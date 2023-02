Alle Corona-Maßnahmen enden spätestens mit 30. Juni

Wien - Die Regierung hat am Mittwoch im Ministerrat den Fahrplan für das Ende der Corona-Maßnahmen beschlossen - rund drei Jahre nach den ersten bestätigten Fällen in Österreich. Stufenweise sollen bis zum Sommer die Regelungen auslaufen, ab 30. Juni soll wieder "Normalbetrieb" herrschen. Die Maskenpflicht in Spitälern und Pflegeheimen soll mit 30. April enden. "Die Pandemie geht, das Virus bleibt, und wir werden damit umgehen können", sagte Minister Johannes Rauch (Grüne).

Inflation nimmt wieder an Fahrt auf

Wien - Die Inflation in Österreich ist weiter hoch. Im Jänner hat die Teuerung sogar wieder an Fahrt aufgenommen. Wie die Statistik Austria am Mittwoch zu ihrer Schnellschätzung mitteilte, dürfte die Inflationsrate im Jänner auf 11,1 Prozent gestiegen sein. Das wäre der höchste Wert in der aktuellen Teuerungswelle, nach 11,0 Prozent im Oktober 2022. Grund seien die Strompreise, trotz Strompreisbremse, da die Maßnahmen zur Eindämmung der Netzkosten erst ab März greifen.

Van der Bellen in der Ukraine: Treffen mit Selenskyj

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Wien - Bundespräsident Alexander Van der Bellen ist Mittwoch früh in Kiew eingetroffen. Neben dem Besuch von Hilfsprojekten mit österreichischer Beteiligung wird Van der Bellen am Nachmittag im Vorfeld des für Freitag geplanten EU-Ukraine-Gipfels auch den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj treffen. Die Reise in die von Russland angegriffene Ukraine solle eines klar signalisieren, meinte Van der Bellen: "Wir stehen an der Seite der Ukraine, wir lassen sie nicht im Stich."

24-Jähriger in Wien erstochen - Verdächtiger festgenommen

Wien - Die Wiener Polizei dürfte eine weitere Bluttat geklärt haben: Am 3. Jänner dieses Jahres war in Wien-Margareten ein 24-Jähriger auf der Straße erstochen worden. Für den Iraker kam jede Hilfe zu spät. Der Tat dürfte ein Streit zwischen dem Opfer und dem Tatverdächtigen vorangegangen sein. Letzterer wurde jetzt im Zuge umfangreicher Recherchen ausgeforscht, berichtete Polizeisprecherin Barbara Gass am Mittwoch.

ÖVP trifft andere Parteien nach NÖ-Wahl zu Gesprächen

St. Pölten - Nach der niederösterreichischen Landtagswahl haben am Mittwoch Treffen von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) mit den Spitzen der anderen Parteien begonnen. Den Anfang machte am Vormittag der designierte SP-Landesparteivorsitzende Sven Hergovich. Beide Seiten berichteten danach von einem "ersten guten Gespräch". Für den Nachmittag sind Treffen mit FP-Landesparteichef Udo Landbauer, Grünen-Landessprecherin Helga Krismer und NEOS-Landeschefin Indra Collini geplant.

Zehn Volksbegehren beschäftigen den Nationalrat

Wien - Der Nationalrat hat sich am Mittwoch mit gleich zehn Volksbegehren beschäftigt. Rund 70 Redner traten an, um sich mit den von den Bürgern ins Haus gebrachten Anliegen - von Impfgegnerschaft bis zu Tiertransporten - auseinanderzusetzen. Prominent behandelt wurde auch das Rechtsstaat- und Antikorruptionsvolksbegehren. In der zweiten Hälfte der Sitzung stehen dann auch Gesetzesbeschlüsse an, u.a. zum Schutz von Whistleblowern oder der Erhöhung des Pflegebonus.

Winzige radioaktive Kapsel im Australien wiedergefunden

Perth - Erleichterung in Australien: Nach einer fieberhaften Suche haben Experten und Expertinnen im Westen des Landes eine vom Laster gefallene radioaktive Kapsel gefunden. Einsatzteams der Behörde für Strahlenschutz und der Feuerwehr hätten die winzige, aber sehr gefährliche Kapsel südlich der Bergbaustadt Newman im Outback entdeckt, berichtete der Sender ABC am Mittwoch unter Berufung auf die Regierung des Bundesstaates Western Australia.

"Winter des Unmuts": Massenstreik in Großbritannien

London - Mit dem größten Streik seit etlichen Jahren hat der "Winter des Unmuts" in Großbritannien seinen vorläufigen Höhepunkt erreicht. Schätzungen zufolge legten am Mittwoch eine halbe Million Beschäftigte in mehreren Branchen die Arbeit nieder. Sie demonstrierten vor allem für deutlich stärkere Lohnerhöhungen und bessere Arbeitsbedingungen - aber auch für das Streikrecht an sich.

Wiener Börse legte im Verlauf zu - ATX gewinnt 0,4 %

Wien - Der Wiener Aktienmarkt hat am Mittwochnachmittag weiter fest tendiert. Gegen 14.30 Uhr stand der Leitindex ATX 0,42 Prozent höher bei 3.397,81 Punkten. Die Lage am US-Arbeitsmarkt hat sich eingetrübt. Am heimischen Markt standen dann die Aktien der Raiffeisen Bank International (RBI) mit minus 1,8 Prozent im Fokus. Die Bank hat im vergangenen Geschäftsjahr zwar beim Gewinn deutlich zugelegt, Experten der Erste Group zeigten sich aber vom Ausblick enttäuscht.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red