Wiener Polizei dürfte eine weitere Bluttat geklärt haben: Am 3. Jänner dieses Jahres war in Wien-Margareten ein 24-Jähriger auf der Straße erstochen worden. Für den Iraker kam jede Hilfe zu spät. Der Tat dürfte ein Streit zwischen dem Opfer und dem Tatverdächtigen vorangegangen sein. Letzterer wurde jetzt im Zuge umfangreicher Recherchen ausgeforscht, berichtete Polizeisprecherin Barbara Gass am Mittwoch.

Wiener Polizei stellt mehr als 100 Kilo Marihuana sicher

Wien - Der Wiener Polizei ist bereits im Dezember eine größerer Schlag gegen Drogendealer gelungen: Drei Verdächtige wurden festgenommen, mehr als 100 Kilogramm Marihuana sowie weiteres Suchtgift sichergestellt und eine Cannabisplantage mit über 2.000 Pflanzen entdeckt, berichtete die Exekutive am Mittwoch.

Zehn Volksbegehren beschäftigen den Nationalrat

Wien - Der Nationalrat hat sich am Mittwoch mit gleich zehn Volksbegehren beschäftigt. Rund 70 Redner traten an, um sich mit den von den Bürgern ins Haus gebrachten Anliegen - von Impfgegnerschaft bis zu Tiertransporten - auseinanderzusetzen. Prominent behandelt wurde auch das Rechtsstaat- und Antikorruptionsvolksbegehren. In der zweiten Hälfte der Sitzung stehen dann auch Gesetzesbeschlüsse an, u.a. zum Schutz von Whistleblowern oder der Erhöhung des Pflegebonus.

Winzige radioaktive Kapsel im Australien wiedergefunden

Perth - Erleichterung in Australien: Nach einer fieberhaften Suche haben Experten und Expertinnen im Westen des Landes eine vom Laster gefallene radioaktive Kapsel gefunden. Einsatzteams der Behörde für Strahlenschutz und der Feuerwehr hätten die winzige, aber sehr gefährliche Kapsel südlich der Bergbaustadt Newman im Outback entdeckt, berichtete der Sender ABC am Mittwoch unter Berufung auf die Regierung des Bundesstaates Western Australia.

"Winter des Unmuts": Massenstreik in Großbritannien

London - Mit dem größten Streik seit etlichen Jahren hat der "Winter des Unmuts" in Großbritannien seinen vorläufigen Höhepunkt erreicht. Schätzungen zufolge legten am Mittwoch eine halbe Million Beschäftigte in mehreren Branchen die Arbeit nieder. Sie demonstrierten vor allem für deutlich stärkere Lohnerhöhungen und bessere Arbeitsbedingungen - aber auch für das Streikrecht an sich.

Industrie der Zukunft - Von der Leyen ortet Milliardenbedarf

Brüssel - Zur Rettung des Industriestandorts Europa muss die EU nach Einschätzung von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen Hunderte Milliarden Euro in klimafreundliche Technologien investieren. Die Industrie stehe unter starkem Druck, nicht zuletzt weil Subventionen in Ländern wie den USA und China die Wettbewerbsbedingungen verzerrten, heißt es in den am Mittwoch vorgestellten Empfehlungen der Behörde.

